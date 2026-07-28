أصبح موسم فورمولا 1 لعام 2026 الآن بطولة من 11 سباقًا. وانطلق الموسم في مارس مع جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن، ومع امتداد الجولات المتبقية حتى ديسمبر، لا يزال هناك الكثير من المحطات على الروزنامة أمام جماهير F1 لتحويل حلم حضور سباقات الجائزة الكبرى إلى واقع.

الإثارة في F1 لن تزداد إلا سرعةً وضراوةً مع اقتراب الموسم من محطته الختامية، ولذلك نقدم لكم هنا في GOAL كل المعلومات الأساسية التي تحتاجون إليها عن التذاكر، بما في ذلك أماكن الشراء، وأسعار التذاكر، وأسرع طريقة لضمان مقعدكم في السباق التالي على الروزنامة.

ما هو جدول سباقات الجائزة الكبرى في F1 لعام 2026؟

في ما يلي السباقات المتبقية من موسم F1 لعام 2026:

التاريخ السباق الحلبة (الموقع) التذاكر 23 أغسطس جائزة هولندا الكبرى حلبة زاندفورت (زاندفورت) التذاكر 6 سبتمبر جائزة إيطاليا الكبرى حلبة مونزا (مونزا) التذاكر 13 سبتمبر جائزة إسبانيا الكبرى حلبة مادرينغ (مدريد) التذاكر 26 سبتمبر جائزة أذربيجان الكبرى حلبة باكو سيتي (باكو) التذاكر 11 أكتوبر جائزة سنغافورة الكبرى حلبة مارينا باي ستريت (سنغافورة) التذاكر 25 أكتوبر جائزة الولايات المتحدة الكبرى حلبة الأمريكتين (أوستن) التذاكر 1 نوفمبر جائزة مكسيكو سيتي الكبرى أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز (مكسيكو سيتي) التذاكر 8 نوفمبر جائزة ساو باولو الكبرى حلبة إنترلاغوس (ساو باولو) التذاكر 21 نوفمبر جائزة لاس فيجاس الكبرى حلبة لاس فيجاس ستريب (بارادايز) التذاكر 29 نوفمبر جائزة قطر الكبرى حلبة لوسيل الدولية (لوسيل) التذاكر 6 ديسمبر جائزة أبوظبي الكبرى حلبة ياس مارينا الإمارات (أبوظبي) التذاكر



ملاحظة: تتضمن سباقات الجائزة الكبرى في الصين وميامي وكندا وبريطانيا وهولندا وسنغافورة صيغة السباق السريع.

شهد الموسم عدة تغييرات في السباقات مقارنة بالموسم الماضي. فبينما انتقلت جائزة إسبانيا الكبرى من برشلونة إلى حلبة شوارع جديدة في مدريد، تستضيف حلبة برشلونة-كاتالونيا في مونتميلو الآن سباقًا جديدًا بالكامل هو جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى. وما كسبته برشلونة خسرته إيمولا، إذ تم إيقاف جائزة إميليا رومانيا الكبرى بعد عدم تجديد عقدها.

كيفية الحصول على تذاكر سباقات الجائزة الكبرى في F1 لعام 2026

يمكن للمشجعين شراء تذاكر سباقات الجائزة الكبرى في F1 عبر عدة طرق. فهي متاحة من خلال بوابة تذاكر فورمولا 1، التي يمكن الوصول إليها مباشرة عبر الموقع الرسمي للبطولة، كما أنها متوفرة أيضًا عبر مواقع الحلبات أو أماكن إقامة السباقات نفسها.

وبالإضافة إلى تذاكر الدخول العام وتذاكر المدرجات، يمكن للجماهير أيضًا شراء العديد من باقات كبار الشخصيات أو الضيافة.

إضافة إلى ذلك، قد يرغب عشاق F1 أيضًا في النظر إلى المواقع الثانوية مثل StubHub، والتي قد تمنحهم أفضل فرصة للحصول على التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر سباقات الجائزة الكبرى في F1 لعام 2026؟

تختلف أسعار تذاكر F1 بشكل كبير بحسب الحلبة والموقع ومستوى الدخول الذي تختاره.

تتوفر التذاكر عمومًا ضمن الفئات التالية:

الدخول العام (GA): الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية، ويتراوح من 400 يوان صيني (£43/$57) في جائزة الصين الكبرى إلى أكثر من £325 ($430) في جائزة بريطانيا الكبرى. ولا تشمل هذه التذاكر مقعدًا محجوزًا.

الخيار الأكثر ملاءمة للميزانية، ويتراوح من 400 يوان صيني (£43/$57) في جائزة الصين الكبرى إلى أكثر من £325 ($430) في جائزة بريطانيا الكبرى. ولا تشمل هذه التذاكر مقعدًا محجوزًا. مقاعد المدرجات: تبدأ المقاعد المحجوزة عادة من نحو 22,500 ين ياباني (£106) في الحلبات الأقل كلفة مثل سوزوكا، وقد تتجاوز €875 (£755) للحصول على إطلالات مميزة في جائزة موناكو الكبرى.

