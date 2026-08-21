يواجه فيردر بريمن فريق آر بي لايبزيج يوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب فيزر في بريمن.

تمنح هذه المباراة المبكرة في الموسم فيردر بريمن فرصة لحصد نقاط مهمة على أرضه، بينما يتطلع آر بي لايبزيج إلى بناء الزخم مبكرًا في مشوار الموسم. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري الألماني، يوم 4 أبريل/نيسان 2026، حقق آر بي لايبزيج الفوز 2-1 على فيردر بريمن في ملعب فيزر.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج في الدوري الألماني؟

تنطلق مباراة فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج على ملعب فونينفست فيزرشتاديون في بريمن. راجع القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الألماني - الجولة 2 5 سبتمبر 2026 - 09:30 ويسير-ستاديون

كيفية شراء تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج في الدوري الألماني

لشراء تذاكر مباراة إس في فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج على ملعب فيزرشتاديون يوم السبت 5 سبتمبر/أيلول 2026 من دون الرجوع إلى منصات ثانوية أو مراجع للأسعار، اتبع الإجراءات الرسمية التالية:

1. البوابة الرسمية لتذاكر النادي

موقع النادي: أنشئ حسابًا على متجر التذاكر الرسمي لنادي إس في فيردر بريمن.

البيع المسبق وأولوية الأعضاء: يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية في التخصيص خلال المرحلة الأولى من طرح التذاكر.

البيع العام للجمهور: تُطرح التذاكر المتبقية للجمهور العام مع اقتراب يوم المباراة.

2. السوق الثانوية

إذا نفدت المقاعد الرسمية، فإن StubHub هو المكان المناسب للعثور على التذاكر المتبقية، مع عروض عبر مجموعة من الأسعار والأقسام.

تُنقل التذاكر عبر الهاتف المحمول بشكل فوري، وهو ما يفيد عند الشراء المتأخر قرب موعد انطلاق المباراة.

3. تسليم التذاكر والدخول

التذاكر الرقمية: تُسلَّم المشتريات الرسمية رقميًا على شكل تذاكر عبر الهاتف المحمول أو مستندات قابلة للطباعة في المنزل.

الدخول يوم المباراة: يمكن مسح التصاريح عبر الهاتف المحمول مباشرة عند بوابات الدخول الدوارة في ملعب فيزر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج في الدوري الألماني؟

تختلف الأسعار الرسمية لتذاكر مباريات إس في فيردر بريمن على أرضه في فيزرشتاديون بحسب فئة الجلوس والدرجة:

النطاقات التقديرية لأسعار التذاكر (القيمة الاسمية)

تذاكر الوقوف (أوستكورفه / منطقة المشجعين):

عادي: 17 € إلى 20 € امتياز / مخفّض: 11 € إلى 15 €

تذاكر الجلوس (مدرجات الشمال والجنوب والغرب):

الفئة 1 (المنتصف / المستوى الرئيسي السفلي): 60 € إلى 75 € الفئة 2-3 (الجانبي / الزاوية في المستوى العلوي): 40 € إلى 55 € الفئة 4 (خلف المرمى / الزاوية العلوية): 30 € إلى 38 €

قسم الجماهير الضيفة (بلوك آر بي لايبزيج، المدرج الغربي):

وقوف: نحو 17 € إلى 19 €



فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فيردر بريمن وآر بي لايبزيج

كانت آخر خمس مباريات لفيردر بريمن كلها ودية في فترة الإعداد للموسم، وحقق خلالها سجلًا من انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام أوكسير يوم 15 أغسطس/آب. وفي وقت سابق من الصيف، تعادل مرتين مع بادربورن، وانتهت المباراتان بنتيجة 2-2، كما حقق انتصارين على إنرجي كوتبوس، بعدما سجل أربعة أهداف خارج أرضه، وعلى بوخوم بنتيجة 2-0. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بريمن ثمانية أهداف واستقبل خمسة.

تعكس نتائج آر بي لايبزيج في فترة الإعداد صورة متباينة. فقد أسفرت مبارياته الودية الخمس عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين، وكانت أحدثها الخسارة 3-1 أمام بايرن ميونخ يوم 15 أغسطس/آب في كأس تيليكوم. كما خسر 2-0 أمام ليدز يونايتد في وقت سابق من أغسطس/آب. وعلى الجانب الإيجابي، تغلب لايبزيج على إس سي فيرل 4-0، وهي النتيجة الأكثر إقناعًا له هذا الصيف، كما حقق انتصارين بفارق ضئيل على إنغولشتات وVSG Altglienicke. وسجل لايبزيج ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة.

فيردر بريمن ضد آر بي لايبزيج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الألماني يوم 4 أبريل/نيسان 2026، حين فاز آر بي لايبزيج 2-1 على ملعب فونينفست فيزرشتاديون. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يمتلك لايبزيج السجل الأفضل، إذ فاز ثلاث مرات مقابل عدم تحقيق بريمن لأي انتصار، مع تعادلين. وسجل لايبزيج 11 هدفًا في تلك المباريات الخمس مقابل أربعة أهداف لبريمن، ما يؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة الأخيرة.

ترتيب فيردر بريمن وآر بي لايبزيج

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل فيردر بريمن المركز 18، بينما يأتي آر بي لايبزيج في المركز 14.