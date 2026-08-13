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كيفية الحصول على تذاكر فياريال: فياريال ضد ريال مدريد، المباريات المقبلة، الأسعار والمزيد

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التذاكر
الدوري الإسباني
فياريال

نستعرض كل المعلومات المهمة الخاصة بالتذاكر لمباريات فياريال المقبلة

يأتي فياريال بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم محلي في تاريخه، وتبدو زيارة ريال مدريد إلى ملعب لا سيراميكا في مارس المقبل بالفعل واحدة من أبرز مباريات الموسم. وسيأخذكم GOAL في جولة عبر كل المعلومات المهمة التي تحتاجون إلى معرفتها عن تذاكر فياريال، بما في ذلك أسعارها، وأماكن شرائها، والمزيد.

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ما هي المباريات المقبلة لفياريال؟

يخوض فياريال موسماً من 38 مباراة في الدوري الإسباني يمتد من منتصف أغسطس 2026 حتى أواخر مايو 2027. وفيما يلي القائمة الكاملة لمباريات النادي، على أرضه وخارجها، للموسم المقبل.

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
الأحد، 16 أغسطس 2026راسينج سانتاندير ضد فياريالملعب إل ساردينيرو (سانتاندير)التذاكر
الأحد، 23 أغسطس 2026أتلتيكو مدريد ضد فياريالرياض إير ميتروبوليتانو (مدريد)التذاكر
الأحد، 30 أغسطس 2026ألافيس ضد فياريالملعب مينديثورروثا (فيتوريا-غاستيث)التذاكر
الأحد، 6 سبتمبر 2026فياريال ضد ديبورتيفو لا كورونياملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 13 سبتمبر 2026فياريال ضد ريال بيتيسملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأربعاء، 16 سبتمبر 2026مالاجا ضد فياريالملعب لا روساليدا (مالقة)التذاكر
الأحد، 20 سبتمبر 2026فياريال ضد ليفانتيملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 11 أكتوبر 2026ريال مدريد ضد فياريالسانتياجو برنابيو (مدريد)التذاكر
الأحد، 18 أكتوبر 2026فياريال ضد إلتشيملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 25 أكتوبر 2026فالنسيا ضد فياريالملعب ميستايا (فالنسيا)التذاكر
الأحد، 1 نوفمبر 2026فياريال ضد إسبانيولملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 8 نوفمبر 2026فياريال ضد خيتافيملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 22 نوفمبر 2026برشلونة ضد فياريالسبوتيفاي كامب نو (برشلونة)التذاكر
الأحد، 29 نوفمبر 2026سيلتا فيجو ضد فياريالملعب بالايدوس (فيجو)التذاكر
الأحد، 6 ديسمبر 2026فياريال ضد ريال سوسيدادملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 13 ديسمبر 2026فياريال ضد رايو فاييكانوملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 20 ديسمبر 2026أوساسونا ضد فياريالملعب إل سادار (بامبلونا)التذاكر
الأحد، 3 يناير 2027فياريال ضد إشبيليةملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 10 يناير 2027أتلتيك بلباو ضد فياريالملعب سان ماميس (بلباو)التذاكر
الأحد، 17 يناير 2027فياريال ضد ألافيسملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 24 يناير 2027إسبانيول ضد فياريالملعب RCDE (كورنيا دي يوبريغات)التذاكر
الأحد، 31 يناير 2027فياريال ضد راسينج سانتانديرملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 7 فبراير 2027خيتافي ضد فياريالملعب كوليسيوم (خيتافي)التذاكر
الأحد، 14 فبراير 2027فياريال ضد برشلونةملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 21 فبراير 2027فياريال ضد فالنسياملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 28 فبراير 2027ريال بيتيس ضد فياريالالملعب الأولمبي دي لا كارتوخا (إشبيلية)التذاكر
الأحد، 7 مارس 2027فياريال ضد ريال مدريدملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 14 مارس 2027إلتشي ضد فياريالملعب مانويل مارتينيز فاليرو (إلتشي)التذاكر
الأحد، 21 مارس 2027فياريال ضد مالاجاملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 4 أبريل 2027ديبورتيفو لا كورونيا ضد فياريالملعب ريازور (لا كورونيا)التذاكر
الأحد، 11 أبريل 2027فياريال ضد أتلتيك بلباوملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 18 أبريل 2027ليفانتي ضد فياريالملعب سيوتات دي فالنسيا (فالنسيا)التذاكر
الأربعاء، 21 أبريل 2027فياريال ضد أتلتيكو مدريدملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 2 مايو 2027رايو فاييكانو ضد فياريالكامبو دي فوتبول دي فاييكاس (مدريد)التذاكر
الأحد، 9 مايو 2027فياريال ضد سيلتا فيجوملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 16 مايو 2027إشبيلية ضد فياريالملعب رامون سانشيز-بيزخوان (إشبيلية)التذاكر
الأحد، 23 مايو 2027فياريال ضد أوساسوناملعب لا سيراميكا (فياريال)التذاكر
الأحد، 30 مايو 2027ريال سوسيداد ضد فياريالريالي أرينا (سان سيباستيان)التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباريات فياريال

