كيفية الحصول على تذاكر سيلتا فيجو ضد مالاجا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي سيلتا فيجو مع مالاجا يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

ويتطلع مالاجا إلى استعادة توازنه خارج أرضه بعد أن حقق فوزًا واحدًا فقط في مبارياته الخمس السابقة، بما في ذلك خسارة تنافسية بنتيجة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد. وتميل المواجهات المباشرة بشكل كبير لصالح سيلتا فيجو، الذي حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مواجهات بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى.

دع GOAL يزوّدك بكل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو. تأكد من موعد انطلاق المباراة في منطقتك باستخدام تفاصيل اللقاء أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 09:00 بالايدوس

كيف تشتري تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

الموقع الرسمي

اشترِ مباشرة عبر الإنترنت من خلال بوابة البيع الرسمية للتذاكر الخاصة بـ RC Celta.

شباك تذاكر الملعب (Taquilla)

اشترِ التذاكر حضوريًا مباشرة من شباك تذاكر أبانكا-بالايدوس في فيجو يوم المباراة أو خلال الأيام التي تسبقها، وذلك حسب التوافر.

قسم جماهير الفريق الضيف

إذا كنت تشجع Málaga CF، فاشترِ التذاكر مباشرة عبر قنوات التوزيع الرسمية للنادي، إذ إن الدخول إلى أقسام الجماهير الضيفة يقتصر حصريًا على مشجعي الفريق الزائر.

المنصات الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية، يمكن للجماهير استخدام أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub للعثور على تذاكر إعادة بيع في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر سيلتا فيجو ضد مالاجا على ملعب إستاديو أبانكا-بالايدوس بحسب مكان الشراء والمنطقة التي تختارها في الملعب:

التذاكر الرسمية بالسعر الأصلي (بوابة مبيعات النادي): من المتوقع أن تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام بين 35 و70 يورو للمقاعد القياسية خلف المرمى (نهايتي Gol أو Marcador ). أما المدرجات الجانبية ( Rio و Tribuna ) فتتراوح عادة بين 60 و130 يورو بحسب القرب من أرضية الملعب.

السوق الثانوية ومنصات إعادة البيع: في أسواق التذاكر، مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا من نحو 60 إلى 65 يورو للمقاعد الأساسية، بينما يبلغ متوسط الأسعار الثانوية نحو 120 إلى 220 يورو للمقاعد ذات الرؤية المركزية المميزة.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح خيارات الضيافة المميزة بين 160 يورو وأكثر من 300 يورو للتذكرة الواحدة، وتشمل مقاعد مركزية في المدرج الرئيسي، وإمكانية دخول الصالة، والمأكولات والمشروبات في يوم المباراة.

سيلتا فيجو ضد مالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سيلتا فيجو ومالاجا

فاز سيلتا فيجو في مباراتين وتعادل في ثلاث من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، من دون أي خسارة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 خارج أرضه أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع نابولي وفاز 4-1 على ساسولو في فترة الإعداد للموسم. وسجل سيلتا خمسة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات الخمس. ويُعد التعادلان المتتاليان في آخر مباراتين له العلامة السلبية الوحيدة في سلسلة خالية من الهزائم بخلاف ذلك.

أسفرت آخر خمس مباريات لمالاجا عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وكانت آخر نتيجة تنافسية له الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد يوم 19 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 2-2 مع فولهام في مباراة ودية وخسر 2-1 أمام AD Ceuta FC. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة أمام العربي بنتيجة 4-2 يوم 6 أغسطس. وسجل مالاجا سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

سيلتا فيجو ضد مالاجا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أُقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين يوم 18 مارس 2018، حين تعادل الفريقان 0-0 على ملعب أبانكا بالايدوس في الدوري الإسباني. وعلى مدار آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، وجميعها في الدوري الإسباني، فاز سيلتا فيجو ثلاث مرات وفاز مالاجا مرة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتشمل انتصارات سيلتا الفوز 3-1 على أرضه في يناير 2017، والانتصار 1-0 في بالايدوس في مايو 2016.

ترتيب سيلتا فيجو ومالاجا

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل سيلتا فيجو المركز 11، بينما يأتي مالاجا في المركز 19.