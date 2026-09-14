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دوري أبطال آسيا النخبة
team-logoشباب أهلي دبي
team-logoتراكتور
Book Shabab Al-Ahli Dubai FC vs Tractor Tickets
نيهال أبو زيد

بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر شباب الأهلي دبي ضد تراكتور: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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دوري أبطال آسيا النخبة

شباب الأهلي دبي يواجه تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة.. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف شباب الأهلي فريق تراكتور على استاد راشد في دبي يوم الاثنين 14 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك مع افتتاح الفريقين مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بعد موسم قوي في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، إذ أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، بينما يخوض تراكتور المباراة باعتباره أحد أكثر الفرق تألقًا في إيران بعد احتلاله أيضًا المركز الثاني في دوري الخليج الفارسي للمحترفين.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز مقعدك في افتتاحية دوري أبطال آسيا للنخبة هذه، بما في ذلك مكان الشراء وأسعار التذاكر.

متى تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم أن تفاصيل الملعب وموعد الانطلاق الدقيق غير مؤكدة في البيانات المتاحة.

أين يمكن شراء تذاكر شباب الأهلي ضد تراكتور؟

تُباع تذاكر مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور رسميًا عبر Platinumlist، وهي منصة بيع التذاكر الخاصة بالملعب لفعاليات استاد راشد، حيث يمكن للجماهير اختيار الفئة المفضلة لديهم مباشرة لهذه المباراة.

إذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي، فإن Ticombo هو خيارك المناسب. وتتيح المنصة للجماهير تصفح التذاكر المتاحة للمباراة وحجز مقعد حتى بعد نفاد الحصة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر شباب الأهلي ضد تراكتور؟

تبدأ أسعار التذاكر على Platinumlist، المنصة الرسمية، من 30 درهمًا إماراتيًا، مع ارتفاع الأسعار عبر Zone A وحتى الفئات الأعلى بحسب المكان الذي ترغب في الجلوس فيه داخل استاد راشد.

وفي السوق الثانوية، تتوفر تذاكر Ticombo للجماهير التي تريد نطاقًا أوسع من الخيارات عندما تصبح التذاكر الرسمية محدودة، مع اعتماد الأسعار على الفئة وحجم الطلب.

شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شباب الأهلي دبي وتراكتور

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في دوري الخليج العربي. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام يونايتد إف سي، بعد خسارة 1-3 أمام الجزيرة. وقبل هاتين النتيجتين، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها فوز 1-5 على خورفكان وانتصار 2-0 على الظفرة. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل فريق دبي عشرة أهداف واستقبل خمسة.

أسفرت آخر خمس مباريات لتراكتور في دوري الخليج الفارسي للمحترفين عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 1-0 أمام استقلال خوزستان، رغم أنه كان قد حقق فوزين متتاليين قبل ذلك، بتغلبه على جول جوهر 1-0 وتشادورمالو أردكان 2-0 خارج أرضه. كما حقق فوزًا بنتيجة 1-0 على بيرسبوليس. وسجل تراكتور أربعة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال هذه المباريات الخمس، مع حفاظه على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

شباب الأهلي

شباب الأهلي - المستوى

ALK
ف1-5
ALD
ف2-0
الوصل
ف0-1
ALJ
خ1-3
UFC
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
تراكتور

تراكتور - المستوى

برسبوليس
ف1-0
CHA
ف0-2
SAQ
ت0-0
GOL
ف1-0
ESK
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5

شباب الأهلي دبي ضد تراكتور: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين الفريقين في أبريل 2026، حين فاز شباب الأهلي دبي 3-0 خارج أرضه على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تعادل الناديان 1-1 في دبي في سبتمبر 2025 ضمن المسابقة نفسها. وخلال أربع مواجهات مسجلة، يتفوق شباب الأهلي بفوزين مقابل فوز واحد لتراكتور، إلى جانب تعادل واحد، مع تسجيله ثمانية أهداف مقابل ثلاثة لتراكتور.

وجهاً لوجه

شباب أهلي دبيتعادلتراكتور
2
1
1
دوري أبطال آسيا النخبة
تراكتور badge
تراكتور
تراكتور
0
شباب أهلي دبي badge
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
3
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
شباب أهلي دبي badge
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
1
تراكتور badge
تراكتور
تراكتور
1
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
شباب أهلي دبي badge
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
3
تراكتور badge
تراكتور
تراكتور
2
انتهت
دوري أبطال آسيا النخبة
تراكتور badge
تراكتور
تراكتور
1
شباب أهلي دبي badge
شباب أهلي دبي
شباب الأهلي
0
انتهت
7الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4


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