كيفية الحصول على تذاكر رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه رايو فاييكانو فريق راسينغ سانتاندير يوم السبت 5 سبتمبر 2026 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

يدخل صاحب الأرض المباراة ساعيًا إلى بناء زخم إيجابي بعد خسارته في الجولة الافتتاحية 2-1 أمام إشبيلية وتعادله 1-1 ضد ديبورتيفو ألافيس. وسيسعى راسينغ سانتاندير إلى حصد نقاط خارج أرضه مبكرًا في مشواره، في وقت يهدف فيه الفريقان إلى ترسيخ موقعيهما في جدول الدوري.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، مع تأكيد موعد البداية الدقيق في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 4 5 سبتمبر 2026 - 12:30 فاييكاس

كيفية شراء تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، لديك خياران رئيسيان للشراء:

شباك التذاكر حضوريًا (الطريقة الرسمية)

مكتب التذاكر الفعلي: لا يدير رايو فاييكانو عادة متجرًا إلكترونيًا عامًا لبيع التذاكر. ويتم شراء تذاكر المباريات الرسمية مباشرة من شباك التذاكر في الملعب ( taquillas ) الواقع في Calle del Payaso Fofó في كامبو دي فوتبول دي فاييكاس بمدريد.

فترة الشراء: يفتح شباك التذاكر الفعلي عادة قبل يوم المباراة بيومين إلى 3 أيام، بدءًا من نحو الساعة 11:00 صباحًا، ويظل مفتوحًا حتى انطلاق المباراة في يوم اللقاء.

التحقق والدفع: يتطلب الأمر إبراز بطاقة هوية سارية تحمل صورة، إلى جانب بطاقة دفع أو نقدًا عند الشباك.

المنصات الثانوية الإلكترونية والمجمّعات

يمكن للجماهير الراغبة في تأمين الدخول قبل الوصول إلى الملعب تصفح الأسواق الثانوية الموثقة للتذاكر مثل StubHub .

اختر المباراة، وحدد مقاعد المدرج المفضلة، وأكمل عملية الدفع عبر الإنترنت، ثم احصل على التذكرة الرقمية أو عبر الهاتف المحمول.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس على ما إذا كنت ستشتري التذاكر بالسعر الرسمي حضوريًا أو ستحجز المقاعد عبر الإنترنت من خلال منصات إعادة البيع الثانوية.

البيع الرسمي حضوريًا: تتراوح أسعار تذاكر يوم المباراة بالسعر الرسمي مباشرة من شبابيك تذاكر الملعب في Calle del Payaso Fofó عادة بين 18 و78 جنيهًا إسترلينيًا (20 إلى 90 يورو)، وذلك بحسب فئة المدرج.

منصات إعادة البيع عبر الإنترنت: في الأسواق الثانوية للتذاكر مثل StubHub ، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة تحديدًا من نحو 125 جنيهًا إسترلينيًا ، بينما تصل متوسطات الأسعار المعروضة في السوق الثانوية إلى 365 جنيهًا إسترلينيًا .

رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رايو فاييكانو وراسينغ سانتاندير

فاز رايو فاييكانو في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، كما تلقى خسارة 2-1 أمام إشبيلية في مباراته الافتتاحية بالدوري هذا الموسم. وكانت الخسارة 3-0 أمام إيبسويتش تاون في فترة ما قبل الموسم من بين النقاط السلبية في صيفه. وجاء انتصاره الوحيد أمام سبورتينغ شارلروا بنتيجة 3-2 في مباراة ودية. وخلال المباريات الخمس، سجل ستة أهداف واستقبل ثمانية.

فاز راسينغ سانتاندير في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته التعادل 2-2 مع فياريال في الدوري الإسباني، كما حقق فوزًا قويًا 4-1 على سبورتينغ خيخون في فترة ما قبل الموسم. وتسلط الهزائم أمام وولفرهامبتون واندررز (3-0) وأتلتيك بلباو (0-3) الضوء على التحديات التي واجهها أمام منافسين من مستوى أعلى خلال الصيف. وسجل راسينغ سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

رايو فاييكانو ضد راسينغ سانتاندير: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين هذين الناديين في دوري الدرجة الثانية يوم 20 يوليو 2020، عندما فاز رايو فاييكانو 2-1 خارج أرضه على راسينغ سانتاندير. وعبر آخر خمس مباريات مسجلة بينهما، يتفوق رايو بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لراسينغ. وتشمل المواجهات السابقة فوز رايو 2-0 على أرضه في سبتمبر 2019، وانتصاره 4-2 في الدوري الإسباني في مارس 2012.

ترتيب رايو فاييكانو وراسينغ سانتاندير

في الترتيب المبكر للدوري الإسباني، يحتل راسينغ سانتاندير المركز الخامس، بينما يأتي رايو فاييكانو في المركز التاسع بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.