كيفية الحصول على تذاكر سويسرا ضد مقدونيا الشمالية: أسعار دوري الأمم الأوروبية B، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تواجه سويسرا مقدونيا الشمالية في مباراة مثيرة ضمن دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية على ملعب Swissporarena في لوتسيرن يوم 6 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المواجهة الحاسمة صدامًا بين منتخبين أوروبيين يملكان إصرارًا كبيرًا، في ظل سعي الطرفين لحصد نقاط مهمة في المجموعة.

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متى تنطلق مباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية غير متاحة حاليًا. عُد مجددًا قبل موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد السويسري لكرة القدم (SFV/ASF)، التي تتولى المبيعات الأساسية لمباريات سويسرا على أرضها. وتُعد البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الأصلي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثلStubHubهي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا ضد مقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد السويسري لكرة القدم عادة من 35 € لفئة المقاعد العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل ملعب Swissporarena.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 72 € للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب القسم، والموقع، ومستوى الطلب في السوق لحظيًا.

سويسرا ضد مقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سويسرا ومقدونيا الشمالية

فازت سويسرا في أربع من آخر خمس مباريات خاضتها، مقابل خسارة واحدة ومن دون أي تعادل خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتيجة لها الخسارة 3-1 أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، تغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0، وفازت على الجزائر 2-0، وتغلبت على كندا 2-1، وتجاوزت البوسنة والهرسك 4-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة، بعدما حققت أربعة انتصارات متتالية قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

عانت مقدونيا الشمالية من غياب الثبات، إذ حققت فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بخسارة 4-0 أمام تركيا. كما تعادلت 0-0 مع البوسنة والهرسك و0-0 مع أيرلندا، وخسرت 4-0 أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم، وتلقت هزيمة ثقيلة 7-1 أمام ويلز. وسجلت مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبلت خمسة عشر هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

سويسرا ضد مقدونيا الشمالية: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات المواجهات المباشرة في آخر خمس مباريات بين سويسرا ومقدونيا الشمالية. وسيتم تحديث المزيد من السياق التاريخي قبل انطلاق المباراة.



