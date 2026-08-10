كان صعود ريكسهام القياسي عبر هرم كرة القدم مذهلًا. وبوصوله إلى التشامبيونشيب، أصبح أول فريق على الإطلاق في الدرجات الخمس الأولى لكرة القدم الإنجليزية يحقق ثلاثة صعودات متتالية.

وبشكل مدهش، بعد أن أنهى موسمه الأول في التشامبيونشيب الموسم الماضي في المركز السابع بشكل لافت، بات ثالث أقدم فريق كرة قدم محترف في العالم يضع نصب عينيه الآن الوصول إلى أرض الأحلام: الدوري الإنجليزي الممتاز.

دع GOAL يشرح لك بالتحديد كيفية الحصول على تذاكر ريكسهام لموسم 2026/27، مع أسعار التذاكر، وطريقة الشراء، والمزيد.

مباريات ريكسهام المقبلة في موسم 2025/26

التاريخ المباراة (بتوقيت غرينتش) الملعب التذاكر السبت، 7 مارس كأس الاتحاد الإنجليزي: ريكسهام ضد تشيلسي (5.45 مساءً) STōK Cae Ras (ريكسهام) التذاكر الثلاثاء، 10 مارس ريكسهام ضد هال سيتي (7.45 مساءً) STōK Cae Ras (ريكسهام) التذاكر الجمعة، 13 مارس ريكسهام ضد سوانزي سيتي (8 مساءً) STōK Cae Ras (ريكسهام) التذاكر الثلاثاء، 17 مارس واتفورد ضد ريكسهام (7.45 مساءً) Vicarage Road (واتفورد) التذاكر السبت، 21 مارس شيفيلد يونايتد ضد ريكسهام (3 مساءً) Bramall Lane (شيفيلد) التذاكر الجمعة، 3 أبريل وست بروم ضد ريكسهام (3 مساءً) The Hawthorns (ويست بروميتش) التذاكر الاثنين، 6 أبريل ريكسهام ضد ساوثهامبتون (3 مساءً) STōK Cae Ras (ريكسهام) التذاكر السبت، 11 أبريل برمنغهام سيتي ضد ريكسهام (3 مساءً) St Andrew's (برمنغهام) التذاكر السبت، 18 أبريل ريكسهام ضد ستوك سيتي (3 مساءً) STōK Cae Ras (ريكسهام) التذاكر الثلاثاء، 21 أبريل أوكسفورد يونايتد ضد ريكسهام (7.45 مساءً) Kassam Stadium (أوكسفورد) التذاكر السبت، 25 أبريل كوفنتري سيتي ضد ريكسهام (3 مساءً) CBS Arena (كوفنتري) التذاكر السبت، 2 مايو ريكسهام ضد ميدلسبره (12.30 مساءً) STōK Cae Ras (ريكسهام) التذاكر

كيف تشتري تذاكر ريكسهام؟

الطريقة الرسمية والأكثر موثوقية لشراء تذاكر يوم المباراة تكون مباشرة عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الخاصة بريكسهام على eticketing.co.uk/wrexhamafc.

وبسبب أن الطلب على التذاكر في STōK Cae Ras يعد من الأعلى في التشامبيونشيب، يتم توزيع التذاكر عبر عملية تخصيص صارمة متعددة المستويات.

عضويات Dragon الرسمية وقرعة التذاكر

نادراً ما تُطرح تذاكر البيع العام للجمهور المفتوح. ومن أجل الحصول على تذاكر المباريات المنزلية، يجب على المشجعين امتلاك عضوية Dragon رسمية (Digital Dragon أو Red Dragon أو Gold Dragon).

يعتمد ريكسهام نظام قرعة تذاكر رسميًا للأعضاء قبل دفعات من المباريات المنزلية، ما يتيح نحو 1,200 تذكرة لكل مباراة بشكل حصري عبر هذه القرعة.

مراحل تخصيص التذاكر: حاملو التذاكر الموسمية (التجديدات وأولوية تخصيص مباريات خارج الأرض) أعضاء Dragon الرسميون (قرعة التذاكر وأولوية الولاء) البيع العام (يُطرح علنًا فقط إذا بقيت تذاكر القرعة غير مخصصة)

باقات الضيافة في يوم المباراة

لا تتطلب باقات الضيافة التنفيذية أو صالات الضيافة عضوية Dragon، كما أنها تضمن دخول يوم المباراة، رغم أنها تنفد بسرعة كبيرة بعد مواعيد طرحها.

الأسواق الثانوية

بالنسبة للمشجعين الذين لا يتمكنون من تأمين التذاكر عبر قرعة الأعضاء، توفر المنصات الثانوية مثل StubHub خيارات إعادة بيع من الجماهير. احرص على مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر ريكسهام؟

يعتمد ريكسهام AFC سياسة تسعير موحدة في جميع مباريات الدوري على أرضه ضمن التشامبيونشيب.

وعلى عكس كثير من أندية التشامبيونشيب التي ترفع الأسعار عند مواجهة خصوم بارزين أو في مباريات الديربي المحلية، تبقى أسعار التذاكر ثابتة بغض النظر عن المنافس، لتكون من بين الأكثر affordability في الدرجة.

إضافة إلى ذلك، لا يفرض النادي أي رسوم حجز على المشتريات الرسمية، ويتم تسليم جميع التذاكر رقميًا.

تختلف أسعار تذاكر يوم المباراة القياسية بشكل أساسي بحسب موقع المدرج والفئة العمرية:

تذاكر البالغين: تتراوح عادة بين 24 و26 جنيهًا إسترلينيًا ضمن التخصيص العام للأعضاء.

