تستضيف صربيا منتخب هولندا في بلغراد قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في آيندهوفن بعد أسبوع واحد فقط، مع انطلاق مشوار المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ضمن المستوى A، المجموعة A2، إلى جانب ألمانيا واليونان. وتمنح هذه المواجهة المزدوجة المبكرة الجماهير فرصتين منفصلتين لمتابعة المنتخبين على أرض الواقع.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته من أجل حجز تذاكر مباراة صربيا وهولندا الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية A؟

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

أين يمكن شراء تذاكر مباراة صربيا وهولندا؟

تُطرح تذاكر مواجهة بلغراد أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً لأعضاء الاتحاد قبل طرح ما يتبقى من المخصصات للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الهولندي لكرة القدم الخيار الأول المكافئ لمباراة الإياب في آيندهوفن.

وبالنظر إلى مكانة المنتخبين، يُنصح بالحجز المبكر لكلا المباراتين، وبخاصة مواجهة بلغراد الافتتاحية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صربيا وهولندا؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بلغراد عبر قنوات بيع التذاكر التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى الممتازة بالسعر الرسمي ما دامت المخصصات متوفرة. وتنطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الهولندي لكرة القدم على مباراة آيندهوفن بالطريقة نفسها.

أرخص المقاعد (بلغراد): تبدأ أسعار التذاكر الخاصة بمباراة الافتتاح على ملعب رايكو ميتيتش من فئات مناسبة في المدرجات العلوية خلف المرميين

مقاعد الفئة المتوسطة (بلغراد): المقاعد المركزية بمحاذاة خط منتصف الملعب، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في آيندهوفن: تبدأ الأسعار المدرجة حاليًا من نحو 114 يورو، بما يعكس الطلب المستقر على زيارة منتخب بارز مثل صربيا

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وكما هو الحال مع أي مباراة بين منتخبين من المستوى A، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت أقرب لا لاحقًا يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

متى تنطلق مباراة صربيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة صربيا وهولندا على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد، على أن يتم تأكيد تفاصيل توقيت انطلاقها الرسمي بالتوقيت المحلي لاحقًا. تحقق من الناقل في منطقتك لمعرفة الجدول الدقيق. ولا تتوفر حاليًا معلومات البث الرسمية الخاصة بهذه المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

صربيا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة صربيا وهولندا

فازت صربيا في مباراة واحدة، ولم تتعادل في أي مباراة، وخسرت أربعًا من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مواجهة لها بهزيمة ثقيلة بنتيجة 5-1 أمام المكسيك، كما خسرت أيضًا 3-0 أمام كل من الرأس الأخضر وإسبانيا خلال تلك السلسلة. وجاء انتصارها الوحيد أمام لاتفيا في تصفيات كأس العالم، بنتيجة 2-1 في نوفمبر 2025. وخلال المباريات الخمس، سجلت صربيا ستة أهداف واستقبلت 14.

فازت هولندا في ثلاث مباريات، وتعادلت في واحدة، وخسرت واحدة من آخر خمس مباريات لها. وكانت آخر نتائجها تعادلًا 1-1 مع المغرب في كأس العالم 2026، وهي نتيجة انتهت بالإقصاء. وقبل ذلك، فازت على السويد 5-1 وعلى تونس 3-1 في دور المجموعات. وسجل المنتخب الهولندي 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس واستقبل ستة.

صربيا ضد هولندا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

اللقاء الوحيد بين الطرفين في سجل المواجهات المباشرة المتاح جاء في كأس العالم 2006، حين فازت هولندا على صربيا 1-0 يوم 11 يونيو في دور المجموعات من تلك النسخة. وتمنح تلك المباراة الوحيدة هولندا الفوز الوحيد في هذه البيانات، بينما لم تحقق صربيا أي انتصار في هذه المواجهة حتى الآن.

وجهاً لوجه تعادل 0 0 1 كأس العالم صربيا صربيا 0 هولندا هولندا 1 انتهت 0 الأهداف المسجلة 1 مباريات تزيد عن 2.5 هدفا 0 / 1 سجل كلا الفريقين أهدافًا 0 / 1



