تلتقي رومانيا مع السويد في مواجهة مرتقبة للغاية ضمن دوري الأمم الأوروبية على الملعب الوطني في بوخارست يوم 5 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المواجهة المهمة في المجموعة الثامنة صدامًا بين منتخبين أوروبيين عازمين على تحسين موقعهما في ترتيب المجموعة.

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متى تنطلق مباراة رومانيا ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة رومانيا ضد السويد على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 الملعب الوطني

أين يمكن شراء تذاكر مباراة رومانيا ضد السويد؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الروماني لكرة القدم (FRF)، التي تتولى التوزيع الأساسي لمباريات المنتخب على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي للاتحاد الروماني لكرة القدم وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا ضد السويد؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد الروماني لكرة القدم عادة من 20 € للمقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والرؤية داخل الملعب الوطني.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 € للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي وفقًا لحجم الطلب الفعلي وتوافر المقاعد.

رومانيا ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رومانيا والسويد

حققت رومانيا انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجها الفوز 2-1 على ويلز في مباراة ودية، كما تغلبت على سان مارينو بنتيجة 7-1 خلال تصفيات كأس العالم. وخسرت أمام تركيا وسلوفاكيا خلال الفترة نفسها، مسجلة 11 هدفًا ومستقبلة 4 أهداف في المباريات الخمس.

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت مباراتها الأخيرة خسارة 3-0 أمام فرنسا في كأس العالم، كما خسرت 5-1 أمام هولندا في دور المجموعات. وكانت أبرز نتائجها خلال هذه السلسلة الفوز 5-1 على تونس. وسجلت السويد 8 أهداف واستقبلت 10 أهداف في تلك المباريات الخمس.

رومانيا ضد السويد: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2019، عندما فازت السويد 2-0 في بوخارست خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا. كما فازت السويد أيضًا في المباراة الأخرى ذلك العام، بعدما تفوقت على رومانيا 2-1 في ستوكهولم في مارس 2019. والمباراة الأخرى الوحيدة في سجل المواجهات المباشرة المتاح هي فوز رومانيا 1-0 في مباراة ودية في مارس 2018، ما يمنح السويد فوزين من أصل ثلاث مواجهات مقابل فوز واحد لرومانيا.