تتراوح عادة بين 24 و26 جنيهًا إسترلينيًا ضمن التخصيص العام للأعضاء. الفئات المخفضة: تتوفر أسعار مخفضة لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، ولمن هم دون 21 عامًا، ودون 18 عامًا، ودون 14 عامًا، مع انطلاق أسعار تذاكر الناشئين من 10 جنيهات إسترلينية فقط.

تتوفر أسعار مخفضة لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، ولمن هم دون 21 عامًا، ودون 18 عامًا، ودون 14 عامًا، مع انطلاق أسعار تذاكر الناشئين من 10 جنيهات إسترلينية فقط. تصنيف المدرجات: تمثل المقاعد الموجودة في مدرج STōK Cold Brew Coffee، أو University End، السعر الأساسي القياسي، بينما تقع المقاعد ذات الرؤية المركزية داخل مدرجي Wrexham Lager وMacron ضمن الشريحة الأعلى من التسعير القياسي.

كيف تحصل على التذاكر الموسمية لريكسهام؟

التذكرة الموسمية هي الطريقة الوحيدة المضمونة لتأمين مقعد في STōK Cae Ras لكل مباراة على أرضه خلال مشوار التشامبيونشيب 2026/27.

نفدت التذاكر الموسمية لموسم 2026/27 خلال نافذة التجديد بسبب الطلب الهائل. وبدأت أسعار التذاكر الموسمية للبالغين من 420+ جنيهًا إسترلينيًا، ما يوفر قيمة ممتازة لجدول من 23 مباراة بيتية في الدوري.

يحصل جميع حاملي التذاكر الموسمية تلقائيًا على عضوية Digital Dragon، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى خصومات ترويجية وبرامج رقمية ليوم المباراة. كما يمكن للمشجعين الترقية إلى فئة Red Dragon أو Gold Dragon للحصول على بطاقات فعلية، وبضائع حصرية، وأولوية الوصول إلى تذاكر الكؤوس.

تاريخ SToK Racecourse

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يُعد ملعب Racecourse Ground، المعروف حاليًا باسم SToK Racecourse، أو SToK Cae Ras باللغة الويلزية، بسبب اتفاق رعاية مع SToK Cold Brew Coffee، منشأة كروية في ريكسهام، ويلز. وهو خامس أكبر ملعب في البلاد بسعة تتجاوز 10,000 متفرج، وكان الملعب الخاص بريكسهام AFC منذ عام 1864.

ويُعد Racecourse Ground أقدم ملعب كرة قدم دولي في العالم لا يزال يستضيف مباريات دولية، إذ احتضن أول مباراة دولية على أرض ويلز في عام 1877. كما استُخدم الملعب أيضًا من قبل نادي نورث ويلز كروسيدرز للرجبي ليغ، ونادي سكارليتس للرجبي يونيون، وفريق رديف ليفربول. وفي أيامه الأولى، استُخدم الملعب كذلك للكريكيت وسباقات الخيل.

وتُعرف مدرجات Racecourse Ground باسم: Wrexham Lager Stand، وSToK Cold Brew Coffee Stand، وMacron Stand، وThe Kop.

Wrexham Lager Stand

يقع بمحاذاة المكان الذي كانت توجد فيه كلية ييل سابقًا، وهو أكبر مدرج حالي في الملعب، بسعة تبلغ 4,200 متفرج. وقد بُني في عام 1972 استعدادًا لأول مغامرة أوروبية للنادي، كما وفر للنادي غرف ملابس جديدة، ومكاتب للنادي، وأجنحة ترفيهية. ويحمل المدرج رعاية Wrexham Lager، وهي شركة تخمير مستقلة مملوكة محليًا.

SToK Cold Brew Coffee Stand

تبلغ سعته 2,800 متفرج، ويوفر للمشجعين رؤية ممتازة لأرضية الملعب. ويتمركز مشجعو الفريق صاحب الأرض في هذا المدرج منذ موسم 2007/08. وفي الوقت نفسه، نُقل مشجعو الفريق الضيف إلى مدرج Yale، وهو Wrexham Lager Stand، باستثناء المباريات التي يُتوقع فيها حضور كبير لجماهير الفريق الضيف.

Macron Stand

هو أحدث مدرج في Racecourse Ground، بسعة 3,500 متفرج. وقد بُني فوق مدرج Mold Road القديم في عام 1999. ويضم المدرج استوديو تلفزيونيًا وثماني مقصورات خاصة مجهزة بالكامل، كما يحتوي على مطعم يحمل اسم "The Changing Rooms".

The Kop

يقع خلف أحد المرمَيَين، ويُعرف رسميًا باسم Crispin Lane End أو "Town End". وبسعة تبلغ 5,000 متفرج، كان Spion Kop أكبر مدرج للوقوف فقط في دوري كرة القدم الإنجليزي، لكنه لم يُستخدم منذ عام 2008 لأسباب تتعلق بالسلامة. وفي مارس من هذا العام، وافقت Wrexham County Borough على مقترح بناء مدرج Kop جديد بسعة 5,500 مقعد. ويهدف النادي إلى تجهيزه في الوقت المناسب لموسم 2026/27. ومن الضروري إنهاء المشروع بحلول 2026، إذ من المقرر أن يستضيف الملعب مباريات بطولة أوروبا تحت 19 عامًا التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الصيف المقبل.

أين تقيم بالقرب من SToK Racecourse؟