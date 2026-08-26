كيفية الحصول على تذاكر فياريال ضد ريال بيتيس: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فياريال ريال بيتيس يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

وفي آخر مواجهة بينهما في يناير 2026، حقق ريال بيتيس فوزًا على أرضه بنتيجة 2-0 على فياريال. تاريخيًا، يمتلك فياريال أفضلية طفيفة في عدد الانتصارات المباشرة في مباريات الدرجة الأولى، بعدما فاز 11 مرة مقابل 9 انتصارات لريال بيتيس إلى جانب 6 تعادلات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

يواجه فياريال فريق ريال بيتيس على ملعب لا سيراميكا في فياريال.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 09:00 لا سيراميكا

كيف تشتري تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس على ملعب لا سيراميكا، اتبع هذه الخطوات المعتادة:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة هي عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال. وعادةً ما تُطرح تذاكر الجماهير العامة للبيع قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك التذاكر في الملعب: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك تذاكر ملعب لا سيراميكا أو من المتاجر الرسمية للنادي في فيلا ريال، وذلك حسب التوافر.

باقات الضيافة وVIP: يمكن حجز خيارات يوم المباراة المميزة ومقاعد كبار الشخصيات مباشرة عبر بوابة التجارب الرسمية الخاصة بفياريال.

منصات السوق الثانوية: إذا نفدت تذاكر الدخول العام عبر القنوات الرسمية، فقد تصبح منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub خيارًا بديلًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فياريال ضد ريال بيتيس بحسب الفئة وقناة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي: تتراوح أسعار تذاكر الدخول العام العادية التي تُشترى مباشرة عبر شباك التذاكر الرسمي لفياريال بين 30 و80 يورو لفئات الجلوس العامة، مثل مدرجات Fondo و Gol وصولًا إلى Tribuna .

VIP والضيافة: تبدأ خيارات يوم المباراة المميزة والدخول إلى صالات الضيافة من 150 يورو فأكثر.

منصات إعادة البيع الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية، مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 50 إلى 85 يورو للدخول الأساسي، وقد تصل إلى 140 يورو فأكثر للمقاعد المركزية المميزة، بحسب التوافر والطلب.

فياريال ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فياريال وريال بيتيس

أسفرت آخر خمس مباريات لفياريال عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة. وكانت أحدث نتيجة رسمية له التعادل 2-2 مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، بعد تعادل 2-2 في افتتاح الموسم مع راسينغ سانتاندير. وفي فترة الإعداد للموسم، فاز على غلطة سراي 2-1 وليفانتي 1-0، لكنه خسر 3-1 أمام لانس. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل فياريال ثمانية أهداف واستقبل سبعة.

يدخل ريال بيتيس المباراة بزخم أقوى في الآونة الأخيرة. وأسفرت آخر خمس مباريات له عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم 21 أغسطس. كما تغلب على أرسنال 3-1 وألميريا 1-0 في فترة الإعداد، وتعادل 2-2 مع بورنموث، وخسر 1-0 أمام إنتر. وسجل بيتيس خمسة أهداف واستقبل ثلاثة خلال المباريات الخمس.

فياريال ضد ريال بيتيس: السجل المباشر في المواجهات الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 17 يناير 2026، عندما استضاف ريال بيتيس فريق فياريال وفاز عليه 2-0. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 2-2 على ملعب لا سيراميكا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، حقق فياريال ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبيتيس، مع تعادل واحد، رغم أن بيتيس حسم المواجهة الأخيرة. كما شهدت المواجهات أيضًا فوزًا لفياريال 2-1 في إشبيلية في أبريل 2025، وانتصارًا آخر لفياريال 2-1 في ديسمبر 2024.

ترتيب فياريال وريال بيتيس

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل ريال بيتيس المركز السابع، بينما يأتي فياريال في المركز التاسع.