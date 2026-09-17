كيفية الحصول على تذاكر قطر ضد البحرين: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي قطر مع البحرين في مواجهة قوية ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 24 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المباراة المهمة في الجولة الافتتاحية بين اثنين من أبرز منتخبات الخليج في صراع على صدارة المجموعة.

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متى تنطلق مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية بشأن بث مباراة قطر والبحرين. يرجى العودة في وقت أقرب إلى موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة قطر والبحرين؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خياركم الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub ستكون خياركم المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة قطر والبحرين؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وعلى منصات السوق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تفاوت السعر النهائي بحسب قسم الجلوس والموقع والطلب الفوري في السوق.

قطر ضد البحرين في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة قطر والبحرين

لم يحقق منتخب قطر أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة، إذ سجل تعادلاً واحداً وأربع هزائم. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم يوم 24 يونيو، بعدما خسر 6-0 أمام كندا قبل ذلك بأيام. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل قطر ثلاثة أهداف واستقبل 11 هدفاً. أما النتيجة الإيجابية الوحيدة فجاءت أمام السلفادور، بتعادل 0-0 في مباراة ودية خلال يونيو.

كما عانى منتخب البحرين أيضاً من غياب الثبات، بعدما فاز في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد أمام السودان في كأس العرب FIFA خلال ديسمبر بنتيجة 3-1. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 2-0 أمام جورجيا في لقاء ودي يوم 5 يونيو. وخلال خمس مباريات، سجل البحرين سبعة أهداف واستقبل عشرة.

قطر ضد البحرين: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

انتهى آخر لقاء بين المنتخبين بالتعادل 2-2، في مباراة ودية أقيمت يوم 3 سبتمبر 2025. وقبل ذلك، فازت البحرين على قطر بنتيجة 1-2 في كأس الخليج في يناير 2023. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت البحرين في مباراتين، وفاز قطر في مباراة واحدة، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.



