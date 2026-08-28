كيفية الحصول على تذاكر سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه سيلتا فيجو فريق راسينج سانتاندير يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

ويتطلع سيلتا فيجو إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه أمام جماهيره في بالايدوس. في المقابل، يسافر راسينج سانتاندير إلى جاليسيا بهدف حصد نقاط ثمينة خارج ملعبه لتعزيز مشواره في الدوري.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 بالايدوس

كيفية شراء تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني

يمكنك شراء تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير عبر عدة خيارات رسمية ومعتمدة:

الموقع الرسمي لنادي RC Celta Vigo: المصدر الأساسي للتذاكر الرسمية لمباريات الفريق على أرضه هو بوابة تذاكر RC Celta. ويمكنك التسجيل لتلقي تنبيهات عبر البريد الإلكتروني بشأن مواعيد طرح التذاكر والأسعار وعمليات البيع المسبق مباشرة عبر الموقع.

شباك تذاكر ملعب أبانكا بالايدوس: يمكن شراء التذاكر شخصيًا من شبابيك التذاكر الفعلية (Taquillas) في ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو قبل يوم المباراة، وذلك حسب التوافر.

شركاء السفر والضيافة الرسميون: توفر منصات السفر الرياضية المعتمدة باقات رسمية ليوم المباراة، تشمل خيارات التذاكر والفنادق.

تذاكر جماهير الفريق الضيف: إذا كنت تشجع راسينج سانتاندير، فإن تذاكر القطاع المخصص للجماهير الضيفة تخضع لإدارة صارمة ويتم تخصيصها مباشرة من خلال القنوات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي.

السوق الثانوية: إذا نفدت تذاكر المباراة عبر القنوات الرسمية أو كنت بحاجة إلى خيارات جلوس في اللحظات الأخيرة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر بدائل لشراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني بحسب ما إذا كنت تشتري التذاكر بالسعر الرسمي عبر قنوات النادي الرسمية أو عبر منصات إعادة البيع الثانوية.

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي (بوابة مبيعات النادي وشباك تذاكر الملعب):

خلف المرميين (Gol / Marcador): 30 إلى 50 يورو المدرجات الجانبية السفلية والعلوية (Tribuna / Río): 50 إلى 90 يورو كبار الشخصيات والضيافة: 150 إلى 300+ يورو



سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سيلتا فيجو وراسينج سانتاندير

لم يتعرض سيلتا فيجو لأي خسارة في مبارياته الخمس الأخيرة، بعدما حقق انتصارين وتعادل في ثلاث مباريات. وكانت أحدث نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، وقبل ذلك تعادل 1-1 مع SSC Napoli في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم. وكان أكثر عروضه إقناعًا خلال هذه السلسلة الفوز 4-1 على ساسولو. وسجل سيلتا خمسة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس، فيما كان التعادلان المتتاليان في آخر مباراتين مجرد ملاحظة طفيفة في فترة بدت جيدة بشكل عام.

عانى راسينج سانتاندير من غياب الثبات، إذ فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة تنافسية له بالخسارة 1-0 أمام خيتافي في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، كما تعادل 2-2 مع فياريال في الأسبوع الذي سبقه. وجاء الفوز الوحيد في تلك السلسلة خلال مباراة ودية قبل الموسم أمام سبورتنج خيخون، التي فاز بها 4-1. واستقبل راسينج أهدافًا في المباريات الخمس جميعها، بما في ذلك خسارة 3-0 أمام وولفرهامبتون واندررز خلال الصيف.

سيلتا فيجو ضد راسينج سانتاندير: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس ملك إسبانيا يوم 5 يناير 2025، عندما فاز سيلتا فيجو 3-2 خارج أرضه على راسينج سانتاندير. وقبل ذلك، التقى الفريقان آخر مرة في الدوري الإسباني في فبراير 2007، عندما تعادلا 2-2 على ملعب أبانكا بالايدوس. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يمتلك سيلتا السجل الأفضل، بتحقيقه انتصارين مقابل فوز واحد لراسينج وتعادلين في المباريات الخمس.