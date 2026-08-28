يواجه شالكه 04 فريق إلفيرسبيرج يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 على ملعب VELTINS-Arena في غيلسنكيرشن.

في آخر مواجهة بينهما في أبريل 2026، حقق شالكه فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على إلفيرسبيرج. ومع أفضلية اللعب على أرضه، سيسعى شالكه إلى استثمار دعم جماهيره الصاخبة من أجل حصد النقاط الثلاث كاملة على ملعبه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج على ملعب VELTINS-Arena في غيلسنكيرشن، على أن تنطلق في هذا الموعد ضمن الجولة من الدوري الألماني.

الدوري الألماني - الجولة 4 20 سبتمبر 2026 - 11:30 فيلتينز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني على ملعب VELTINS-Arena في غيلسنكيرشن، أمامك عدة طرق:

المتجر الرسمي لتذاكر FC Schalke 04 (تذاكر أصحاب الأرض الأساسية): يُعد المتجر الرسمي الإلكتروني لتذاكر FC Schalke 04 الخيار الأساسي لشراء تذاكر مباريات الفريق على ملعب VELTINS-Arena. وعادة ما تُطرح التذاكر أولًا لأعضاء نادي شالكه، ثم تُطرح للبيع العام إذا تبقّت أي مقاعد.

S04 Ticketbörse (سوق إعادة البيع الرسمي): إذا نفدت المقاعد العادية على المنصة الرئيسية، يدير شالكه سوقًا ثانوية رسمية باسم Ticketbörse. ويعيد حاملو التذاكر الموسمية الذين لا يستطيعون الحضور عرض مقاعدهم هنا بشكل آمن وبالسعر الاسمي.

المتجر الرسمي لتذاكر SV Elversberg (جماهير الفريق الضيف): يجب على المشجعين الراغبين في الجلوس في مدرج جماهير الفريق الزائر شراء التذاكر مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر SV Elversberg. وتُوزع مخصصات هذا المدرج وفقًا لأولويات جماهير وأعضاء إلفيرسبيرج.

منصات التذاكر الثانوية (إعادة بيع بديلة): تعرض أسواق الطرف الثالث مثل StubHub تذاكر معاد بيعها. وغالبًا ما تتقلب الأسعار في الأسواق الثانوية بحسب الطلب، وقد تتجاوز السعر الاسمي الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج بشكل كبير بحسب ما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية للنادي أو من خلال تذاكر إعادة البيع في السوق الثانوية:

تذاكر الوقوف (Stehplatz): تتراوح عادة أسعار تذاكر مناطق الوقوف بالقيمة الاسمية الرسمية على ملعب VELTINS-Arena بين 15 و20 يورو.

تذاكر الجلوس العادية (Sitzplatz): تتراوح أسعار تذاكر الجلوس العادية من الفئات 1 إلى 4 بين 26 و62 يورو، بحسب موقع المقعد ودرجة الملعب.

السوق الثانوية الرسمية (S04 Ticketbörse): تُحدد أسعار التذاكر المعاد بيعها عبر منصة التبادل الرسمية لشالكه بالقيمة الاسمية الأصلية فقط، لذا توقّع أن تدفع ما بين 15 و62 يورو.

منصات إعادة البيع التابعة لطرف ثالث: في الأسواق الثانوية مثل StubHub، تتغير أسعار التذاكر وفقًا للطلب، وتتراوح عمومًا بين 53 و150 يورو أو أكثر.

شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شالكه 04 وإلفيرسبيرج

حقق شالكه 04 ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 5-2 على هالشر إف سي في كأس ألمانيا يوم 24 أغسطس، وهي نتيجة احتاجت إلى وقت إضافي. وقبل ذلك، تعرض شالكه لهزيمتين متتاليتين بنتيجة 0-3 أمام ريال مدريد وأتالانتا في مباريات ودية قبل الموسم. أما انتصاراته الثلاثة فجاءت أمام هيسن كاسل (5-0) وفاجيانو أوكاياما إف سي (3-1) ومباراة الكأس في هاله. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل شالكه 10 أهداف واستقبل 14.

يدخل إلفيرسبيرج هذه المباراة بعد أربعة انتصارات وتعادل واحد في آخر خمس مباريات. وفاز على إم إس في دويسبورغ 3-1 في كأس ألمانيا يوم 22 أغسطس، بعد سلسلة نتائج تضمنت الفوز 5-2 على ستراسبورغ والانتصار 4-1 على لوريان. وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادل 1-1 مع مايوركا. وسجل إلفيرسبيرج 14 هدفًا واستقبل خمسة أهداف خلال هذه المباريات الخمس، وهو سجل يشير إلى فريق يمر بفترة هجومية قوية.

شالكه 04 ضد إلفيرسبيرج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الناديين كانت في 12 أبريل 2026، حين استضاف إلفيرسبيرج شالكه في دوري الدرجة الثانية الألماني وخسر 1-2. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز شالكه ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لإلفيرسبيرج. كما فاز شالكه أيضًا على أرضه 1-0 يوم 8 نوفمبر 2025، بينما جاء الفوز الوحيد لإلفيرسبيرج في هذه السلسلة على أرضه في مايو 2025، عندما تغلب على شالكه 2-1. وتبادل الناديان تسجيل 11 هدفًا خلال هذه المواجهات الخمس.

ترتيب شالكه 04 وإلفيرسبيرج

في جدول الدوري الألماني، يحتل شالكه 04 حاليًا المركز الخامس عشر، بينما يأتي إلفيرسبيرج في المركز السابع.