تواجه سويسرا منتخب مقدونيا الشمالية في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب سويسبورارينا في لوتسيرن يوم 6 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المواجهة الحاسمة صدامًا بين منتخبين أوروبيين طموحين، في وقت يسعى فيه الطرفان لحصد نقاط مهمة في المجموعة.

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متى تنطلق مباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية. عُد مجددًا مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد السويسري لكرة القدم (SFV/ASF)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات منتخب سويسرا على أرضه. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثلStubHubتُعد خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد السويسري لكرة القدم عادة من 35 € لفئة المقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب سويسبورارينا.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 72 € للمقعد الواحد، مع تفاوت السعر النهائي بحسب قسم الجلوس والموقع والطلب اللحظي في السوق.

سويسرا ضد مقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سويسرا ومقدونيا الشمالية

فاز منتخب سويسرا في أربع من آخر خمس مباريات خاضها، مقابل خسارة واحدة ومن دون أي تعادل خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتيجة له خسارة 3-1 أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، تغلب على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0، وفاز على الجزائر 2-0، وتغلب على كندا 2-1، وتجاوز البوسنة والهرسك 4-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل منتخب سويسرا تسعة أهداف واستقبل خمسة، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

عانى منتخب مقدونيا الشمالية من غياب الاستمرارية، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 4-0 أمام تركيا. كما تعادل 0-0 مع البوسنة والهرسك و0-0 مع أيرلندا، وخسر 4-0 أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم، وتلقى هزيمة ثقيلة 7-1 أمام ويلز. وسجل منتخب مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبل 15 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

سويسرا ضد مقدونيا الشمالية: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة لآخر خمس مباريات بين سويسرا ومقدونيا الشمالية. وسيتم تحديث المزيد من السياق التاريخي قبل انطلاق المباراة.



