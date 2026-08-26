كيفية الحصول على تذاكر ريال بيتيس ضد خيتافي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه ريال بيتيس فريق خيتافي يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري خلال مارس 2026، حقق خيتافي فوزًا بنتيجة 2-0 على ريال بيتيس. وسيسعى الفريقان إلى حصد نقاط مهمة مع تطلعهما إلى بناء الزخم مبكرًا في الموسم المحلي.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية. تحقق من القوائم المحلية لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد في منطقتك.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 09:00 لا كاروتوخا

كيفية شراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني

يمكنك شراء تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر عبر عدة خيارات أساسية وثانوية لبيع التذاكر:

الموقع الرسمي للنادي: الطريقة الأكثر أمانًا لشراء التذاكر مباشرة بالسعر الرسمي تكون عبر البوابة الرسمية لتذاكر ريال بيتيس (realbetisbalompie.es). وعادة ما تُطرح تذاكر المباريات على أرضه للبيع للجمهور قبل موعد انطلاق المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك التذاكر الرسمي (Taquillas): يمكنك شراء المقاعد المتبقية أو التي أُعيد طرحها مباشرة من شباك التذاكر في الملعب بملعب بينيتو بيامارين / ملعب لا كارتوخا في إشبيلية قبل يوم المباراة أو في يوم اللقاء.

شركاء السفر والضيافة المعتمدون: تقدم وكالات السفر الرياضية الرسمية مثل P1 Travel تذاكر إلكترونية مضمونة ليوم المباراة، بالإضافة إلى باقات كبار الزوار والضيافة.

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر الرسمية للنادي، تعرض منصات ثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها من حاملي التذاكر الموسمية والبائعين الأفراد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني يوم 16 سبتمبر بحسب فئة المقعد وقناة الشراء:

التذاكر الرسمية بالسعر الأساسي (مباشرة/النادي): تبدأ أسعار التذاكر العادية لمباراة من الفئة المعتادة في الدوري الإسباني عادة من حوالي 30 إلى 35 يورو لمقاعد المدرج العلوي خلف المرمى، وتصل إلى 60 إلى 90 يورو أو أكثر لمقاعد المدرج المركزي في المستوى السفلي.

إعادة البيع والمنصات الثانوية: تبدأ أسعار التذاكر الثانوية العادية، مثل تلك المعروضة على StubHub، من نحو 20 إلى 35 يورو للدخول الأساسي، بينما تتراوح أسعار المقاعد في السوق الثانوية في المتوسط بين 60 و150 يورو ، مع وصول الخيارات المميزة أو الأعلى طلبًا إلى 200 يورو أو أكثر .

كبار الزوار والضيافة: تبدأ باقات الضيافة الرسمية للمباراة والباقات المميزة عادة من 120 إلى 250 يورو أو أكثر للشخص الواحد.

ريال بيتيس ضد خيتافي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ريال بيتيس وخيتافي

فاز ريال بيتيس في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، إلى جانب نتيجة إضافية من فترة الإعداد للموسم. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على فالنسيا بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني يوم 25 أغسطس، بعد أربعة أيام من انتصاره على أرضه 1-0 أمام ريال سوسيداد. وقبل انطلاق الموسم التنافسي، خسر بيتيس 1-0 أمام إنتر في مباراة ودية وتعادل 2-2 مع AFC Bournemouth. كما تضمنت فترة الإعداد فوزًا بنتيجة 3-1 على أرسنال. وأسفرت هذه المباريات الخمس عن تسجيل خمسة أهداف واستقبال خمسة أهداف إجمالًا.

فاز خيتافي في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، كما تغلب على Partizan Beograd بنتيجة 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس. وشكلت الخسارة 3-0 أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 15 أغسطس أسوأ نتائج تلك السلسلة. وسجل خيتافي ستة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، كما كان التعادل الودي 1-1 أمام توتنهام هوتسبير جزءًا من هذه السلسلة.

ريال بيتيس ضد خيتافي: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 8 مارس 2026، عندما استضاف خيتافي ريال بيتيس وفاز عليه 2-0. وقبل ذلك، خرج بيتيس فائزًا على أرضه بنتيجة 4-0 في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يملك ريال بيتيس ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لخيتافي، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكانت بنتيجة 1-1 على ملعب بينيتو بيامارين في فبراير 2024.

ترتيب ريال بيتيس وخيتافي

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل ريال بيتيس المركز الثاني بينما يأتي خيتافي في المركز الثامن.