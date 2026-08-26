يواجه ديبورتيفو لا كورونيا فريق إشبيلية يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا.

يدخل إشبيلية هذه المباراة سعيًا لمواصلة هيمنته المبكرة على الموسم باعتباره متصدر الدوري، بينما يتطلع ديبورتيفو، صاحب المركز المتوسط في جدول الترتيب، إلى استغلال أفضلية الأرض. وتمثل هذه المواجهة فصلًا جديدًا في التنافس الطويل بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني، في وقت يستهدف فيه كلاهما حصد نقاط مهمة مبكرًا في الموسم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية على ملعب أبانكا ريازور في لا كورونيا. تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 09:00 ريازور

كيف تشتري تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية، اطلع على المنصات الرسمية الأساسية أو الأسواق الثانوية الموثقة:

المنصات الرسمية للأندية (المصدر الأساسي)

بوابة التذاكر الرسمية لنادي RC Deportivo: إذا أُقيمت المباراة على ملعب أبانكا ريازور (لا كورونيا)، فاشترِ التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي لنادي RC Deportivo ‏(entradas.rcdeportivo.es). وعادةً ما تُطرح تذاكر المباريات على أرض الفريق للجمهور العام قبل أسابيع قليلة إلى بضعة أيام من موعد انطلاق المباراة، بعد منح أعضاء النادي (socios) أولوية الشراء أولًا.

شبابيك التذاكر في الملعب (Taquillas): يمكنك أيضًا شراء المقاعد المتبقية المخصصة للدخول العام شخصيًا من شبابيك تذاكر ملعب الفريق المضيف خلال الأيام التي تسبق يوم المباراة.

منصات الطرف الثالث والتجميع (السوق الثانوية)

إذا نفدت تذاكر الدخول العام الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub توفر خيارات لإعادة البيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية بحسب ما إذا كنت تشتري التذاكر بالسعر الأصلي مباشرة من الأندية أو عبر منصات إعادة البيع التابعة لجهات خارجية.

الأسعار القياسية بالقيمة الاسمية (شباك التذاكر الرسمي)

تبدأ أسعار تذاكر المباريات الرسمية للدخول العام عادةً من مستويات قياسية أقل عند شرائها مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية للنادي المضيف أو من شباك التذاكر في الملعب:

الفئة / المقاعد القياسية: نحو 30 € إلى 70 € للمقاعد العامة خلف المرميين أو في المدرجات العلوية.

المدرج الرئيسي / المقاعد المميزة: عادةً من 70 € إلى 130 €+ بحسب القرب من أرضية الملعب والموقع المركزي.

أسعار السوق الثانوية وإعادة البيع

إذا كان الإقبال على المباراة مرتفعًا أو نفدت التذاكر في البيع العام، فإن الأسعار على منصات إعادة البيع مثل StubHub تعكس طلب السوق المتغير:

إعادة البيع المبدئية / الاقتصادية: نحو 50 € إلى 120 € .

متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح بين 120 € إلى 270 €+ بحسب موقع المقعد، وهامش البائع، وحجم الطلب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح عادةً من 200 € إلى 450 €+ لكل تذكرة.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ديبورتيفو لا كورونيا وإشبيلية

أسفرت آخر خمس مباريات لديبورتيفو لا كورونيا عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته تعادلًا 1-1 مع مالاجا في الدوري الإسباني يوم 24 أغسطس، بعد تعادل 1-1 مع إلتشي في الأسبوع السابق. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه المباريات الخمس في مباراة ودية أمام جنوى، حسمها بنتيجة 1-0. وكانت الخسارة الوحيدة هزيمة 1-0 أمام ريال مدريد في فترة ما قبل الموسم. وسجل ديبورتيفو أربعة أهداف واستقبل أربعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، بينما انتهت مباراتاه التنافسيتان بالتعادل.

حقق إشبيلية في آخر خمس مباريات أربعة انتصارات وهزيمة واحدة. وفاز فريق لويس جارسيا خارج أرضه على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، في أحدث نتائجه، وسبق له أيضًا الفوز 2-1 على رايو فاييكانو خارج أرضه يوم 15 أغسطس. وجاءت خسارته الوحيدة في مباراة ودية أمام باير ليفركوزن، بنتيجة 2-1 يوم 8 أغسطس. كما فاز إشبيلية خارج أرضه على إف سي أوتريخت وNEC نيميخن خلال فترة ما قبل الموسم. وقد فاز بالمباراتين اللتين خاضهما حتى الآن في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ديبورتيفو لا كورونيا ضد إشبيلية: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 17 أبريل 2018، عندما استضاف ديبورتيفو إشبيلية وانتهت المباراة بالتعادل 0-0 على ملعب أبانكا ريازور. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يملك إشبيلية ثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لديبورتيفو، مع تعادلين. وتشمل انتصارات إشبيلية الفوز 4-2 والانتصار 2-0، وكلاهما على ملعبه، بينما كانت أفضل نتيجة لديبورتيفو في هذه السلسلة خسارة 2-3 على أرضه في نوفمبر 2016.

ترتيب ديبورتيفو لا كورونيا وإشبيلية

في جدول الدوري الإسباني الحالي، يحتل إشبيلية الصدارة في المركز الأول، بينما يأتي ديبورتيفو لا كورونيا في المركز العاشر.