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الدوري الألماني
team-logoفرايبورج
Europa-Park Stadion
team-logoشالكه 04
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كيفية الحصول على تذاكر فرايبورج ضد شالكه 04: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
فرايبورج
شالكه 04
الدوري الألماني

فرايبورج يواجه شالكه 04 في الدوري الألماني.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يواجه فرايبورج فريق شالكه 04 يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب أوروبا بارك ستاديون في فرايبورج.

تميل السجلات التاريخية للمواجهات المباشرة لصالح فرايبورج، الذي حقق 11 انتصارًا مقابل 8 انتصارات لشالكه عبر 24 مواجهة تنافسية سابقة بينهما. وفرض فرايبورج تفوقه في المواجهات الأخيرة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى، بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر 6 مباريات بينهما في البوندسليجا أمام شالكه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة فرايبورج ضد شالكه 04، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فرايبورج ضد شالكه 04 في البوندسليجا؟

تنطلق مباراة فرايبورج ضد شالكه 04 على ملعب أوروبا بارك ستاديون في فرايبورج يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

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الدوري الألماني - الجولة 5
Europa-Park Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة فرايبورج ضد شالكه 04 في البوندسليجا؟

يمكن شراء تذاكر مباراة البوندسليجا بين فرايبورج وشالكه 04 عبر عدة قنوات:

  • متجر التذاكر الرسمي للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء التذاكر هي مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لفرايبورج. وعادة ما تُمنح أولوية الشراء لأعضاء النادي الرسميين قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع العام.
  • سوق إعادة بيع التذاكر الرسمي (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة خلال البيع العام، يدير فرايبورج منصة رسمية ثانوية لتبادل التذاكر، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية أو أعضاء النادي بيع المقاعد بالقيمة الاسمية.
  • قسم جماهير الفريق الضيف: ينبغي لمشجعي شالكه 04 الراغبين في الجلوس في القسم المخصص للجماهير الزائرة شراء التذاكر مباشرة عبر خدمة التذاكر الرسمية لنادي شالكه 04 أو عبر اقتراع الأعضاء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرايبورج ضد شالكه 04 في البوندسليجا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة البوندسليجا بين فرايبورج وشالكه 04 بحسب الفئة وموقع المقعد ومنصة الشراء:

  • التذاكر العامة الرسمية (بالقيمة الاسمية): تتراوح أسعار تذاكر الوقوف في ملعب أوروبا بارك ستاديون عادة بين 15 يورو و20 يورو، بينما تتراوح أسعار المقاعد العادية تقريبًا بين 35 يورو و70 يورو بحسب الفئة والرؤية.
  • باقات الضيافة وVIP: تبدأ تجارب يوم المباراة المميزة، مع إمكانية دخول الصالات وخدمات الطعام، من نحو 100 يورو إلى 150+ يورو للتذكرة الواحدة.

فرايبورج ضد شالكه 04 في البوندسليجا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فرايبورج وشالكه 04

يدخل فرايبورج المباراة بسجل مثالي في آخر خمس مباريات، إذ فاز في المباريات الخمس كلها ولم يستقبل سوى هدف واحد خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 1-0 على بادربورن في البوندسليجا، كما سجل خمسة أهداف في شباك فورتونا دوسلدورف في كأس ألمانيا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فرايبورج 13 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا، في سلسلة تعكس فعاليته الهجومية وصلابته الدفاعية.

فاز شالكه في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وجاء التعادل في آخر مبارياته، بنتيجة 0-0 خارج أرضه أمام بايرن ميونخ في البوندسليجا. أما فوزه الوحيد في تلك الفترة، فكان بنتيجة 5-2 بعد وقت إضافي على هالشر إف سي في كأس ألمانيا. وسجل شالكه سبعة أهداف خلال المباريات الخمس، واستقبل تسعة.

فرايبورج

فرايبورج - المستوى

F95
ف1-5
MOT
ف4-1
بريمن
ف4-1
بادربورن
ف0-1
مونشنجلادباخ
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
19/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
شالكه

شالكه - المستوى

ريال مدريد
خ0-3
HAL
ف2-5
أوجسبورج
خ3-0
بايرن ميونخ
ت0-0
أونيون برلين
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
8/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

فرايبورج ضد شالكه 04: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في أبريل 2023، عندما فاز فرايبورج 4-0 على أرضه في البوندسليجا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز فرايبورج أربع مرات ولم يحقق شالكه أي فوز، كما انتهت كل مباراة استضافها فرايبورج خلالها لصالحه. وسجل فرايبورج 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل هدفين لشالكه.

وجهاً لوجه

فرايبورجتعادلشالكه 04
5
0
0
الدوري الألماني
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فرايبورج
فرايبورج
4
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شالكه 04
شالكه
0
انتهت
الدوري الألماني
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شالكه 04
شالكه
0
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فرايبورج
فرايبورج
2
انتهت
الدوري الألماني
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فرايبورج
فرايبورج
4
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شالكه 04
شالكه
0
انتهت
الدوري الألماني
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شالكه 04
شالكه
0
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فرايبورج
فرايبورج
2
انتهت
الدوري الألماني
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فرايبورج
فرايبورج
4
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شالكه 04
شالكه
0
انتهت
16الأهداف المسجلة0
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
3300101+99
ف
ف
ف
2
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
330082+69
ف
ف
ف
3
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
321093+67
ت
ف
ف
4
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
321072+57
ف
ت
ف
5
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
320193+66
ف
خ
ف
6
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجإلفيرسبيرج
320187+16
خ
ف
ف
7
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
311185+34
ت
ف
خ
8
ماينتسماينتسماينتس
311163+34
خ
ف
ت
9
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
311178-14
ف
خ
ت
10
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
311156-14
ت
ف
خ
11
شالكه 04شالكه 04شالكه
311134-14
ف
ت
خ
12
كولنكولنكولن
311157-24
ت
خ
ف
13
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
310267-13
ف
خ
خ
14
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
310268-23
خ
ف
خ
15
باديربورنباديربورنبادربورن
301204-41
خ
خ
ت
16
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
3012410-61
خ
خ
ت
17
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
3003312-90
خ
خ
خ
18
هامبورجهامبورجهامبورج
3003012-120
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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