كيفية الحصول على تذاكر سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه سندرلاند فريق برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب أوف لايت في سندرلاند.

ستمثل هذه المواجهة اختبارًا مهمًا لكلا الفريقين في وقت مبكر من موسم 2026/27، في ظل سعيهما إلى ترسيخ الاستقرار في وسط الجدول وبناء الزخم نحو النصف العلوي. وفي آخر مواجهة بينهما في الدوري على ملعب ويرسايد في مارس 2026، حقق برايتون فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على سندرلاند.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون على ملعب أوف لايت في سندرلاند.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 10:00 ملعب النور

كيف تشتري تذاكر مباراة سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين سندرلاند وبرايتون آند هوف ألبيون يوم 10 أكتوبر 2026 على ملعب أوف لايت، اتبع خيارات الشراء الأساسية التالية:

التذاكر الرسمية لأصحاب الأرض (شباك تذاكر سندرلاند)

البوابة الرسمية للتذاكر: الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء تذاكر أصحاب الأرض العامة هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر سندرلاند أو شباك التذاكر.

أولوية العضوية: تُطرح التذاكر على مراحل. ويحصل حاملو التذاكر الموسمية في سندرلاند وأعضاء النادي الرسميون على نوافذ شراء ذات أولوية قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور العام.

البيع العام: إذا سمح الطلب، ستُطرح التذاكر غير المخصصة للبيع العام لغير الأعضاء مع اقتراب موعد المباراة.

التذاكر الرسمية للجماهير الزائرة (برايتون آند هوف ألبيون)

الدخول إلى مدرج الفريق الزائر: يجب على الجماهير الزائرة الراغبة في الجلوس في قسم الفريق الضيف شراء التذاكر مباشرة عبر البوابة الرسمية لتذاكر برايتون آند هوف ألبيون.

نقاط الولاء وMyAlbion+: يتم طرح تذاكر الفريق الزائر وفق هيكل متدرج يعتمد على نقاط الولاء لحاملي التذاكر الموسمية، ثم يليه أعضاء MyAlbion+.

باقات الضيافة الرسمية

دخول مضمون: يمكن للجماهير التي تبحث عن دخول مضمون دون الاعتماد على مستويات الاقتراع المعتادة أو طوابير العضوية شراء باقات الضيافة الرسمية الخاصة بيوم المباراة.

المزايا المشمولة: تتضمن باقات الضيافة عادة مقاعد مميزة في ملعب أوف لايت، ووجبات قبل المباراة، وإمكانية دخول الصالات.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون يوم 10 أكتوبر 2026 على ملعب أوف لايت على المكان والطريقة التي تشتري بها التذاكر:

البيع العام الرسمي (السعر الاسمي): تتراوح أسعار التذاكر العادية للبالغين، التي تُشترى مباشرة من شباك تذاكر سندرلاند الرسمي أو بوابة التذاكر، بين 28 و45 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب قسم الملعب وفئة المقعد.

ضيافة يوم المباراة: تتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية للنادي عمومًا بين 150 و350+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، وتشمل دخول الصالات والوجبات والمقاعد المميزة.

سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة سندرلاند وبرايتون آند هوف ألبيون

يدخل سندرلاند هذه المباراة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة من آخر خمس مباريات تنافسية خاضها، مع تضمين نتيجة ودية إضافية ضمن هذه السلسلة. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 1-0 على فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 30 أغسطس، كما تغلب أيضًا على إيبسويتش تاون 2-1 قبل أن يخسر أمامه 2-1 في الدوري يوم 22 أغسطس. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل سندرلاند سبعة أهداف واستقبل أربعة.

تُظهر آخر خمس نتائج لبرايتون ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة. وجاء أبرز عروضه في الفوز 4-0 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 23 أغسطس، كما تغلب أيضًا على ترومسو 4-0 في تصفيات دوري المؤتمر يوم 27 أغسطس. أما الهزيمة فجاءت في آخر مبارياته، وكانت بنتيجة 4-3 أمام تشيلسي يوم 30 أغسطس. وسجل برايتون 13 هدفًا عبر تلك المباريات الخمس واستقبل سبعة، بما يعكس فريقًا قادرًا على التسجيل بغزارة واستقبال الأهداف أيضًا.

سندرلاند ضد برايتون آند هوف ألبيون: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين هذين الناديين بفوز برايتون 1-0 على ملعب أوف لايت في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 مارس 2026. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 عندما استضاف برايتون سندرلاند في ديسمبر 2025. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مسجلة، فاز برايتون في ثلاث مباريات ولم يحقق سندرلاند أي فوز، مقابل تعادلين، رغم أن اثنتين من تلك المباريات تعودان إلى عامي 2010 و2005 على الترتيب.