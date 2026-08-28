كيفية الحصول على تذاكر فيردر بريمن ضد أوجسبورج: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فيردر بريمن فريق أوجسبورج يوم السبت 19 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب Wohninvest Weserstadion في بريمن.

سيسعى إس في فيردر بريمن إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه وحصد نقاط مهمة أمام جماهيره في وقت مبكر من الموسم. ويسافر إف سي أوجسبورج إلى الشمال بحثًا عن أداء قوي خارج ملعبه، بهدف تكرار انتصاره السابق 3-1 على بريمن في فيزرشتاديون في مايو/أيار 2026.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج على ملعب Wohninvest Weserstadion في بريمن.

الدوري الألماني - الجولة 4 19 سبتمبر 2026 - 09:30 ويسير-ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة إس في فيردر بريمن ضد إف سي أوجسبورج في الدوري الألماني على ملعب فيزرشتاديون، توجد طريقتان أساسيتان:

القنوات الرسمية لإس في فيردر بريمن

متجر تذاكر النادي: قم بزيارة بوابة التذاكر الرسمية لإس في فيردر بريمن عبر الإنترنت.

أولوية الأعضاء: يحصل أعضاء النادي على أولوية في شراء التذاكر قبل طرحها للجمهور العام.

البيع للجمهور العام: تُطرح التذاكر المتبقية للجمهور بعد وقت قصير من إغلاق نافذة البيع المسبق للأعضاء.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة، فتحقق من سوق التذاكر الثانوي الرسمي لفيردر بريمن على موقعه الإلكتروني، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بالسعر الاسمي.

منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها. وتختلف الأسعار على هذه المنصات بحسب الطلب وموقع المقعد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تعتمد أسعار التذاكر الرسمية بالسعر الاسمي لمباريات إس في فيردر بريمن على أرضه في فيزرشتاديون على فئة المقاعد وشريحة تسعير المباراة:

أسعار التذاكر الرسمية بالسعر الاسمي

تذاكر الوقوف (Ostkurve / Fan Block): 17 € إلى 20 € (الأسعار المخفضة/الامتيازات: 11 € إلى 15 €)

الفئة 4 (الزوايا العلوية / خلف المرميين): 30 € إلى 38 €

الفئتان 2-3 (المدرجات الجانبية والعلوية): 40 € إلى 55 €

الفئة 1 (المنطقة الوسطى السفلية والمدرجات الرئيسية): 60 € إلى 75 €

أسعار السوق الثانوية

إذا تم الشراء عبر منصة التبادل الثانوية الرسمية لفيردر بريمن (Zweitmarkt)، تُعاد بيع التذاكر بسعرها الاسمي الأصلي بالإضافة إلى رسوم معالجة بنسبة 10٪.

أما على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، فعادة ما تبدأ أسعار إعادة البيع لهذه المباراة تحديدًا من حوالي 40 € إلى 67 € للمقاعد الأساسية، فيما قد تصل أسعار المقاعد الأعلى فئة إلى 100 €+ بحسب مستوى الطلب.

فيردر بريمن ضد أوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فيردر بريمن وأوجسبورج

يدخل فيردر بريمن هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-0 على إس كيه هانزا لونيبورج في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس/آب. وقبل ذلك، تعادل بريمن مرتين مع بادربورن، وانتهت كلتا المباراتين بنتيجة 2-2، كما خسر وديًا أمام أوكسير بنتيجة 1-0. كما تغلب أيضًا على إنرجي كوتبوس خارج أرضه بنتيجة 4-2 في فترة الإعداد للموسم. وسجل بريمن تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبلت شباكه ستة أهداف.

يدخل أوجسبورج هذه المواجهة بعدما حقق ثلاثة انتصارات من دون أي تعادل، مقابل هزيمتين، في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مباراة له فوزًا بنتيجة 2-0 على أرض إنرجي كوتبوس في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس/آب. كما فاز على ساسولو 3-2 وسحق شواز 15-0 في مباريات ودية تحضيرية. أما الهزيمتان فكانتا أمام ليدز يونايتد، الذي فاز 4-0، وبورنموث، الذي خرج منتصرًا بنتيجة 5-2. وسجل أوجسبورج 20 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة أهداف.

فيردر بريمن ضد أوجسبورج: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في 2 مايو/أيار 2026، حين تغلب أوجسبورج على فيردر بريمن بنتيجة 3-1 في مباراة بالدوري الألماني على ملعب Wohninvest Weserstadion. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 عندما استضاف أوجسبورج بريمن في ديسمبر/كانون الأول 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يمتلك أوجسبورج السجل الأفضل بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبريمن، مع تعادل واحد. وسجل أوجسبورج ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما أحرز بريمن خمسة أهداف.