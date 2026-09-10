تفتتح اسكتلندا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 برحلة إلى ملعب ستوجيتسه في ليوبليانا يوم السبت 26 سبتمبر، ضمن جدول مباريات دوري الدرجة الثانية، المجموعة B1، الذي يضم أيضًا سويسرا ومقدونيا الشمالية. ويلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب هامبدن بارك في أكتوبر.

GOAL لديه كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة سلوفينيا ضد اسكتلندا الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة سلوفينيا ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تنطلق مباراة سلوفينيا ضد اسكتلندا على ملعب ستوجيتسه في ليوبليانا، على أن يتم تأكيد تفاصيل البث الرسمية مع اقتراب موعد المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 1 26 سبتمبر 2026 - 09:00 Stozice Stadium, Ljubljana

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سلوفينيا ضد اسكتلندا؟

تُطرح تذاكر مباراة ليوبليانا أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة لاتحاد سلوفينيا لكرة القدم من خلال Eventim. أما القنوات الرسمية للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم فهي الوجهة الأولى المماثلة لمباراة الإياب على ملعب هامبدن بارك، رغم أن تذاكر الجماهير الضيفة لرحلة ليوبليانا تُدار بطريقة مختلفة.

الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لا يطرح تذاكر الجماهير الضيفة الخاصة بمباراة ليوبليانا للبيع العام، بل يخصصها حصريًا لأعضاء نادي مشجعي اسكتلندا عبر نظام نقاط ولاء، وهذه الآلية بلغت حاليًا الحد الأقصى من السعة ولا يتم قبول أعضاء جدد. بالنسبة لجماهير اسكتلندا المسافرة.

هناك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ عبر Eventim لمباراة الذهاب في ليوبليانا، وعبر الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم لمباراة الإياب على ملعب هامبدن بارك

تخصيص التذاكر الضيفة مغلق – نظام تذاكر اسكتلندا للمباراة خارج الأرض في ليوبليانا مكتمل بالكامل، ولا يتم حاليًا قبول أعضاء جدد في نادي المشجعين

تحويلات مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يعد StubHub خيارك الأنسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا لوضع تخصيص التذاكر الضيفة، يُنصح بشدة بالحجز المبكر عبر السوق الثانوية، خصوصًا بالنسبة لجماهير اسكتلندا المسافرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفينيا ضد اسكتلندا؟

تبدأ الأسعار الرسمية لمباراة ليوبليانا عبر Eventim من نحو 79 يورو لمقاعد الدخول العام، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الاسمي طالما استمر التخصيص. وتنطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم على مباراة هامبدن بارك بالطريقة نفسها.

أرخص المقاعد (ليوبليانا): تبدأ الأسعار المعروضة حاليًا في السوق الثانوية من نحو 90 يورو، في انعكاس لإغلاق تخصيص التذاكر الضيفة وما نتج عنه من طلب من جماهير اسكتلندا المسافرة

المقاعد المتوسطة السعر (ليوبليانا): مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في هامبدن بارك: تبدأ الأسعار الرسمية من نحو 57 جنيهًا إسترلينيًا، مع تقارب الأسعار في السوق الثانوية بمجرد تأكيد تفاصيل البيع العام

StubHub هو خيارك الأنسب إذا نفدت التذاكر المدرجة على الموقع الرسمي. وكما هو الحال مع أي مباراة تكون فيها إمكانية الوصول الرسمية لتذاكر الجماهير الضيفة محدودة، يمكن أن تتغير أسعار السوق الثانوية بسرعة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت مبكر يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

سلوفينيا ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

سلوفينيا ضد اسكتلندا: المستوى الحالي

حققت سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة لها بالخسارة 2-1 أمام كرواتيا، وسبقتها بتعادل 1-1 مع قبرص. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة أمام الجبل الأسود بنتيجة 3-2، مع خسارة 1-0 أمام المجر أيضًا ضمن هذه الفترة. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سلوفينيا ستة أهداف واستقبلت ستة.

أظهرت نتائج اسكتلندا في آخر خمس مباريات فوزين ومن دون أي تعادل وثلاث هزائم. وكانت آخر مباراة لها خسارة 3-0 أمام البرازيل في كأس العالم، بعد خسارة 1-0 أمام المغرب. كما فازت على هايتي 1-0 وتغلبت 4-0 على بوليفيا في مباراة ودية. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة في تلك المباريات الخمس، مع هزيمتين متتاليتين في كأس العالم بوصفهما أحدث ما يلفت الانتباه في المستوى الحالي.

سلوفينيا ضد اسكتلندا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الطرفين بالتعادل 2-2، في مباراة بتصفيات كأس العالم أُقيمت في ليوبليانا في أكتوبر 2017. وعبر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حققت اسكتلندا فوزًا واحدًا، ولم تحقق سلوفينيا أي فوز، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل. وجاء انتصار اسكتلندا الوحيد في المباراة المقابلة خلال تلك الحملة التصفياتية، بنتيجة 1-0 في جلاسكو في مارس 2017.



