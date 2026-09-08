تستضيف صربيا منتخب هولندا في بلغراد قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في أيندهوفن بعد أسبوع واحد فقط، مع انطلاق مشوار المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ضمن المستوى الأول، المجموعة الثانية، إلى جانب ألمانيا واليونان. وتمنح هذه المواجهة المزدوجة المبكرة الجماهير فرصتين منفصلتين لمتابعة المنتخبين على أرض الواقع.

يملك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة صربيا وهولندا الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

أين يمكن شراء تذاكر مباراة صربيا وهولندا؟

تُطرح تذاكر مباراة بلغراد أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة لاتحاد كرة القدم الصربي، مع منح الأولوية عادةً لأعضاء الاتحاد قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الهولندي لكرة القدم الخيار الأول المقابل لمباراة الإياب في أيندهوفن.

Ticombo هو خيارك المفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويوفر مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد، إلى جانب تذاكر مباراة الإياب على ملعب فيليبس في أيندهوفن.

هناك بعض الأمور التي تستحق المعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك أقرب إلى موعد كل مباراة

العروض الموثقة – يحصل Ticombo على التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من الخيارات بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة – تُدار الحصص المخصصة لجماهير صربيا المسافرة إلى أيندهوفن عبر قنوات الاتحاد الهولندي لكرة القدم، وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – Ticombo هو خيارك المفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا لمكانة المنتخبين، يُنصح بالحجز المبكر للمباراتين، وخصوصًا مواجهة الافتتاح في بلغراد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صربيا وهولندا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بلغراد عبر قنوات بيع التذاكر التابعة لاتحاد كرة القدم الصربي، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الأصلي طالما استمرت التذاكر متوفرة. وينطبق الأمر نفسه على مباراة أيندهوفن وفق الأسعار الرسمية للاتحاد الهولندي لكرة القدم.

Ticombo هو خيارك المفضل إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (بلغراد): تبدأ العروض الخاصة بمباراة الافتتاح على ملعب رايكو ميتيتش من أسعار مناسبة في المدرجات العلوية خلف المرمى

المقاعد متوسطة السعر (بلغراد): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، وبسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في أيندهوفن: تبدأ العروض المتاحة حاليًا من نحو 114 يورو، ما يعكس الطلب المستقر على ضيف بارز مثل صربيا

وكما هو الحال في أي مواجهة بين منتخبين من منتخبات المستوى الأول، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يُعد عادةً الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تتحرك وفق ميزانية محددة.

متى تنطلق مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة صربيا وهولندا على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد، مع تأكيد تفاصيل توقيت البداية الرسمي المحلي في وقت لاحق. تحقق من الناقل في منطقتك لمعرفة الجدول الدقيق. ولا تتوفر حاليًا معلومات البث الرسمية الخاصة بهذه المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

صربيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى صربيا وهولندا

فازت صربيا في مباراة واحدة، ولم تتعادل في أي مباراة، وخسرت أربعًا من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. وانتهت أحدث مبارياتها بهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام المكسيك، كما خسرت أيضًا 3-0 أمام كل من كابو فيردي وإسبانيا خلال تلك السلسلة. وجاء انتصارها الوحيد أمام لاتفيا في تصفيات كأس العالم، بنتيجة 2-1 في نوفمبر 2025. وخلال المباريات الخمس، سجلت صربيا ستة أهداف واستقبلت 14.

فازت هولندا في ثلاث مباريات، وتعادلت في واحدة، وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت أحدث نتائجها التعادل 1-1 مع المغرب في كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي انتهت بالإقصاء. وقبل ذلك، فازت على السويد 5-1 وعلى تونس 3-1 في دور المجموعات. وسجل المنتخب الهولندي 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل ستة أهداف.

صربيا ضد هولندا: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في سجل المواجهات المباشرة المتاح جاءت في كأس العالم 2006، عندما فازت هولندا على صربيا 1-0 يوم 11 يونيو في دور المجموعات من تلك النسخة. وتمنح هذه المباراة الوحيدة هولندا الفوز الوحيد في هذه البيانات، بينما لم تحقق صربيا أي انتصار حتى الآن في هذه المواجهة.

وجهاً لوجه تعادل 0 0 1 كأس العالم صربيا صربيا 0 هولندا هولندا 1 انتهت 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات تزيد عن 2.5 هدفا 0 / 1 سجل كلا الفريقين أهدافًا 0 / 1

ترتيب صربيا وهولندا

في المجموعة الثانية من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، تحتل صربيا حاليًا المركز الرابع، بينما تأتي هولندا في المركز الثالث.