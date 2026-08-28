كيفية الحصول على تذاكر ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي ديبورتيفو لا كورونيا مع ريال بيتيس يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا-ريازور في لا كورونيا.

تحمل المباريات بين ديبورتيفو وريال بيتيس تاريخًا حافلًا من مواجهاتهما السابقة في الدوري الإسباني، مع إظهار السجلات الأخيرة للمواجهات المباشرة صراعًا تنافسيًا متقاربًا بين الجانبين. وانتهت آخر مباراة رسمية بين الفريقين على ملعب ريازور بفوز ريال بيتيس 1-0 في 12 فبراير 2018.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس على ملعب أبانكا-ريازور في لا كورونيا، لذا تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 ريازور

كيفية شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس يوم 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا-ريازور، إليك الخيارات الرئيسية:

البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بـ RC Deportivo: المصدر الأساسي الأكثر أمانًا لشراء تذاكر مباريات الفريق على أرضه مباشرة من النادي المضيف. تُطرح التذاكر للجمهور العام قبل أسابيع قليلة من المباراة.

شباك تذاكر ملعب أبانكا-ريازور: في يوم المباراة أو خلال الأيام التي تسبقها، يمكن شراء التذاكر مباشرة من شبابيك التذاكر في الملعب بمدينة لا كورونيا، وذلك حسب التوافر.

التخصيص الرسمي لتذاكر الجماهير الزائرة من ريال بيتيس: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فعادة ما تُوزع تذاكر قسم الجماهير الزائرة الرسمية عبر ريال بيتيس على أعضاء النادي المسجلين وحاملي التذاكر الموسمية.

الأسواق الثانوية: تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub تذاكر إعادة بيع للحضور العام وباقات ضيافة كبار الشخصيات، رغم أن الأسعار قد تختلف بحسب الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس يوم 20 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا-ريازور بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر بالسعر الأصلي من المصدر الأساسي أو عبر خيارات السوق الثانوية:

النطاق القياسي لشباك التذاكر / المصدر الأساسي: تتراوح أسعار التذاكر القياسية للجمهور العام التي يبيعها ديبورتيفو مباشرة عادة بين 20 و50 يورو ، بحسب القسم، مثل المدرجات العلوية خلف المرمى مقابل المدرج الجانبي المركزي.

سعر البداية في السوق الثانوية: في منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها من حوالي 45 إلى 50 يورو للمقاعد الأساسية.

متوسط سعر إعادة البيع: يبلغ متوسط أسعار الفئات المتوسطة والأقسام الأكثر شعبية نحو 140 إلى 250 يورو على منصات تجميع التذاكر.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: يمكن أن تتراوح أسعار المقاعد المميزة مع إمكانية دخول الصالات أو المواقع المركزية في المستوى السفلي بين 300 يورو وأكثر من 700 يورو بحسب

ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ديبورتيفو لا كورونيا وريال بيتيس

حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت مباراتاه في الدوري الإسباني هذا الموسم كلتاهما بنتيجة 1-1، وكانت أحدثهما تعادلًا مع مالاجا في 24 أغسطس بعد تعادل سابق مع إلتشي. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة في مباراة ودية قبل الموسم أمام جنوى، إذ حسمها بنتيجة 1-0، بينما كانت خسارته الوحيدة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-0. وسجل ديبورتيفو أربعة أهداف واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فاز ريال بيتيس في ثلاث مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مواجهات خاضها، مع تعادل واحد أيضًا. وكانت آخر نتائجه فوزًا خارج أرضه على فالنسيا 1-0 في الدوري الإسباني يوم 25 أغسطس، بعد فوز على أرضه على ريال سوسييداد بالنتيجة نفسها قبل ذلك بأربعة أيام. وانتهت كلتا المباراتين التنافسيّتين هذا الموسم بالفوز. وقبل انطلاق الموسم، تعادل بيتيس 2-2 مع AFC Bournemouth وخسر 1-0 أمام إنتر في مباراتين وديتين، لكنه تغلب أيضًا على أرسنال 3-1 في فترة الإعداد. وسجل بيتيس خمسة أهداف واستقبل خمسة أهداف خلال المباريات الخمس.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد ريال بيتيس: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 12 فبراير 2018، عندما زار ريال بيتيس ملعب أبانكا-ريازور وفاز 1-0. وقبل ذلك، فاز بيتيس 2-1 على أرضه في سبتمبر 2017، وتعادل الفريقان 1-1 في مواجهة بالدوري الإسباني على ملعب ديبورتيفو في مارس 2017. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق ريال بيتيس بانتصارين مقابل فوز واحد لديبورتيفو، مع تعادل واحد وانتصار إضافي لديبورتيفو على أرضه بنتيجة 1-0 في مباراة ودية قبل الموسم في أغسطس 2019.