كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الأوروبي 2026: تذاكر باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا، أسعار سالزبورغ في اللحظات الأخيرة والمزيد

تُقام كأس السوبر الأوروبي، المواجهة السنوية بين بطل دوري أبطال أوروبا وحامل لقب الدوري الأوروبي، في النمسا يوم 12 أغسطس.

قبل 12 شهرًا، امتدت مواجهة باريس سان جيرمان أمام توتنهام في كأس السوبر إلى النهاية. وسجل نونو مينديز ركلة الجزاء الحاسمة ليشعل فرحة الجماهير الفرنسية. ومرة أخرى، سيكون منافس رجال لويس إنريكي إنجليزيًا هذه المرة، إذ يصل أستون فيلا إلى سالزبورج ساعيًا للبناء على فوزه المذهل 3-0 على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن تذاكر كأس السوبر الأوروبي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

السوبر الأوروبي - النهائي 12 أغسطس 2026 - 15:00 ريد بول أرينا

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا

فُتحت رسميًا نافذة التقديم على التذاكر لعامة الجماهير الخاصة بكأس السوبر الأوروبي عبر موقع UEFA يوم 16 يونيو. واستمرت هذه المرحلة الأولى حتى 23 يونيو، مع تخصيص 9,000 تذكرة للجماهير المحايدة عبر نظام القرعة.

أما على مستوى الناديين، فقد خُصص لكل منهما 7,000 تذكرة. وافتُتحت النافذة الحصرية لتذاكر أستون فيلا يوم 25 يونيو، بينما تولى باريس سان جيرمان توزيع وبيع تذاكره داخليًا خلال منتصف إلى أواخر يونيو أيضًا.

ورغم أن طلبات التذاكر الرسمية لعامة الجماهير ونوافذ البيع التي نسقتها الأندية ربما أُغلقت الآن، فإنه لا يزال بالإمكان تأمين مقاعد عبر منصة UEFA لإعادة بيع التذاكر أو عبر الأسواق الثانوية المعتمدة، مثل Ticombo.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

تراوحت الأسعار الرسمية الأساسية لتذاكر كأس السوبر الأوروبي بين 30 يورو و150 يورو، وجاء التقسيم على النحو التالي:

Fans First (مخصصات الأندية): 30 يورو

الفئة 3: 50 يورو

الفئة 2: 90 يورو

الفئة 1: 150 يورو

تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة: 30 يورو، وتشمل مقعدًا مجانيًا لمرافق

تابعوا البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالناديين وUEFA مع اقتراب موعد المباراة، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الأوروبي: باريس سان جيرمان ضد أستون فيلا؟

ريد بول أرينا (سالزبورج)

ريد بول أرينا، المعروف أيضًا باسم استاد سالزبورج في مباريات أندية UEFA، هو ملعب كرة قدم في فالس-سيتسنهايم، إحدى ضواحي سالزبورج. وافتُتح رسميًا في عام 2003، وهو الملعب الخاص بفريق إف سي ريد بول سالزبورج، المنافس في الدوري النمساوي الممتاز.

ورغم أن السعة الرسمية لريد بول أرينا تبلغ 30,188 متفرجًا. فإن تكوين الملعب يختلف بحسب نوع البطولة المقامة. ومن المقرر أن تبلغ سعته في كأس السوبر الأوروبي 2026 نحو 28,500 متفرج.

قد تكون هذه هي المرة الأولى التي يستضيف فيها هذا الملعب نهائيًا كبيرًا للأندية تحت مظلة UEFA، لكنه سبق أن استضاف مباريات اليونان الثلاث في دور المجموعات خلال يورو 2008. وكانت اليونان حاملة لقب بطولة أوروبا في ذلك الوقت.

من هم آخر الفائزين بكأس السوبر الأوروبي؟

العام الفائز الوصيف النتيجة 2025 باريس سان جيرمان توتنهام هوتسبير 4-3 (بركلات الترجيح) 2024 ريال مدريد أتالانتا 2-0 2023 مانشستر سيتي إشبيلية 5-4 (بركلات الترجيح) 2022 ريال مدريد آينتراخت فرانكفورت 2-0 2021 تشيلسي فياريال 6-5 (بركلات الترجيح) 2020 بايرن ميونخ إشبيلية 2-1 (بعد وقت إضافي) 2019 ليفربول تشيلسي 5-4 (بركلات الترجيح) 2018 أتلتيكو مدريد ريال مدريد 4-2 (بعد وقت إضافي) 2017 ريال مدريد مانشستر يونايتد 2-1 2016 ريال مدريد إشبيلية 3-2 (بعد وقت إضافي)

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