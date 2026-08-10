كيفية الحصول على تذاكر سيلتيك لموسم 2026-27: الأسعار، رينجرز ضد سيلتيكس ومعلومات التذاكر الموسمية

سيلتيك يعيش واحدة من أكثر فتراته هيمنة في تاريخه، بعدما فرض نفسه بطلاً لاسكتلندا في 14 موسماً من آخر 15 موسماً.

وتفوّق رسمياً على غريمه في المدينة وخصمه في «أولد فيرم»، رينجرز، في سجل ألقاب الدوري الاسكتلندي عبر التاريخ عندما حصد لقبه القياسي رقم 56 في الدوري الموسم الماضي، وهو الموسم الخامس توالياً الذي تصدّر فيه جدول الدوري الاسكتلندي الممتاز. كما كان ذلك اللقب الخامس لبريندان رودجرز في الدوري الاسكتلندي الممتاز، والذي يقضي حالياً فترته الثانية مع نادي غلاسكو. وأنهى سيلتيك كل موسم كامل احتل فيه رودجرز منصب المدير الفني في المركز الأول على ملعب سيلتيك بارك.

دع GOAL يوضح لك كيف يمكنك ربما التوجه إلى سيلتيك بارك في مرحلة ما خلال الأشهر المقبلة.

مباريات سيلتيك المقبلة في 2026/27

كيف تشتري تذاكر سيلتيك؟

الطريقة المعتادة للحصول على تذاكر المباريات العادية تكون عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية الخاصة بسيلتيك على eticketing.co.uk/celtic.

لا تحتاج إلى عضوية مدفوعة من أجل التسجيل، لكنك ستحتاج إلى إنشاء حساب Celtic FC Digital مجاني. وتُطرح تذاكر البيع العام لمباريات الدوري المحلي عادة قبل أسابيع قليلة من انطلاق المباراة. ونظراً إلى أن الطلب في بارادايس مرتفع للغاية، فإن الحصص العادية للمباريات الجماهيرية غالباً ما تنفد خلال دقائق.

ويجري سيلتيك بالفعل عمليات اقتراع على التذاكر، لكنها تقتصر تقريباً بالكامل على حاملي التذاكر الموسمية:

اقتراعات برنامج تذاكر الكأس على أرضه (HCTS): بالنسبة إلى المباريات ذات الطلب المرتفع خارج نطاق التغطية المعتادة للتذكرة الموسمية، مثل نصف نهائي ونهائي كأس اسكتلندا في هامبدن بارك أو الحصص المحدودة للمباريات الأوروبية خارج الأرض، يتم إجراء اقتراع داخلي بين حاملي التذاكر الموسمية المؤهلين والمسجلين في HCTS.

بالنسبة إلى المباريات ذات الطلب المرتفع خارج نطاق التغطية المعتادة للتذكرة الموسمية، مثل نصف نهائي ونهائي كأس اسكتلندا في هامبدن بارك أو الحصص المحدودة للمباريات الأوروبية خارج الأرض، يتم إجراء اقتراع داخلي بين حاملي التذاكر الموسمية المؤهلين والمسجلين في HCTS. مباريات البيع العام: لا توجد اقتراعات عامة لمباريات سيلتيك المنزلية العادية في الدوري الاسكتلندي الممتاز. وتُتاح حصص البيع العام فقط وفق أسبقية الحضور عبر بوابة التذاكر الإلكترونية.

وعندما تنفد التذاكر من شباك التذاكر، قد يعتمد المشجعون الساعون إلى دخول المباراة في اللحظات الأخيرة على الأسواق الثانوية لبيع التذاكر. تحقق من الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الثانوي الذي تشتري منه لضمان أمن التذكرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر سيلتيك؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للبيع العام من 22 £ للبالغين و9 £ للأطفال، مع توافر أسعار مخفضة لكبار السن والطلاب والشباب.

وتختلف الأسعار بحسب مقاعد الملعب وتصنيف المباراة:

موقع المدرج: المقاعد الواقعة خلف المرميين في المدرج الغربي ومدرج Lisbon Lions هي الأكثر ملاءمة من حيث السعر. أما المقاعد في المدرج الرئيسي (Jock Stein Stand) فتأتي بأسعار أعلى.

