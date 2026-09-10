تستضيف فرنسا نظيرتها إيطاليا على ملعب بارك دي برانس في باريس يوم الجمعة 2 أكتوبر، ضمن جدول صعب في دوري الأمم الأوروبية A، المجموعة A1، يضم أيضًا بلجيكا وتركيا. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب بإيطاليا في نوفمبر، على أن يتأكد لاحقًا ملعب إقامة تلك المواجهة.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة فرنسا ضد إيطاليا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة فرنسا ضد إيطاليا على ملعب ستاد دو فرانس في سان دوني، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في وقت أقرب إلى تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 2 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس

أين يمكن شراء تذاكر فرنسا ضد إيطاليا؟

تُطرح تذاكر مباراة باريس أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF)، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الوجهة الأولى المقابلة لمباراة الإياب في إيطاليا.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد إغلاق فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بوقت أقرب

القوائم الموثقة – يحصل Ticombo على التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين مخزونًا أوسع بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة – تُدار حصص مباراة إيطاليا عبر قنوات FIGC وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – يعد Ticombo خيارك المناسب إذا نفدت القوائم المتاحة على الموقع الرسمي

نظرًا لقيمة هذه المباراة، يُنصح بالحجز المبكر، خاصةً لمواجهة باريس.

كم تبلغ أسعار تذاكر فرنسا ضد إيطاليا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة باريس عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. وستُطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على مباراة الإياب في إيطاليا بمجرد تأكيد الملعب وتفاصيل البيع.

أرخص المقاعد (باريس): تبدأ من نحو 50 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرمى في بارك دي برانس

مقاعد الفئة المتوسطة (باريس): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في إيطاليا: سيتم تأكيد الأسعار بعد الإعلان عن ملعب مواجهة نوفمبر

Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي. وكما هي الحال مع أي مباراة تجمع بين اثنين من أبرز منتخبات أوروبا، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت ملتزمًا بميزانية محددة.

فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فرنسا وإيطاليا

فازت فرنسا في ثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مواجهة لها خسارة أمام إنجلترا بنتيجة 6-4 في نصف نهائي كأس العالم، وهي النتيجة التي جاءت بعد خسارة 2-0 أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركز الثالث. وفي وقت سابق من البطولة، فازت على المغرب 2-0، وباراجواي 1-0، والسويد 3-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت فرنسا 10 أهداف واستقبلت 8.

كما حققت إيطاليا أيضًا ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر مباراة لها الفوز 1-0 على اليونان في لقاء ودي يوم 7 يونيو، بعد انتصار 1-0 على لوكسمبورج قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاءت هزيمتاها في هذه السلسلة أمام البوسنة والهرسك، وخسارة 4-1 أمام النرويج في نوفمبر 2025. وسجلت إيطاليا 5 أهداف واستقبلت 6 خلال هذه المباريات الخمس.

فرنسا ضد إيطاليا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الطرفين بفوز فرنسا 3-1، وذلك في مباراة بدوري الأمم الأوروبية A أُقيمت في إيطاليا في نوفمبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت فرنسا أربع مرات مقابل صفر انتصارات لإيطاليا، مع انتهاء مباراة واحدة أيضًا لمصلحة فرنسا في كل من وديتي 2016 و2012. وسجلت فرنسا 14 هدفًا خلال هذه المباريات الخمس، واستقبلت 5.



