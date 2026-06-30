كيفية الحصول على تذاكر دور الـ16 في كأس العالم: مرحلة خروج المغلوب، المباريات المؤكدة، المباريات المحتملة، كندا ضد المغرب والمزيد

اقتربت الإثارة من جولة الـ16 في كأس العالم 2026، مع انتهاء جولة الـ32. ومع تبلور شكل جدول البطولة رسميًا، لم يعد هناك مجال للخطأ.

بدأت المباريات الكبرى تتبلور بالفعل، وعلى رأسها المواجهة التاريخية الضخمة بين البلدين المضيفين كندا والمغرب، المقرر أن تفتتح هذه الجولة يوم 4 يوليو في هيوستن.

ومع حسم فرق عالمية أخرى لمراكزها في الأيام المقبلة - بما في ذلك البرازيلوباراغواي اللتان تأكدت مشاركتهما - تثير المواجهات المحتملة طلبًا غير مسبوق في جميع الملاعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ما هي مباريات دور الـ16 القادمة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة الموقع التذاكر 4 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: مؤكد - كندا ضد المغرب ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 4 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: باراغواي ضد فرنسا / السويد ملعب فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 5 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: البرازيل ضد كوت ديفوار / النرويج ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ16: المكسيك / الإكوادور ضد إنجلترا / جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك شراء 6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: البرتغال / كرواتيا ضد إسبانيا / النمسا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: الولايات المتحدة / البوسنة والهرسك ضد بلجيكا / السنغال ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: الأرجنتين / الرأس الأخضر ضد أستراليا / مصر ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 7 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: سويسرا / الجزائر ضد كولومبيا / غانا ملعب فانكوفر، كندا شراء 9 يوليو – 11 يوليو، أوقات مختلفة ربع النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتي شراء 14 يوليو – 15 يوليو، الساعة 3 مساءً نصف النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب دالاس وملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 18 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 3 مساءً مباراة تحديد المركز الثالث: سيتم الإعلان عنها لاحقًا ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 19 يوليو، الساعة 3 مساءً النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء

ما هي مباريات الدور 32 القادمة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة المكان التذاكر 29 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: البرازيل ضد اليابان ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية 2-1 29 يونيو، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: ألمانيا ضد باراغواي ملعب بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 (فازت باراغواي بركلات الترجيح) 29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: هولندا ضد المغرب ملعب مونتيري، المكسيك 1-1 (فاز المغرب بركلات الترجيح) 30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويج ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: فرنسا ضد السويد ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 30 يونيو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: المكسيك ضد الإكوادور ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك شراء 1 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: بلجيكا ضد السنغال ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 2 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: إسبانيا ضد النمسا ملعب لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: البرتغال ضد كرواتيا ملعب تورونتو، كندا شراء 2 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: سويسرا ضد الجزائر ملعب فانكوفر، كندا شراء 3 يوليو، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: أستراليا ضد مصر ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضر ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء 3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كولومبيا ضد غانا ملعب كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء

كيفية شراء تذاكر دور الـ16 في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

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