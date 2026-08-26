كيفية الحصول على تذاكر ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع فالنسيا يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

تعيد هذه المباراة إحياء منافسة قوية في دوري الدرجة الأولى، إذ يسعى الناديان إلى حصد نقاط مهمة مبكرًا في الموسم. وفي مواجهتهما السابقة في مارس 2026، حقق فالنسيا فوزًا بيتيًا ضيقًا بنتيجة 3-2 على ملعب ميستايا. وسيسعى ألافيس إلى استغلال أفضلية الأرض للثأر من فالنسيا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا على ملعب مينديزوروزا في فيتوريا.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 09:00 مينديزوروتزا

كيفية شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا من خلال عدة مصادر رئيسية:

المنافذ الرسمية للنادي

الموقع الرسمي لديبورتيفو ألافيس: يبيع النادي المضيف التذاكر مباشرة للجمهور العام عبر بوابته الرسمية الإلكترونية لبيع التذاكر (deportivoalaves.com).

شباك تذاكر ملعب مينديزوروزا: يمكن شراء التذاكر حضوريًا من شباك التذاكر في الملعب بمدينة فيتوريا-غاستيث، حسب التوافر في يوم المباراة أو في الأيام التي تسبقها.

المتجر الرسمي (Baskonia Alavés Store): غالبًا ما تتوافر تذاكر الدخول العام في متجر البيع الرسمي للنادي الواقع في وسط مدينة فيتوريا-غاستيث.

منصات التذاكر الثانوية وإعادة البيع

شركاء بيع التذاكر الأساسيون والمواقع المجمعة: تعرض الأسواق الثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها من البائعين، رغم أن الأسعار غالبًا ما تكون أعلى من قيمتها الأصلية بحسب مستوى الطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني على ملعب مينديزوروزا بحسب موقع المقعد وما إذا كنت تشتريها عبر القنوات الرسمية أو الثانوية:

الأسعار الرسمية الاسمية (منافذ النادي)

خلف المرميين (Fondo Polideportivo / Fondo Cervantes): 30 إلى 50 يورو

المدرج الجانبي (Tribuna Preferencia): 35 إلى 55 يورو

المدرج الرئيسي (Tribuna Principal / Central Premium): 50 إلى 75 يورو

المنصات الثانوية وإعادة البيع

على مواقع تبادل التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار حاليًا تقريبًا من:

سعر البداية للدخول العام: نحو 60 إلى 70 يورو

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 140 إلى 210 يورو (بحسب الفئة ومستوى الطلب)

ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا

فاز ديبورتيفو ألافيس في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات، بينما أسفرت مباراته التنافسية الوحيدة في تلك السلسلة عن تعادل 1-1 خارج أرضه أمام رايو فاييكانو يوم 20 أغسطس. وكان أفضل نتائجه الفوز 3-0 على خيتافي في الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس، وذلك بعد انتصار ودي بالنتيجة نفسها 3-0 على كاستيون. وسجل ألافيس ثمانية أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس، وخرج بشباك نظيفة في اثنتين منها.

أما سجل فالنسيا الأخير، فيتمثل في فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بالخسارة 1-0 أمام ريال بيتيس يوم 25 أغسطس، بعد تعادل سلبي 0-0 مع سيلتا فيغو قبل ذلك بثلاثة أيام. وجاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة خلال مباراة ودية قبل الموسم ضد هيركوليس بنتيجة 2-0. وفشل فالنسيا في التسجيل في ثلاث من آخر خمس مباريات له.

ديبورتيفو ألافيس ضد فالنسيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 8 مارس 2026، عندما فاز فالنسيا 3-2 على أرضه أمام ألافيس. وقبل ذلك، تعادل الناديان 0-0 على ملعب مينديزوروزا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق ألافيس انتصارين مقابل فوز واحد لفالنسيا، فيما انتهت مباراتان أخريان بالتعادل، كما يملك ألافيس سجلًا أقوى عندما يلعب على أرضه في هذه المواجهة.