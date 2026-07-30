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السوبر الألماني
team-logoبوروسيا دورتموند
سيجنال إيدونا بارك
team-logoبايرن ميونخ
Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر كأس السوبر الألماني 2026: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ، معلومات 22 أغسطس، سيغنال إيدونا بارك والمزيد

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التذاكر
السوبر الألماني
بوروسيا دورتموند
بايرن ميونخ

قد تكون في طريقك إلى دورتموند لحضور واحدة من أبرز محطات أجندة كرة القدم الألمانية

تقام مباراة كأس السوبر الألماني، المعروفة أيضًا باسم كأس فرانز بيكنباور السوبر، وهي المواجهة السنوية بين بطلي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، في دورتموند يوم 22 أغسطس، ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وبعدما حسم بايرن ميونخ الثنائية المحلية، الدوري والكأس، في الموسم الماضي للمرة الـ14 في تاريخه، سيكون بوروسيا دورتموند، الذي أنهى الدوري الألماني في المركز الثاني، منافسه في هذه المباراة. وبينما يبدأ دورتموند هذه المواجهة الجديدة في "دير كلاسيكر" كطرف أقل ترشيحًا، فإنه يملك أفضلية الأرض، إذ تُقام المباراة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وستكون هذه هي المرة العاشرة التي يتنافس فيها العملاقان الألمانيان على لقب السوبر، ويتفوق بايرن حاليًا بنتيجة 5-4. فهل نحن على موعد مع كلاسيكية ألمانية جديدة؟

يقدّم لكم GOAL كل ما تحتاجون معرفته عن تذاكر كأس السوبر الألماني، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تقام مباراة كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

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السوبر الألماني - النهائي
سيجنال إيدونا بارك

كيفية شراء تذاكر كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

بوصفه النادي المستضيف لكأس السوبر الألماني، تولى بوروسيا دورتموند إدارة مراحل بيع التذاكر الرسمية عبر "BVB Ticket Shop".

فُتحت نافذة البيع المسبق لأعضاء نادي دورتموند في 10 يوليو، بينما بدأ البيع المسبق المفتوح للجمهور العام اعتبارًا من 14 يوليو.

أما مرحلة التقديم لجماهير بايرن ميونخ الراغبة في الحصول على تذاكر خارج الأرض، فقد فُتحت رسميًا في 27 مايو، مباشرة بعد الإعلان عن الملعب المستضيف. وتمكن المشجعون من تقديم طلبات السحب عبر FC Bayern Ticket Shop.

إذا لم تتمكن من تأمين مقاعد عبر القنوات الرسمية للنادي، أو كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الأسواق الثانوية الموثقة، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

نظرًا لأن كأس السوبر الألماني، كأس فرانز بيكنباور السوبر، يُنظَّم مباشرة من قبل رابطة الدوري الألماني، فإن الأسعار تخضع لتنظيم صارم من أجل إبقاء كرة القدم متاحة للجميع. وتراوحت الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر الحدث بين 16,50 يورو و38,50 يورو، وجاء تصنيفها على النحو التالي:

  • وقوف: 16,50 يورو
  • تذاكر الجلوس (الفئة السعرية 5): 31,90 يورو
  • تذاكر الجلوس (الفئة السعرية 4): 38,50 يورو

تابعوا بوابات التذاكر الخاصة بالناديين مع اقتراب موعد المباراة، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

أين تُقام مباراة كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ؟

سيجنال إيدونا بارك (دورتموند)

سيجنال إيدونا بارك (فيستفالن شتاديون) هو ملعب كرة قدم في دورتموند بألمانيا. وهو أكبر ملعب في ألمانيا، ويُعد الملعب الخاص ببوروسيا دورتموند منذ افتتاحه لأول مرة عام 1974.

وتبلغ سعته في مباريات دورتموند 81,365 متفرجًا مع وجود أقسام للجلوس والوقوف، بينما تبلغ سعته في المباريات الدولية، التي تكون جميعها بمقاعد جلوس فقط، 65,829.

وتُعد مدرجات سودتريبونه (المدرج الجنوبي) التي تتسع لـ24,454 متفرجًا أكبر مدرج مخصص للجماهير الواقفة في كرة القدم الأوروبية. ويشتهر هذا المدرج بالأجواء الحماسية التي يصنعها، وقد أُطلق عليه لقب "دي جيلبه فاند"، ويعني "الجدار الأصفر".

وبعيدًا عن مباريات دورتموند، استضاف سيجنال إيدونا بارك مباريات في نسختين سابقتين من كأس العالم FIFA، عامي 1974 و2006، وكذلك في بطولة أمم أوروبا UEFA، يورو 2024، كما احتضن نهائي كأس UEFA عام 2001، إلى جانب العديد من المباريات الودية الدولية ومباريات التصفيات المؤهلة للبطولات العالمية والأوروبية.

من هم الفائزون مؤخرًا بكأس السوبر الألماني؟

العام

الفائز

الوصيف

النتيجة

2025

بايرن ميونخ

شتوتغارت

2-1

2024

باير ليفركوزن

شتوتغارت

4-3 بركلات الترجيح

2023

لايبزيج

بايرن ميونخ

3-0

2022

بايرن ميونخ

لايبزيج

5-3

2021

بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند

3-1

2020

بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند

3-2

2019

بوروسيا دورتموند

بايرن ميونخ

2-0

2018

بايرن ميونخ

آينتراخت فرانكفورت

5-0

2017

بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند

5-4 بركلات الترجيح

2016

بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند

2-0

كأس السوبر الألماني: بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ: كل ما تحتاج إلى معرفته

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ: المستوى

دورتموند

دورتموند - المستوى

بريمن
ف0-2
RWO
ف1-3
F95
خ2-1
OSA
خ1-0
FCT
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ - المستوى

فولفسبورج
ف0-1
كولن
ف5-1
شتوتجارت
ف3-0
SVW
خ2-1
REG
ف0-15
الهدف المسجل (المستقبل)
25/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

بوروسيا دورتموندتعادلبايرن ميونخ
1
2
2
الدوري الألماني
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بوروسيا دورتموند
دورتموند
2
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
3
انتهت
الدوري الألماني
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
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بوروسيا دورتموند
دورتموند
1
انتهت
الدوري الألماني
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
2
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بوروسيا دورتموند
دورتموند
2
انتهت
الدوري الألماني
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بوروسيا دورتموند
دورتموند
1
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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
1
انتهت
الدوري الألماني
بايرن ميونخ badge
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
0
بوروسيا دورتموند badge
بوروسيا دورتموند
دورتموند
2
انتهت
8الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ: أخبار الفريقين

التشكيلات المحتملة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند crest
بوروسيا دورتموند
دورتموند
التشكيل
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

المدرب

  • نيكو كوفاتش


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