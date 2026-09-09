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يواجه فياريال فريق ريال بيتيس يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب استاديو دي لا سيراميكا في فياريال.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

يواجه فياريال فريق ريال بيتيس على ملعب استاديو دي لا سيراميكا في فياريال.

الدوري الإسباني - الجولة 5 14 سبتمبر 2026 - 15:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس على ملعب استاديو دي لا سيراميكا، اتبع هذه الخطوات المعتادة:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي من خلال البوابة الرسمية لتذاكر فياريال. وعادةً ما تُطرح تذاكر الجمهور العام للبيع قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك التذاكر في الملعب: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك التذاكر في استاديو دي لا سيراميكا أو من المتاجر الرسمية للنادي في فيلا ريال، وذلك حسب التوافر.

باقات الضيافة وVIP: يمكن حجز خيارات يوم المباراة المميزة ومقاعد كبار الزوار مباشرة عبر البوابة الرسمية لتجارب فياريال.

منصات السوق الثانوية: إذا نفدت تذاكر الدخول العام عبر القنوات الرسمية، فقد تصبح منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub خيارًا بديلًا.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس بحسب الفئة وقناة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام القياسية، المشتراة مباشرة عبر شباك التذاكر الرسمي لفياريال، بين 30 € و80 € لفئات الجلوس العامة، مثل مدرجات Fondo و Gol وحتى Tribuna .

VIP والضيافة: تبدأ خيارات يوم المباراة المميزة والدخول إلى الصالات من 150 € فأكثر.

منصات إعادة البيع الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية، مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 50 € إلى 85 € للدخول الأساسي، وقد تصل إلى 140 € فأكثر للمقاعد المركزية المميزة، بحسب التوافر والطلب.

فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فياريال وريال بيتيس

أسفرت آخر خمس مباريات لفياريال عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت أحدث نتيجة تنافسية له التعادل 2-2 مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، بعد تعادل افتتاحي 2-2 مع راسينغ سانتاندير. وفي فترة ما قبل الموسم، فاز على غلطة سراي 2-1 وليفانتي 1-0، لكنه خسر 3-1 أمام لانس. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فياريال ثمانية أهداف واستقبلت شباكه سبعة.

يدخل ريال بيتيس المباراة بزخم أفضل في الآونة الأخيرة. وأسفرت آخر خمس مباريات له عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت أحدث مواجهة له فوزًا 1-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم 21 أغسطس. كما فاز على أرسنال 3-1 وألميريا 1-0 في فترة ما قبل الموسم، وتعادل 2-2 مع بورنموث، وخسر 1-0 أمام إنتر. وسجل بيتيس خمسة أهداف واستقبلت شباكه ثلاثة خلال المباريات الخمس.

فياريال ضد ريال بيتيس: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 17 يناير 2026، حين استضاف ريال بيتيس فريق فياريال وفاز 2-0. وقبل ذلك، تعادل الناديان 2-2 على ملعب استاديو دي لا سيراميكا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يملك فياريال ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبيتيس، مع تعادل واحد، رغم أن بيتيس حسم اللقاء الأخير. كما شهدت المواجهات فوزًا لفياريال 2-1 في إشبيلية في أبريل 2025، وانتصارًا آخر لفياريال 2-1 في ديسمبر 2024.