تواجه رومانيا منتخب السويد في مباراة مرتقبة للغاية ضمن دوري الأمم الأوروبية على الملعب الوطني في بوخارست يوم 5 أكتوبر 2026. وتمثل هذه المواجهة المهمة في المجموعة الثامنة صدامًا بين منتخبين أوروبيين عازمين على تحسين موقعهما في ترتيب المجموعة.

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متى تنطلق مباراة رومانيا ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية B؟

تقام مباراة رومانيا ضد السويد على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست، على أن يتم تأكيد تفاصيل موعد انطلاقها لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 الملعب الوطني

أين يمكن شراء تذاكر مباراة رومانيا ضد السويد؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الروماني لكرة القدم (FRF)، التي تتولى التوزيع الأساسي لمباريات المنتخب على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي للاتحاد الروماني لكرة القدم محطتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub ستكون خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا ضد السويد؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الروماني لكرة القدم عادة من 20 يورو للمقاعد العامة خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والرؤية داخل الملعب الوطني.

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 يورو للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية وفقًا لحجم الطلب الفعلي وتوافر المقاعد.

رومانيا ضد السويد في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رومانيا ضد السويد

حققت رومانيا انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وكانت نتيجتها الأخيرة فوزًا بنتيجة 2-1 على ويلز في مباراة ودية، كما تغلبت على سان مارينو بنتيجة 7-1 خلال تصفيات كأس العالم. وخسرت أمام تركيا وسلوفاكيا خلال الفترة نفسها، مسجلة 11 هدفًا ومستقبلة أربعة أهداف في المباريات الخمس.

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات لها. وكانت مباراتها الأخيرة خسارة بنتيجة 3-0 أمام فرنسا في كأس العالم، كما خسرت بنتيجة 5-1 أمام هولندا في دور المجموعات. وكانت أبرز نتائجها خلال هذه السلسلة الفوز 5-1 على تونس. وسجلت السويد ثمانية أهداف واستقبلت عشرة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

رومانيا ضد السويد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في نوفمبر 2019، عندما فازت السويد بنتيجة 2-0 في بوخارست خلال تصفيات بطولة أوروبا. كما فازت السويد أيضًا في مباراة الإياب ذلك العام، بعدما تغلبت على رومانيا 2-1 في ستوكهولم في مارس 2019. أما المباراة الأخرى الوحيدة في سجل المواجهات المباشرة المتاح، فكانت فوزًا لرومانيا بنتيجة 1-0 في مباراة ودية في مارس 2018، ما يمنح السويد انتصارين من أصل ثلاث مواجهات مقابل فوز واحد لرومانيا.



