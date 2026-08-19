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الدوري الألماني
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مرسيدس بنز أرينا
team-logoكولن
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كيفية الحصول على تذاكر شتوتجارت ضد كولن: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
شتوتجارت
كولن
الدوري الألماني

يواجه شتوتجارت فريق كولن في الدوري الألماني. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

يلتقي شتوتغارت مع كولن يوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب MHPArena في شتوتغارت. 

يدخل شتوتغارت هذه المباراة سعيًا للحفاظ على سلسلة من ست مباريات متتالية من دون هزيمة أمام كولن، بعدما فاز 3-1 في آخر مواجهة مباشرة بينهما. ويخوض الفريقان اللقاء بحثًا عن زخم مبكر في الموسم، إذ يستهدف شتوتغارت الدفاع عن سجله على أرضه في ملعب MHPArena، بينما يتطلع كولن إلى تحقيق فوز مهم خارج الديار لوقف سلسلة هيمنة منافسه.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة شتوتغارت ضد كولن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني؟

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الدوري الألماني - الجولة 2
مرسيدس بنز أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني؟

1. المبيعات الرسمية للنادي المضيف (شتوتغارت)

  • اشترِ مباشرة عبر الموقع الرسمي لبيع التذاكر الخاص بالنادي المضيف.
  • تُفتح المبيعات قبل المباراة ببضعة أسابيع، مع منح الأولوية لأعضاء النادي قبل طرحها للجمهور العام.
  • إذا نفدت التذاكر، فتحقق من بوابة التبادل الرسمية الخاصة بالنادي لإعادة بيع التذاكر بالقيمة الاسمية من حاملي التذاكر الموسمية.

2. مدرج جماهير الفريق الضيف (كولن)

  • يجب على مشجعي الفريق الزائر شراء التذاكر حصريًا عبر البوابة الرسمية للنادي الضيف من أجل الجلوس في القسم المخصص للجماهير الضيفة.

3. منصات التذاكر الثانوية

  • يمكن العثور على التذاكر في كثير من الأحيان عبر منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية مثل StubHub، رغم أن الأسعار تكون عادة أعلى من القيمة الاسمية، كما تختلف التوافرات.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار التذاكر العادية لمباريات الدوري الألماني على ملعب MHPArena بحسب فئة المقاعد وقناة الشراء:

  • السعر الرسمي (القيمة الاسمية): عند الشراء مباشرة من النادي المضيف، تتراوح أسعار التذاكر العادية عادة بين 15 و80 يورو، مع وجود أماكن الوقوف في الفئة الأرخص، والمقاعد المركزية في الفئة الأعلى.
  • سوق إعادة البيع: على المنصات التابعة لجهات خارجية مثل StubHub، تبدأ الأسعار من نحو 60 إلى 105 يورو للدخول الأساسي، وترتفع مع زيادة الطلب كلما اقترب موعد المباراة.

شتوتغارت ضد كولن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شتوتغارت وكولن

يدخل شتوتغارت موسم الدوري الألماني بعد فترة تحضيرية متباينة، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في خمس مباريات ودية. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام فولهام في 15 أغسطس/آب، رغم أنه كان قد تغلب على إيفرتون 3-1 في الأسبوع الذي سبقه. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل شتوتغارت 17 هدفًا واستقبل أربعة، وكان الانتصار الكاسح 8-1 على كيكرز أوفنباخ الأبرز بينها.

كان مستوى كولن في الفترة التحضيرية إيجابيًا إلى حد كبير. وفاز فريق فاغنر في ثلاث من آخر خمس مباريات، مع تعادل واحد وخسارة واحدة، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 5-1 في الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ في مايو/أيار. وانتهت أحدث مواجهاته بتحقيق انتصارين متتاليين على ريال سوسييداد، 2-1 و2-0، كما سجل ثمانية أهداف في شباك بيرغيش غلادباخ من دون رد. وأحرز كولن 15 هدفًا واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

شتوتجارت

شتوتجارت - المستوى

FSV
ف0-5
OFC
ف1-8
باريس
ت2-2
إيفرتون
ف3-1
فولهام
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
18/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
كولن

كولن - المستوى

بايرن ميونخ
خ5-1
BEG
ف0-8
BSC
ت2-2
ريال سوسييداد
ف2-0
ريال سوسييداد
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
15/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

شتوتغارت ضد كولن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 14 فبراير/شباط 2026، حين فاز شتوتغارت 3-1 على ملعب MHPArena في الدوري الألماني. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في المسابقة، يمتلك شتوتغارت السجل الأقوى، بعدما فاز ثلاث مرات مقابل انتصار واحد لكولن، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل شتوتغارت 11 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، واستقبل خمسة.

وجهاً لوجه

شتوتجارتتعادلكولن
4
1
0
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شتوتجارت
شتوتجارت
3
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كولن
كولن
1
انتهت
الدوري الألماني
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كولن
كولن
1
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شتوتجارت
شتوتجارت
2
انتهت
الدوري الألماني
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شتوتجارت
شتوتجارت
1
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كولن
كولن
1
انتهت
الدوري الألماني
كولن badge
كولن
كولن
0
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شتوتجارت
شتوتجارت
2
انتهت
الدوري الألماني
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شتوتجارت
شتوتجارت
3
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كولن
كولن
0
انتهت
11الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب شتوتغارت وكولن

في جدول ترتيب الدوري الألماني الحالي، يحتل شتوتغارت المركز 17، بينما يأتي كولن في المركز الثامن.

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أوجسبورجأوجسبورجأوجسبورج
00000000
2
باير ليفركوزنباير ليفركوزنليفركوزن
00000000
3
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
00000000
4
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
00000000
5
بوروسيا مونشنجلادباخبوروسيا مونشنجلادباخمونشنجلادباخ
00000000
6
آينتراخت فرانكفورتآينتراخت فرانكفورتفرانكفورت
00000000
7
إيلفيرسبيرجإيلفيرسبيرجELV
00000000
8
كولنكولنكولن
00000000
9
فرايبورجفرايبورجفرايبورج
00000000
10
هامبورجهامبورجهامبورج
00000000
11
هوفينهايمهوفينهايمهوفنهايم
00000000
12
ماينتسماينتسماينتس
00000000
13
باديربورنباديربورنSCP
00000000
14
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
00000000
15
شالكه 04شالكه 04S04
00000000
16
أونيون برلينأونيون برلينأونيون برلين
00000000
17
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
00000000
18
فيردر بريمنفيردر بريمنبريمن
00000000
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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