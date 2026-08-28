كيفية الحصول على تذاكر فالنسيا ضد ريال سوسيداد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه فالنسيا فريق ريال سوسييداد يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب ميستايا في فالنسيا.

في آخر مواجهة بينهما في مايو/أيار 2026، حقق فالنسيا فوزًا دراميًا خارج أرضه بنتيجة 4-3 على ريال سوسييداد في مباراة حافلة بالأحداث. تاريخيًا، جاءت المواجهات المباشرة الأخيرة بين الناديين متقاربة للغاية، وشهدت مزيجًا من الانتصارات بفوارق ضئيلة والتعادلات.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسييداد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة فالنسيا ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة فالنسيا ضد ريال سوسييداد على ملعب ميستايا في فالنسيا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل المحلي في منطقتك.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 ميستايا

كيف تشتري تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا يوم 20 سبتمبر/أيلول 2026، يمكنك استخدام هذه القنوات الرسمية والثانوية:

الموقع الرسمي لنادي فالنسيا: المصدر الأساسي والأكثر أمانًا هو الشراء مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فالنسيا. وعادة ما تُطرح التذاكر لعامة الجماهير قبل المباراة ببضعة أسابيع بعد أن يحصل حاملو التذاكر الموسمية ( socis ) على مقاعدهم.

شباك تذاكر ملعب ميستايا: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك التذاكر في الملعب بمدينة فالنسيا في الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم اللقاء، بشرط ألا تكون المباراة قد نفدت تذاكرها بالكامل.

الأسواق الثانوية ومجمّعات التذاكر: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها لمباريات ميستايا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة فالنسيا ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا على قناة الشراء وفئة المقعد:

الطرح الرسمي لعامة الجماهير (السعر الاسمي): مباشرة من نادي فالنسيا، تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية عادة بين 25 £ و75 £ (30 € إلى 85 €) للمقاعد القياسية في المدرجات العلوية والسفلية، وذلك بحسب موقع المدرج.

السوق الثانوية وإعادة البيع: على مجمّعات التذاكر ومنصات إعادة البيع مثل StubHub، تبدأ أسعار المقاعد الأدنى عادة من حوالي 45 £ إلى 60 £ (59 $ إلى 76 $)، بينما تبلغ تكلفة التذاكر القياسية في المتوسط حوالي 180 £ إلى 200 £ . أما خيارات كبار الشخصيات أو الضيافة فقد تبدأ من 600 £+ .

فالنسيا ضد ريال سوسييداد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة فالنسيا وريال سوسييداد

فاز فالنسيا في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بخسارة 1-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 25 أغسطس/آب، وذلك بعد تعادل سلبي 0-0 مع سيلتا فيجو قبلها بثلاثة أيام. أما فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة فجاء في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم أمام هيركوليس بنتيجة 2-0. وفشل فالنسيا في التسجيل في ثلاث من تلك المباريات الخمس، كما أن مباراتيه التنافسيّتين هذا الموسم لم تسفرا عن أي أهداف في الطرف الصحيح.

خسر ريال سوسييداد مبارياته الخمس الأخيرة كلها. وكانت آخر مبارياته خسارة 1-0 أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 21 أغسطس/آب، وقبل ذلك خسر 3-1 أمام تشيلسي وتلقى هزيمتين متتاليتين أمام إف سي كولن في فترة الإعداد للموسم. كما استكملت هزيمتان أمام كولن وخسارة 2-1 أمام تولوز سلسلة من خمس هزائم متتالية. وسجل فريق ماتاراتسو ثلاثة أهداف واستقبل عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

فالنسيا ضد ريال سوسييداد: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 17 مايو/أيار 2026، عندما فاز فالنسيا 4-3 خارج أرضه على ريال سوسييداد. وقبل ذلك، تعادل الناديان 1-1 على ملعب ميستايا في أغسطس/آب 2025. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يملك فالنسيا انتصارين مقابل انتصارين لريال سوسييداد، مع تعادل واحد. أما آخر مباراة على أرض فالنسيا في ميستايا، في يناير/كانون الثاني 2025، فانتهت بفوز فالنسيا 1-0.