يستضيف شباب الأهلي فريق تراكتور على استاد راشد في دبي يوم الاثنين 14 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي، وذلك مع افتتاح الفريقين مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بعد موسم قوي في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، إذ أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني، بينما يخوض تراكتور المباراة باعتباره أحد أكثر الفرق تألقًا في إيران بعد احتلاله أيضًا المركز الثاني في دوري الخليج الفارسي للمحترفين.

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متى تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم أن تفاصيل الملعب وموعد الانطلاق الدقيق غير مؤكدة في البيانات المتاحة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 14 سبتمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر شباب الأهلي ضد تراكتور؟

تُباع تذاكر مباراة شباب الأهلي ضد تراكتور رسميًا عبر Platinumlist، وهي منصة بيع التذاكر الخاصة بالملعب لفعاليات استاد راشد، حيث يمكن للجماهير اختيار الفئة المفضلة لديهم مباشرة لهذه المباراة.

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كم تبلغ أسعار تذاكر شباب الأهلي ضد تراكتور؟

تبدأ أسعار التذاكر على Platinumlist، المنصة الرسمية، من 30 درهمًا إماراتيًا، مع ارتفاع الأسعار عبر Zone A وحتى الفئات الأعلى بحسب المكان الذي ترغب في الجلوس فيه داخل استاد راشد.

وفي السوق الثانوية، تتوفر تذاكر Ticombo للجماهير التي تريد نطاقًا أوسع من الخيارات عندما تصبح التذاكر الرسمية محدودة، مع اعتماد الأسعار على الفئة وحجم الطلب.

شباب الأهلي دبي ضد تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شباب الأهلي دبي وتراكتور

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في دوري الخليج العربي. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 أمام يونايتد إف سي، بعد خسارة 1-3 أمام الجزيرة. وقبل هاتين النتيجتين، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، من بينها فوز 1-5 على خورفكان وانتصار 2-0 على الظفرة. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل فريق دبي عشرة أهداف واستقبل خمسة.

أسفرت آخر خمس مباريات لتراكتور في دوري الخليج الفارسي للمحترفين عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 1-0 أمام استقلال خوزستان، رغم أنه كان قد حقق فوزين متتاليين قبل ذلك، بتغلبه على جول جوهر 1-0 وتشادورمالو أردكان 2-0 خارج أرضه. كما حقق فوزًا بنتيجة 1-0 على بيرسبوليس. وسجل تراكتور أربعة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال هذه المباريات الخمس، مع حفاظه على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

شباب الأهلي دبي ضد تراكتور: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين الفريقين في أبريل 2026، حين فاز شباب الأهلي دبي 3-0 خارج أرضه على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، تعادل الناديان 1-1 في دبي في سبتمبر 2025 ضمن المسابقة نفسها. وخلال أربع مواجهات مسجلة، يتفوق شباب الأهلي بفوزين مقابل فوز واحد لتراكتور، إلى جانب تعادل واحد، مع تسجيله ثمانية أهداف مقابل ثلاثة لتراكتور.



