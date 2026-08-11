أصبح موسم فورمولا 1 لعام 2026 الآن بطولة من 11 سباقًا. وانطلق الموسم في مارس مع جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن، ومع امتداد الجولات المتبقية حتى ديسمبر، لا تزال هناك محطات كثيرة على الروزنامة أمام عشاق F1 لتحويل حلم حضور سباقات الجائزة الكبرى إلى واقع.

وستزداد إثارة منافسات F1 أكثر فأكثر مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، لذلك جمعنا لكم هنا في GOAL كل معلومات التذاكر الأساسية التي تحتاجون إليها، بما في ذلك أماكن الشراء، وأسعار التذاكر، وأسرع طريقة لحجز مقعدك في السباق التالي على الروزنامة.

ما هو جدول جائزة F1 الكبرى 2026؟

في ما يلي السباقات المتبقية من موسم F1 لعام 2026:

التاريخ السباق الحلبة (الموقع) التذاكر 23 أغسطس جائزة هولندا الكبرى حلبة زاندفورت (زاندفورت) التذاكر 6 سبتمبر جائزة إيطاليا الكبرى حلبة مونزا (مونزا) التذاكر 13 سبتمبر جائزة إسبانيا الكبرى حلبة مادرينغ (مدريد) التذاكر 26 سبتمبر جائزة أذربيجان الكبرى حلبة مدينة باكو (باكو) التذاكر 11 أكتوبر جائزة سنغافورة الكبرى حلبة مارينا باي ستريت (سنغافورة) التذاكر 25 أكتوبر جائزة الولايات المتحدة الكبرى حلبة الأمريكتين (أوستن) التذاكر 1 نوفمبر جائزة مدينة مكسيكو الكبرى أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز (مدينة مكسيكو) التذاكر 8 نوفمبر جائزة ساو باولو الكبرى حلبة إنترلاغوس (ساو باولو) التذاكر 21 نوفمبر جائزة لاس فيغاس الكبرى حلبة لاس فيغاس ستريب (بارادايس) التذاكر 29 نوفمبر جائزة قطر الكبرى حلبة لوسيل الدولية (لوسيل) التذاكر 6 ديسمبر جائزة أبوظبي الكبرى حلبة مرسى ياس التابعة للإمارات (أبوظبي) التذاكر



ملاحظة: تتضمن جوائز الصين، وميامي، وكندا، وبريطانيا، وهولندا، وسنغافورة الكبرى صيغة السباق السريع.

وشهدت الروزنامة عدة تغييرات عن الموسم الماضي. فبينما انتقلت جائزة إسبانيا الكبرى من برشلونة إلى حلبة شوارع جديدة في مدريد، تستضيف حلبة برشلونة-كاتالونيا في مونتميلو الآن سباقًا جديدًا بالكامل هو جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى. وما كسبته برشلونة خسرته إيمولا، إذ تم إلغاء جائزة إميليا رومانيا الكبرى بعدما لم يُجدد عقدها.

كيفية الحصول على تذاكر جائزة F1 الكبرى 2026

يمكن للجماهير شراء تذاكر جائزة F1 الكبرى عبر عدة طرق. إذ تُطرح عبر بوابة تذاكر فورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة من خلال الموقع الرسمي للرياضة، كما أنها متاحة أيضًا عبر مواقع الحلبات أو أماكن الاستضافة نفسها.

وإلى جانب تذاكر الدخول العام وتذاكر المدرجات، يمكن للجماهير أيضًا شراء العديد من باقات كبار الشخصيات أو الضيافة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب عشاق F1 أيضًا في النظر إلى المواقع الثانوية مثل StubHub، التي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة F1 الكبرى 2026؟

تختلف أسعار تذاكر F1 بشكل كبير بحسب الحلبة، والموقع، ومستوى الدخول الذي تختاره.

وتتوافر التذاكر عمومًا ضمن الفئات التالية:

الدخول العام (GA): الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية، ويتراوح من 400 يوان صيني (£43/$57) في جائزة الصين الكبرى إلى أكثر من £325 ($430) في جائزة بريطانيا الكبرى. ولا تشمل هذه التذاكر مقعدًا محجوزًا.

الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية، ويتراوح من 400 يوان صيني (£43/$57) في جائزة الصين الكبرى إلى أكثر من £325 ($430) في جائزة بريطانيا الكبرى. ولا تشمل هذه التذاكر مقعدًا محجوزًا. مقاعد المدرجات: تبدأ المقاعد المحجوزة عادة من نحو 22,500 ين ياباني (£106) في الحلبات الأقل تكلفة مثل سوزوكا، وقد تتجاوز €875 (£755) للحصول على إطلالات مميزة في جائزة موناكو الكبرى.