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات فياريال، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى باقات الضيافة. ولشراء التذاكر، تبقى الطريقة الأكثر موثوقية هي التوجه إلى بوابة التذاكر الرسمية لفياريال على موقع النادي. ومن المفيد متابعة الموقع بانتظام للاطلاع على معلومات بيع التذاكر.

كما تتوفر التذاكر أيضاً للشراء من متجر الملعب، ومتجر وسط مدينة فياريال، وشباك التذاكر في الملعب أيام المباريات. لكن مع امتلاك النادي بانتظام أكثر من 20,000 من حاملي التذاكر الموسمية في ملعب تبلغ سعته نحو 23,000 متفرج، لا يكون شراء التذاكر عبر النادي أمراً سهلاً دائماً، خاصة لبعض المباريات الكبيرة أمام ريال مدريد أو برشلونة وديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.

الدوري الإسباني
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
راسينج
فياريال crest
فياريال
فياريال

إذا نفدت التذاكر، أو كنت تأمل في اقتناص مقاعد في اللحظات الأخيرة، فقد ترغب في التفكير في منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباريات فياريال؟

بالنسبة للراغبين في شراء تذاكر فياريال في ملعب لا سيراميكا على أساس كل مباراة على حدة، تتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 20 و50 يورو عند شرائها مباشرة عبر النادي. ويتغير السعر بحسب هوية المنافس وموقع الجلوس داخل الملعب.

ومع المباريات ذات الطلب المرتفع أمام أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا، إلى جانب عودة ليالي دوري أبطال أوروبا، تميل الأسعار إلى الارتفاع تبعاً لذلك.

تابعوا بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية بشأن التوافر والأسعار. وتتوافر التذاكر حالياً على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub بدءاً من 49 يورو.

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ماذا يمكن توقعه من فياريال في 2026/27؟

يأتي الغواصة الصفراء بعد ما يمكن اعتباره أفضل موسم محلي في تاريخها. وأنهى فياريال موسم 2025/26 في المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، وهو ثاني أعلى رصيد حققه النادي على الإطلاق، كما ضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين للمرة الأولى في تاريخه. وكان ذلك تتويجاً لصعود استثنائي، علماً بأن النادي لم يسبق له أن أنهى الموسم ضمن الثلاثة الأوائل في إسبانيا سوى مرتين من قبل، في 2004/05 و2007/08.

لكن القصة حملت منعطفاً. فبعد تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي، أعلن مارسيلينو أنه سيغادر النادي في نهاية الموسم، ليضع نهاية لفترته الثانية على رأس الجهاز الفني بعد عامين ونصف العام أعاد خلالهما فياريال إلى أوروبا بشكل منتظم. وخلفه إنيغو بيريز، القادم سابقاً من رايو فاييكانو، ليتولى قيادة مجموعة اعتادت بالفعل على المنافسة قرب صدارة الترتيب.

ورغم أن المستوى المحلي كان ممتازاً، فإن عودة فياريال إلى دوري أبطال أوروبا أثبتت صعوبتها، إذ حصد نقطة واحدة فقط من ثماني مباريات في مرحلة الدوري. وسيكون إصلاح هذا الأداء القاري، مع الحفاظ على الزخم في الدوري الذي بُني تحت قيادة مارسيلينو، أكبر اختبار مبكر لبيريز، في ظل وجود مواجهات صعبة في جدول هذا الموسم أمام ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

تاريخ ملعب لا سيراميكا

ملعب لا سيراميكا هو ملعب كرة قدم في فياريال بإسبانيا. ويعد الملعب الرسمي لنادي فياريال منذ افتتاحه في عام 1923. وتبلغ سعته 23,000 متفرج، وهو رقم يوازي تقريباً نصف عدد سكان البلدة نفسها. وفي يناير 2017، غيّر فياريال اسم ملعبه من إل مادريغال إلى ملعب لا سيراميكا، تقديراً للصناعة المحلية.

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