المقاعد الواقعة خلف المرميين في المدرج الغربي ومدرج Lisbon Lions هي الأكثر ملاءمة من حيث السعر. أما المقاعد في المدرج الرئيسي (Jock Stein Stand) فتأتي بأسعار أعلى. فئة المباراة: مباريات الدوري المحلي العادية تحمل الأسعار الأساسية، بينما تأتي المباريات الكبيرة، مثل الليالي الأوروبية أو مواجهات أولد فيرم، ضمن فئات تذاكر أعلى سعراً.

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لسيلتيك في 2026/27؟

نفدت التذاكر الموسمية لحملة 2026/27 بالكامل. ويُعد امتلاك تذكرة موسمية الطريقة الوحيدة المضمونة للحصول على مقعد في كل مباراة محلية، مع تحديد سيلتيك مبيعات التذاكر الموسمية عند نحو 52,000 إلى 53,000 مقعد من أجل الإبقاء على المساحة المتبقية للبيع العام ولجماهير الفريق الضيف.

ودفع الطلب غير المسبوق معدلات التجديد السنوية إلى أرقام استثنائية تراوحت بين 98% و99%. ونظراً إلى أن عدداً قليلاً جداً من المقاعد يصبح متاحاً كل صيف، تظل قائمة الانتظار الرسمية مغلقة. وبالنسبة إلى موسم 2026/27، بدأت أسعار تجديد التذاكر الموسمية للبالغين من 626 £.

كيف تحصل على تذاكر الضيافة الخاصة بسيلتيك؟

في ظل تاريخه العريق داخل كرة القدم الاسكتلندية وجاذبية الليالي الأوروبية المنتظمة بفضل نجاحه المحلي المتواصل، لا يوجد نقص في تذاكر الضيافة في سيلتيك بارك.

وإذا كنت تبحث عن باقات مميزة محددة متاحة، فإليك:

Club 67

متاحة بدءاً من 105 £ للشخص الواحد مع المزايا التالية:

الدخول إلى ضيافة Club 67 في Kerrydale Suite، حيث يمكن شراء المأكولات والمشروبات

ترفيه حي

وجبات خفيفة بين الشوطين، وشاي وقهوة

برنامج المباراة

مقعد مبطن لمشاهدة المباراة

دخول إلى الصالة بعد المباراة مع توافر مشروبات للشراء

Number 7

متاحة بدءاً من 300 £ وضريبة القيمة المضافة للشخص الواحد مع المزايا التالية:

استقبال بالشمبانيا

وجبة من 4 أطباق مع النبيذ

وجبات خفيفة بين الشوطين، وشاي، وقهوة

مقعد تنفيذي مبطن لمشاهدة المباراة

بار مجاني قبل المباراة وبعدها

هدية يوم المباراة

برنامج المباراة

يمكنك حجز مكانك ضمن باقة مميزة في سيلتيك بارك عبر مراسلة النادي بالبريد الإلكتروني من خلال موقعه الإلكتروني.

أماكن الإقامة حول سيلتيك بارك

إذا كنت مسافراً إلى غلاسكو لمشاهدة مباراة لسيلتيك في سيلتيك بارك، فيمكنك الاطلاع على أماكن الإقامة القريبة من الملعب. وتُظهر الخريطة التفاعلية أدناه الخيارات المتاحة على مقربة من الملعب، رغم أن نظام النقل العام في المدينة يوفر خيارات سهلة للتنقل إذا كنت تقيم في مكان أبعد.

تاريخ سيلتيك بارك

يقع سيلتيك بارك، المعروف بشكل أقل رسمية باسم Parkhead أو «Paradise» لدى المشجعين، في منطقة باركهيد في الطرف الشرقي من غلاسكو. وهو أكبر ملعب مخصص لكرة القدم في اسكتلندا بسعة تزيد على 60,000 متفرج. ولا يتفوق عليه على مستوى البلاد سوى ملعب مورايفيلد في إدنبرة، معقل منتخب اسكتلندا للرجبي. وانتقل سيلتيك إف سي إلى الموقع الحالي لسيلتيك بارك في عام 1892، أي بعد خمس سنوات من تأسيس النادي.

وشهد الملعب عملية إعادة تطوير في التسعينيات أوصلته إلى شكله الحالي، رغم إدخال قسم للوقوف الآمن في عام 2016. وخاض منتخب اسكتلندا قرابة 24 مباراة على هذا الملعب عبر تاريخه، كما استضاف الملعب حفلات لفرق وفنانين مثل The Who وPrince وU2. وكان قد استضاف أيضاً في السابق سباقات الدراجات النارية على المضمار، لكنها توقفت منذ زمن طويل.