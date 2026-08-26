كيفية الحصول على تذاكر رايو فاييكانو ضد إسبانيول: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه رايو فايكانو فريق إسبانيول يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد.

في مواجهتهما السابقة في الدوري على ملعب فاييكاس، حقق رايو فايكانو فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على إسبانيول. ويدخل الفريقان هذه المباراة بحثًا عن نقاط مهمة لبناء الزخم في المراحل المبكرة من مشوار الدوري.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة رايو فايكانو ضد إسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة رايو فايكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة رايو فايكانو ضد إسبانيول على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، على أن تنطلق في الموعد المؤكد في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 09:00 فاييكاس

كيفية شراء تذاكر مباراة رايو فايكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة رايو فايكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني على ملعب كامبو دي فوتبول دي فاييكاس في مدريد، يمكنك استخدام الطرق التالية:

شباك التذاكر الرسمي (Taquillas): يتميز رايو فايكانو عن غيره من أندية الدرجة الأولى الإسبانية بأنه لا يبيع عادةً تذاكر الدخول العام للمباريات عبر الإنترنت من خلال موقعه الإلكتروني. وتُباع التذاكر حضوريًا من شباك التذاكر في الملعب الواقع في Calle del Payaso Fofó . وتُفتح نوافذ التذاكر عادةً قبل يوم المباراة بيومين إلى ثلاثة أيام، وكذلك في يوم المباراة.

السوق الثانوية ومجمّعات التذاكر: إذا كنت مسافرًا وترغب في تأمين التذاكر مسبقًا قبل الوصول إلى مدريد، فيمكنك شراء المقاعد عبر منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub .

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رايو فايكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

تعتمد أسعار تذاكر مباراة رايو فايكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني على ملعب استاديو دي فاييكاس عمومًا على ما إذا كنت ستشتري تذاكر شباك التذاكر الرسمية مباشرةً من النادي أو ستشتريها عبر أسواق إعادة البيع الثانوية.

شباك التذاكر الرسمي (مباراة من الفئة القياسية): تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات الفريق على أرضه في فاييكاس عادةً من 25 € إلى 35 € للمقاعد الأساسية خلف المرمى ( Fondo ) وتصل إلى 50 € إلى 85 € للمقاعد الجانبية الوسطى ( Tribuna Central / Lateral ).

أسواق إعادة البيع الثانوية: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الفئة الأدنى لهذه المباراة تحديدًا من نحو 80 € إلى 85 € ، بينما تتراوح متوسطات الأسعار المعروضة بين 320 € و360 € بحسب القرب من أرضية الملعب وفئة المقعد.

رايو فايكانو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى رايو فايكانو وإسبانيول

فاز رايو فايكانو في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني يوم 20 أغسطس، كما خسر 2-1 أمام إشبيلية في افتتاح مشواره بالدوري يوم 15 أغسطس. كما شكلت الخسارة 3-0 أمام إيبسويتش تاون في فترة الإعداد انتكاسة أخرى، رغم أن رايو حقق فوزًا 3-2 على سبورتينغ شارلوروا في مباراة ودية. وخلال المباريات الخمس، سجل ستة أهداف واستقبل ثمانية.

فاز إسبانيول في مباراة واحدة، وتعادل في اثنتين، وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت أبرز نتائجه الفوز 3-0 على ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس، كما تعادل 3-3 مع ميدلزبره و2-2 مع بيرنلي في فترة الإعداد. وانتهت أحدث مبارياته بخسارة على أرضه 2-1 أمام ريال مدريد يوم 22 أغسطس. وسجل إسبانيول تسعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

رايو فايكانو ضد إسبانيول: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 23 أبريل 2026، حين فاز رايو فايكانو 1-0 على أرضه. وقبل ذلك، حقق إسبانيول فوزًا 1-0 على ملعبه في ديسمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز كل فريق مرتين، وكانت نتيجة إسبانيول 4-0 في فاييكاس في أبريل 2025 هي الأكبر في هذه البيانات.