تبدأ المقاعد المحجوزة عادة من نحو 22,500 ين ياباني (£106) في الحلبات الأقل كلفة مثل سوزوكا، وقد تتجاوز €875 (£755) للحصول على إطلالات مميزة في جائزة موناكو الكبرى. المدرج الرئيسي / مستقيم الحظائر: توفر هذه المقاعد المميزة إطلالة على خطي الانطلاق والنهاية وممر الحظائر، ويبلغ متوسط أسعارها نحو £700 ($940)

توفر هذه المقاعد المميزة إطلالة على خطي الانطلاق والنهاية وممر الحظائر، ويبلغ متوسط أسعارها نحو £700 ($940) Paddock Club & Hospitality: تبدأ باقات كبار الشخصيات، التي توفر ضيافة شاملة بالكامل وإمكانية دخول حصرية إلى ممر الحظائر، عادة من نحو £4000 ($5375).

تميل الفعاليات في أميركا الشمالية والسباقات الأوروبية المرموقة إلى أن تكون الأغلى على روزنامة F1. وعلى الطرف الآخر من مقياس الأسعار، تأتي السباقات في الشرق الأقصى وأميركا الجنوبية، الصين واليابان والبرازيل، ضمن الأقل تكلفة خلال الموسم.

تذكر متابعة موقع F1 ومختلف مواقع الحلبات للحصول على معلومات إضافية، وكذلك المواقع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي للتذاكر.

ما الذي تتضمنه باقات الضيافة في F1؟

توفر الضيافة في حلبات الجائزة الكبرى، الواقعة في مواقع عالمية استثنائية، لمسة من الفخامة مع خيارات طعام راقية ومشروبات مميزة، إلى جانب إمكانية الدخول إلى صالات حصرية.

كما ستستمتع أيضًا بإطلالات من خلف الكواليس على F1، بما يصنع تجربة حلم لعشاق رياضات المحركات. إنها المعاملة المثالية لمناسبة خاصة، وبينما تقدم كل جائزة كبرى تجارب فريدة، هناك مكونات ثابتة للباقات في بعض السباقات:

كبار الشخصيات على جانب الحلبة

الدخول إلى سباقات الجمعة والسبت والأحد

إطلالات مميزة على ممر الحظائر وخط الانطلاق والنهاية

بار مفتوح طوال اليوم

وجبة غداء فاخرة تشمل طبقًا افتتاحيًا وبوفيه

الدخول إلى صالة الضيافة

ضيافة على جانب الحلبة

ضيافة متخصصة مع إطلالات مميزة

خيارات طعام فاخرة ونبيذ فوار يُقدَّم طوال عطلة نهاية أسبوع السباق

ظهور خاص لشخصية إعلامية من F1 أو سائق

جلسة أسئلة وأجوبة مع أحد التنفيذيين في F1

تجربة حصرية للمشي على شبكة الانطلاق

فرصة لالتقاط صورة مع كأس البطولة

دخول موجّه إلى منطقة البادوك للاطلاع على ما يجري خلف الكواليس

ماذا نتوقع من موسم F1 لعام 2026؟

شهدنا واحدًا من أكثر مواسم F1 إثارة ودرامية على الإطلاق في العام الماضي. فبعد فترات طويلة من الهيمنة، وصل ثنائي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري إلى أقصى الحدود تحت ضغط ماكس فيرستابن العائد بقوة، لينتهي الموسم على ذروة مثيرة.

وبالطبع، حافظ لاندو نوريس على رباطة جأشه في سباق الجائزة الكبرى الأخير من الموسم في أبوظبي، وأنهى السباق في المركز الثالث ليحصد أول لقب له في بطولة السائقين في F1. وهو يحاول الآن أن يصبح أول سائق بريطاني يدافع عن اللقب بنجاح بعد تتويجه الأول بالبطولة.

لكن ما أكبر الفارق الذي يمكن أن تصنعه بضعة أشهر في عالم فورمولا 1. فجميع المتنافسين الثلاثة على اللقب من الموسم الماضي فشلوا في الصعود إلى منصة التتويج في أول سباقين من عام 2026، بل إن أيًا منهم لم ينهِ جائزة الصين الكبرى.

وكما كان متوقعًا من مستوياتهم في اختبارات ما قبل الموسم، فإن مرسيدس هي نجمة المشهد حاليًا. فقد حصد جورج راسل مركز الانطلاق الأول والفوز بالسباق في أستراليا، بينما خطف زميله الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا كيمي أنتونيلي الأضواء في الصين.

كما أن جماهير فيراري تبتسم أيضًا. يبدو أن الحصان الجامح قد تحسن مقارنة بالعام الماضي أو أنه يتعامل مع القواعد واللوائح الجديدة بصورة أفضل من الآخرين. وأنهى الفريق السباقين الافتتاحيين في المركزين الثالث والرابع في كلتا الجولتين، مع صعود شارل لوكلير إلى منصة التتويج في ملبورن، وحصد لويس هاميلتون المركز الثالث في شنغهاي.