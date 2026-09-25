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دوري أبطال أوروبا
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كيفية الحصول على تذاكر غلطة سراي ضد برشلونة: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
جلطة سراي
برشلونة
دوري أبطال أوروبا

غلطة سراي يواجه برشلونة في دوري أبطال أوروبا. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

يواجه غلطة سراي فريق برشلونة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 على ملعب رامس جلوبال ستاديومو في إسطنبول.

يتفوق برشلونة في السجل التاريخي للمواجهات المباشرة بين الفريقين، بعدما حقق خمسة انتصارات في ثماني مواجهات جمعتهما في دوري أبطال أوروبا. وجاء الانتصار الوحيد لغلطة سراي على العملاق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر 1994، عندما حقق فوزًا لا يُنسى بنتيجة 2-1 على أرضه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة غلطة سراي ضد برشلونة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة غلطة سراي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة غلطة سراي ضد برشلونة على ملعب رامس جلوبال ستاديومو في إسطنبول، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
رامس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة صباح إف كيه ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

لشراء تذاكر مباراة دوري أبطال أوروبا بين صباح إف كيه وسلافيا براغ يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، اتبع هذه الخطوات المعتادة:

1. شباك التذاكر الرسمي للنادي

  • التذاكر الرسمية لنادي صباح إف كيه: تحقق من الموقع الرسمي لصباح إف كيه أو من شركاء بيع التذاكر المحليين في باكو، أذربيجان، مثل iTicket.az. وبصفته النادي المضيف، فإنه يدير المبيعات الأساسية لمقاعد الجماهير المحلية في الملعب.
  • قسم جماهير سلافيا براغ: إذا كنت تشجع سلافيا براغ، فإن تذاكر قسم الجماهير الضيفة تُوزَّع عبر رابطة المشجعين الرسمية لسلافيا براغ أو بوابة الأعضاء الخاصة بالنادي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صباح إف كيه ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة صباح إف كيه ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، بحسب الفئة ومنصة الشراء:

  • العادية / الفئة 4: تبدأ من حوالي 60 يورو إلى 100 يورو للتذكرة الواحدة عبر المبيعات الرسمية أو مستويات الإدراج المبكر.
  • الفئة 2 والفئة 1: تتراوح عادة بين 150 يورو إلى 350 يورو للتذكرة الواحدة بحسب موقع المقعد في الملعب وخط الرؤية.

غلطة سراي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة غلطة سراي وبرشلونة

فاز غلطة سراي في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا ستة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على كوجالي سبور في الدوري التركي الممتاز يوم 13 سبتمبر. أما خسارته الوحيدة في هذه الفترة فجاءت في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-1 أمام سبورتينغ لشبونة يوم 9 سبتمبر. وقبل ذلك، فاز خارج أرضه على إسطنبول باشاك شهير 3-2 في الدوري التركي الممتاز.

فاز برشلونة في آخر خمس مباريات خاضها جميعها، مسجلًا 21 هدفًا ومستقبلًا ستة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته الفوز 4-2 على ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 13 سبتمبر. وقبل ذلك، تغلب على فينورد 5-1 في دوري أبطال أوروبا وعلى فالنسيا 5-0 في الدوري الإسباني. وأظهر فريق فليك قدرة ثابتة على التسجيل بغزارة بغض النظر عن المسابقة أو المنافس.

جلطة سراي

جلطة سراي - المستوى

جوزتيبي
ف3-2
اسطنبول باشاك شهير
ف2-3
سبورتينج
خ3-1
كوجالي سبور
ف1-0
طرابزون سبور
خ4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

فالنسيا
ف0-5
فينورد
ف5-1
ليفانتي
ف2-4
راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
24/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

غلطة سراي ضد برشلونة: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في مارس 2022، عندما فاز برشلونة 2-1 على ملعب غلطة سراي في الدوري الأوروبي. وانتهت مباراة الإياب في كامب نو بالتعادل 0-0. وقبل ذلك، أُقيمت كل المواجهات الثلاث المسجلة بين الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2002-03، وفاز برشلونة في المباريات الثلاث جميعها، بما في ذلك الفوز 2-0 في إسطنبول و3-1 في كامب نو. وعبر المباريات الخمس في مجموعة البيانات، فاز برشلونة أربع مرات وتعادل الفريقان مرة واحدة، بينما لم يحقق غلطة سراي أي انتصار حتى الآن.

وجهاً لوجه

جلطة سرايتعادلبرشلونة
0
1
4
الدوري الأوروبي
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
الدوري الأوروبي
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
جلطة سراي badge
جلطة سراي
جلطة سراي
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
2الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5
#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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