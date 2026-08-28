كيفية الحصول على تذاكر فياريال ضد ليفانتي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فياريال فريق ليفانتي يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

تاريخيًا، يملك فياريال أفضلية واضحة في المواجهات التنافسية المباشرة الأخيرة، بما في ذلك فوزه الكاسح على أرضه بنتيجة 5-1 على ليفانتي في أحدث مواجهة بينهما في الدوري الإسباني على هذا الملعب. ومع سعي ليفانتي لتجنب ضغوط الهبوط المبكرة، ومطاردة فياريال لمراكز التأهل الأوروبي، يدخل الناديان المباراة وهما يتطلعان إلى نتيجة حاسمة في الدوري.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول حجز تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة فياريال ضد ليفانتي على ملعب لا سيراميكا في فياريال. تحقق من القوائم المحلية لديك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي على ملعب لا سيراميكا، يمكنك الحصول عليها عبر القنوات الرسمية الأساسية أو منصات التذاكر الثانوية:

الشراء الرسمي المباشر

البوابة الرسمية لتذاكر فياريال CF: الطريقة الأكثر مباشرة هي عبر بوابة التذاكر على الموقع الرسمي لنادي فياريال CF، والمدعومة من OneBox، حيث تُطرح التذاكر للبيع العام للجمهور بعد تلبية احتياجات حاملي التذاكر الموسمية.

شباك تذاكر ملعب لا سيراميكا: يمكن شراء التذاكر مباشرةً بالحضور الشخصي من شباك التذاكر في الملعب ( taquillas ) في ملعب لا سيراميكا في فيلا ريال، وذلك بحسب التوافر.

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

المنصات المجمِّعة وبائعو إعادة البيع: إذا نفدت المخصصات الرسمية، تصبح التذاكر متاحة عبر الأسواق الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ليفانتي بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

الأسعار الرسمية المباشرة (ملعب لا سيراميكا)

الدخول العام (خلف المرمى/المدرجات النهائية): 25 € إلى 40 €

المدرجات الجانبية (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € إلى 70 €

المدرج الرئيسي (Tribuna Central / Main Stand): 75 € إلى 120 €+

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: 150 € إلى 300 €+

فياريال ضد ليفانتي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وليفانتي

حصد فياريال أربع نقاط من أول مباراتين له في الدوري الإسباني، بعدما انتهت كلتاهما بالتعادل 2-2. وكانت آخر مبارياته تعادلًا خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد في 23 أغسطس، كما تعادل أيضًا 2-2 مع راسينغ سانتاندير في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. وخلال آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، حقق انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة. وجاء الفوزان في فترة ما قبل الموسم، بعدما تغلب على غلطة سراي 2-1 وعلى ليفانتي 1-0، بينما كانت الخسارة الوحيدة بنتيجة 3-1 أمام لنس. وسجل فياريال سبعة أهداف واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لليفانتي عن انتصارين وهزيمتين وتعادل واحد. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 خارج أرضه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني يوم 24 أغسطس، وذلك بعد خسارته 3-0 أمام إسبانيول في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية. وقبل انطلاق الموسم التنافسي، خسر ليفانتي 1-0 أمام فياريال في مباراة ودية، وفاز على ألباسيتي 2-1. وجاء انتصاره الآخر في فترة ما قبل الموسم أمام القادسية بنتيجة 1-0. وسجل ليفانتي ثلاثة أهداف واستقبل ثلاثة أهداف خلال المباريات الخمس.

فياريال ضد ليفانتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في 5 أغسطس 2026، حين فاز فياريال على ليفانتي 1-0 في مباراة ودية ضمن فترة ما قبل الموسم. وقبل ذلك، التقى الفريقان في الدوري الإسباني يوم 2 مايو 2026، وفاز فياريال 5-1 على ملعب لا سيراميكا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز فياريال أربع مرات، بينما حقق ليفانتي انتصارًا واحدًا، وكان بنتيجة 2-0 على أرضه في الدوري الإسباني في أبريل 2022. كما التقى الناديان أيضًا في الدوري الإسباني يوم 18 فبراير 2026، حين فاز فياريال 1-0 خارج أرضه، وفي مباراة ودية في أغسطس 2022 فاز فيها فياريال 3-1.