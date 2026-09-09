تفتتح صربيا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 على أرضها أمام اليونان في ملعب رايكو ميتيتش في بلجراد يوم الخميس 24 سبتمبر، قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب بانثيساليكو في نوفمبر. وتندرج المباراتان ضمن جدول مباريات المستوى A، المجموعة A2، الذي يضم أيضًا ألمانيا وهولندا.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته الآن عن كيفية تأمين تذاكر مباراة صربيا واليونان، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة صربيا واليونان في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة صربيا واليونان على ملعب رايكو ميتيتش في بلجراد، على أن يتم تأكيد تفاصيل موعد انطلاق المباراة الرسمي لاحقًا، لذا تحقق من الناقل في منطقتك لمعرفة الجدول الزمني الدقيق.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

أين يمكن شراء تذاكر مباراة صربيا واليونان؟

تُطرح تذاكر مواجهة بلجراد أولًا عبر قنوات البيع الرسمية التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد اليوناني لكرة القدم (EPO) الخيار الأول المناظر لمباراة الإياب على ملعب بانثيساليكو.

هناك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك بالقرب من موعد كل مباراة

القوائم الموثقة – يوفر Ticombo تذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من التذاكر المتاحة بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة – تُدار حصص ملعب بانثيساليكو الخاصة بجماهير صربيا المسافرة عبر قنوات EPO، وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – يعد Ticombo خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

نظرًا لحجم الحضور الجماهيري المتوقع لهذه المباراة في بلجراد، يُنصح بالحجز المبكر في مباراتي الذهاب والإياب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة صربيا واليونان؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة بلجراد عبر قنوات بيع التذاكر التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم، مع إتاحة الفئات كاملةً من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد اليوناني لكرة القدم (EPO) على مباراة بانثيساليكو بالطريقة نفسها.

أرخص المقاعد (بلجراد): تبدأ أسعار التذاكر لمباراة الافتتاح على ملعب رايكو ميتيتش من فئات مناسبة في المدرجات العلوية خلف المرميين

مقاعد الفئة المتوسطة (بلجراد): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، وبسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بانثيساليكو: تكون عادةً أقل تكلفة بالسعر الرسمي من مباراة بلجراد الافتتاحية، رغم أن التوافر قد يصبح أكثر ضيقًا مع اقتراب موعد اللقاء

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية ضمن مجموعة تنافسية، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

صربيا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة صربيا واليونان

فازت صربيا في مباراتين، ولم تتعادل في أي مباراة، وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مواجهة لها بخسارة 5-1 أمام المكسيك، كما خسرت أيضًا 3-0 أمام كل من الرأس الأخضر وإسبانيا خلال هذه السلسلة. وجاء الفوزان على حساب السعودية بنتيجة 2-1 في مارس، ولاتفيا بالنتيجة نفسها 2-1، في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

لم تحقق اليونان أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجلت ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وكانت آخر مباراة لها خسارة 0-1 أمام إيطاليا في لقاء ودي يوم 7 يونيو. وقبلها تعادلت 2-2 مع السويد، وفشلت في التسجيل في ثلاث من أصل خمس مباريات، رغم أنها استقبلت ثلاثة أهداف فقط خلال هذه السلسلة.

صربيا ضد اليونان: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الطرفين في نوفمبر 2014، حين فازت صربيا 2-0 خارج أرضها في اليونان في مباراة ودية. أما المباراة الأخرى الوحيدة في سجل المواجهات المباشرة المتاح، فأقيمت في أغسطس 2010، عندما تغلبت اليونان على صربيا 1-0 على أرضها في ودية أخرى. وتتقدم صربيا في سجل المواجهات عبر هاتين المباراتين، مع فوز لكل منتخب على الورق، لكن صربيا حسمت المواجهة الأحدث.

ترتيب صربيا واليونان

في المجموعة الثانية من المستوى A في دوري الأمم الأوروبية، تحتل صربيا حاليًا المركز الرابع، بينما تأتي اليونان في المركز الثاني.