تبدأ المقاعد المحجوزة عادة من نحو 22,500 ين ياباني (£106) في الحلبات الأقل تكلفة مثل سوزوكا، وقد تتجاوز €875 (£755) للحصول على إطلالات مميزة في جائزة موناكو الكبرى. المدرج الرئيسي / الخط المستقيم للحظائر: توفر هذه المقاعد المميزة إطلالات على خط الانطلاق والنهاية وممر الحظائر، بمتوسط أسعار يبلغ نحو £700 ($940)

توفر هذه المقاعد المميزة إطلالات على خط الانطلاق والنهاية وممر الحظائر، بمتوسط أسعار يبلغ نحو £700 ($940) نادي البادوك والضيافة: تبدأ باقات كبار الشخصيات، التي تشمل خدمات ضيافة متكاملة ودخولًا حصريًا إلى ممر الحظائر، عادة من نحو £4000 ($5375).

تميل سباقات أميركا الشمالية والفعاليات الأوروبية المرموقة إلى أن تكون الأعلى تكلفة على روزنامة F1. وعلى الطرف الآخر من مقياس الأسعار، تُعد السباقات في الشرق الأقصى وأميركا الجنوبية، الصين واليابان والبرازيل، من بين الأقل تكلفة خلال الموسم.

تذكر متابعة موقع F1 ومواقع الحلبات المختلفة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي للتذاكر.

ماذا تتضمن باقات الضيافة في F1؟

توفر الضيافة في حلبات الجائزة الكبرى، الواقعة في مواقع عالمية استثنائية، لمسة من الفخامة مع خيارات الطعام الفاخر والمشروبات المميزة، إضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات حصرية.

وستستمتع أيضًا بإطلالات من خلف الكواليس على F1، بما يصنع تجربة حلم لعشاق رياضة المحركات. إنها الهدية المثالية لمناسبة خاصة، وبينما تقدم كل جائزة كبرى تجارب فريدة، هناك مزايا ثابتة في الباقات لبعض السباقات:

كبار الشخصيات على جانب الحلبة

الدخول إلى سباقات الجمعة والسبت والأحد

إطلالات مميزة على ممر الحظائر وخط الانطلاق والنهاية

بار مفتوح طوال اليوم

غداء فاخر مع مقبلات وبوفيه

الدخول إلى صالة الضيافة

ضيافة على جانب الحلبة

ضيافة احترافية مع إطلالات مميزة

خيارات طعام فاخرة ونبيذ فوار يُقدَّم طوال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق

ظهور خاص لشخصية إعلامية من F1 أو سائق

جلسة أسئلة وأجوبة مع أحد التنفيذيين في F1

تجربة حصرية للمشي على شبكة الانطلاق

فرصة لالتقاط صورة مع كأس البطولة

دخول موجَّه إلى البادوك للاطلاع على ما يجري خلف الكواليس

ماذا نتوقع من موسم F1 لعام 2026؟

شهدنا العام الماضي واحدًا من أكثر مواسم F1 إثارة ودرامية على الإطلاق. وبعدما فرض ثنائي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري هيمنتهما لفترات طويلة، تعرضا لضغط هائل من ماكس فيرستابن العائد بقوة، لينتهي الموسم على ذروة مثيرة.

وبالطبع، حافظ لاندو نوريس على تماسكه في سباق الجائزة الكبرى الأخير من الموسم في أبوظبي، وأنهى السباق في المركز الثالث ليحصد أول لقب له في بطولة السائقين في F1. وهو يحاول الآن أن يصبح أول سائق بريطاني ينجح في الدفاع عن اللقب بعد تتويجه الأول بالبطولة.

لكن يا له من فارق تصنعه بضعة أشهر في عالم فورمولا 1. فجميع المتنافسين الثلاثة على اللقب من الموسم الماضي فشلوا في الصعود إلى منصة التتويج في أي من أول سباقين في 2026، ولم يُكمل أي منهم حتى جائزة الصين الكبرى.

وكما كان متوقعًا من أدائهم في اختبارات ما قبل الموسم، فإن مرسيدس هو نجم المشهد حاليًا. فقد حقق جورج راسل مركز الانطلاق الأول والفوز بالسباق في أستراليا، فيما حصد زميله الإيطالي البالغ 19 عامًا، كيمي أنتونيللي، الصدارة في الصين.

وجماهير فيراري لديها أيضًا ما يدعوها للابتسام. يبدو أن الخيول الجامحة تحسنت مقارنة بالعام الماضي أو أنها تتعامل مع القواعد واللوائح الجديدة بصورة أفضل من الآخرين. وأنهى الفريق السباقين الافتتاحيين الأولين في المركزين الثالث والرابع، مع صعود شارل لوكلير إلى منصة التتويج في ملبورن، وحصول لويس هاميلتون على المركز الثالث في شنغهاي.