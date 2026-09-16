كيفية الحصول على تذاكر فرنسا ضد بلجيكا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف فرنسا منتخب بلجيكا في مواجهة قوية ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب ستاد دو فرانس الشهير في سان دوني يوم 5 أكتوبر 2026. وتجمع هذه القمة بين اثنين من كبار منتخبات كرة القدم الأوروبية في صراع على صدارة مجموعتهما.

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متى تنطلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة فرنسا ضد بلجيكا على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس

أين يمكن شراء تذاكر مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم للرجال؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب فرنسا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo هي الخيار المناسب لك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم للرجال؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم من 25 يورو للمقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب الموقع والفئة داخل ستاد دو فرانس.

أما في الأسواق الثانوية مثل Ticombo، فتبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 86 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار بحسب التوافر الفعلي وحجم طلب الجماهير.

فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فرنسا وبلجيكا

فازت فرنسا في ثلاث مباريات وخسرت مباراتين من آخر خمس مباريات خاضتها، وسجلت 10 أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك السلسلة. وانتهت آخر مواجهة لها بخسارة 4-6 أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، وهي النتيجة التي جاءت بعد هزيمة 0-2 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وقبل هاتين النكستين، أظهرت فرنسا قوتها الهجومية بفوزها على المغرب 2-0، وباراجواي 1-0، والسويد 3-0.

أما بلجيكا، فأسفرت آخر خمس مباريات لها عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكان آخر نتائجها الخسارة 2-1 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، تغلبت على الولايات المتحدة 4-1 والسنغال 3-2، وحققت فوزًا مقنعًا بنتيجة 5-1 على نيوزيلندا. وسجلت بلجيكا 11 هدفًا واستقبلت ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، وكانت المباراة الوحيدة التي فشلت فيها في التسجيل هي تعادلها السلبي أمام إيران.

فرنسا ضد بلجيكا: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

انتهى أحدث لقاء بين الطرفين بفوز فرنسا 2-1، وذلك في مباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في بروكسل في أكتوبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا أربع مرات مقابل انتصار واحد لبلجيكا، وكان ذلك الفوز البلجيكي الوحيد في نصف نهائي كأس العالم 2018. كما تفوقت فرنسا على بلجيكا أيضًا في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024، وفي مباراتي مواجهة دوري الأمم عام 2021.



