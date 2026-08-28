كيفية الحصول على تذاكر فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فرايبورج فريق بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت 12 سبتمبر 2026 على ملعب أوروبا بارك شتاديون في فرايبورج.

يفرض فرايبورج هيمنة واضحة على أرضه في هذه المواجهة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك الفوز 2-1 على بوروسيا مونشنجلادباخ في آخر لقاء بينهما على ملعبه في الدوري خلال فبراير 2026. وشهدت المواجهات التاريخية بين الفريقين مباريات غزيرة الأهداف، ما يجعل هذه المباراة مواجهة مثيرة لاهتمام جماهير كرة القدم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

تقام مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب أوروبا بارك شتاديون في فرايبورج.

الدوري الألماني - الجولة 3 12 سبتمبر 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

كيف تشتري تذاكر مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach يوم 12 سبتمبر 2026 من خلال الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

المتجر الإلكتروني لتذاكر SC Freiburg: هذه هي المنصة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء التذاكر بالسعر الرسمي مباشرة من النادي المستضيف.

البيع المسبق للأعضاء: يحصل أعضاء SC Freiburg عادةً على أولوية حصرية لشراء التذاكر قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام.

منصة التبادل الرسمية للتذاكر (Zweitmarkt): إذا نفدت تذاكر المباراة من متجر التذاكر الرئيسي، فتحقق من السوق الثانوية الرسمية الخاصة بفرايبورج والمدمجة في موقع بيع التذاكر الخاص به، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم بالسعر الرسمي.

2. حصة جماهير الفريق الضيف (بوروسيا مونشنجلادباخ)

بوابة تذاكر BMG: إذا كنت ترغب في الجلوس في مدرجات الفريق الضيف، فتُباع التذاكر مباشرة عبر نظام التذاكر الرسمي لبوروسيا مونشنجلادباخ للأعضاء المسجلين أو حسابات روابط المشجعين.

3. المنصات الثانوية لبيع التذاكر (استخدمها بحذر)

منصات إعادة البيع: تعرض منصات مثل StubHub تذاكر معاد بيعها من أطراف ثالثة، رغم أن الأسعار قد تكون أعلى بكثير من السعر الرسمي، مع تطبيق رسوم خدمة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني؟

من المتوقع أن تقع أسعار تذاكر مباراة SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach ضمن النطاقات التالية:

التذاكر الرسمية العامة (السعر الرسمي): تتراوح عادةً أسعار تذاكر الوقوف والتذاكر العادية للمقاعد بين £15 و£60 (€18 إلى €70)، بحسب الفئة العمرية وموقع المقعد في الملعب (مدرجات الوقوف مقابل المقاعد الجانبية).

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: تبدأ أسعار المقاعد العامة الأساسية على مواقع إعادة البيع مثل StubHub من نحو £35 إلى £50 ، بينما تتراوح أسعار المقاعد المعاد بيعها في المتوسط بين £50 و£120 بحسب الرؤية وحجم الطلب.

باقات الضيافة: تبدأ أسعار المقاعد المميزة أو مقاعد VIP مع الطعام وإمكانية دخول الصالات من حوالي £170 إلى £300+ للتذكرة الواحدة.

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ

فاز فرايبورج في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته انتصارًا كبيرًا بنتيجة 5-1 على فورتونا دوسلدورف في كأس ألمانيا، وقبلها تغلب خارج أرضه على مذرويل بنتيجة 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر. كما تضمنت هذه السلسلة فوزًا وديًا بنتيجة 3-0 على كريستال بالاس، إلى جانب انتصارين متتاليين بنتيجة 2-0 على ستراسبورج. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل فرايبورج 11 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا، وهي سلسلة تشير إلى فريق منظم وفعّال أمام المرمى.

فاز جلادباخ أيضًا في مبارياته الخمس الأخيرة جميعها من دون أي هزيمة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على TSV Schott Mainz في كأس ألمانيا، بعدما تفوق قبل ذلك على أستون فيلا بنتيجة 2-1 في مباراة ودية تحضيرية للموسم. وفي وقت سابق من الصيف، تغلب على فيلبيرت 8-0 وهانزا روستوك 3-1. وسجل فريق بولانسكي 19 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل ثلاثة أهداف فقط، ما يجعله أحد أكثر الفرق تهديفًا في فترة الإعداد قبل انطلاق الدوري الألماني.

فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، عندما فاز فرايبورج 2-1 على أرضه في الدوري الألماني. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يتفوق فرايبورج بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لجلادباخ، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي. وكان فرايبورج قويًا بشكل خاص في مبارياته البيتية خلال هذه السلسلة، إذ فاز في كلتا المباراتين على ملعب أوروبا بارك شتاديون، بما في ذلك انتصار 3-1 في نوفمبر 2024.