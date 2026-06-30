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Book Round of 16 Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر دور الـ16 في كأس العالم: مرحلة خروج المغلوب، المباريات المؤكدة، المباريات المحتملة، كندا ضد المغرب والمزيد

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كأس العالم

تقترب مباريات دور الـ16 بخطى ثابتة، بما في ذلك المباريات المؤكدة بين البرازيل وباراغواي، وكندا والمغرب

اقتربت الإثارة من جولة الـ16 في كأس العالم 2026، مع انتهاء جولة الـ32. ومع تبلور شكل جدول البطولة رسميًا، لم يعد هناك مجال للخطأ.

بدأت المباريات الكبرى تتبلور بالفعل، وعلى رأسها المواجهة التاريخية الضخمة بين البلدين المضيفين كندا والمغرب، المقرر أن تفتتح هذه الجولة يوم 4 يوليو في هيوستن. 

ومع حسم فرق عالمية أخرى لمراكزها في الأيام المقبلة - بما في ذلك البرازيلوباراغواي اللتان تأكدت مشاركتهما - تثير المواجهات المحتملة طلبًا غير مسبوق في جميع الملاعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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ما هي مباريات دور الـ16 القادمة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالموقعالتذاكر
4 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: مؤكد - كندا ضد المغربملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
4 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: باراغواي ضد فرنسا / السويدملعب فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
5 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: البرازيل ضد كوت ديفوار / النرويجملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ16: المكسيك / الإكوادور ضد إنجلترا / جمهورية الكونغو الديمقراطيةملعب مكسيكو سيتي، المكسيكشراء
6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: البرتغال / كرواتيا ضد إسبانيا / النمساملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: الولايات المتحدة / البوسنة والهرسك ضد بلجيكا / السنغالملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: الأرجنتين / الرأس الأخضر ضد أستراليا / مصرملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
7 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: سويسرا / الجزائر ضد كولومبيا / غاناملعب فانكوفر، كنداشراء
9 يوليو – 11 يوليو، أوقات مختلفةربع النهائي: سيتم الإعلان لاحقًابوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتيشراء
14 يوليو – 15 يوليو، الساعة 3 مساءًنصف النهائي: سيتم الإعلان لاحقًاملعب دالاس وملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
18 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 3 مساءًمباراة تحديد المركز الثالث: سيتم الإعلان عنها لاحقًاملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
19 يوليو، الساعة 3 مساءًالنهائي: سيتم الإعلان لاحقًاملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء

ما هي مباريات الدور 32 القادمة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالمكانالتذاكر
29 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: البرازيل ضد اليابانملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية2-1
29 يونيو، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: ألمانيا ضد باراغوايملعب بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية1-1 (فازت باراغواي بركلات الترجيح)
29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ32: هولندا ضد المغربملعب مونتيري، المكسيك1-1 (فاز المغرب بركلات الترجيح)
30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويجملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: فرنسا ضد السويدملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
30 يونيو، الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ32: المكسيك ضد الإكوادورملعب مكسيكو سيتي، المكسيكشراء
1 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيةملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: بلجيكا ضد السنغالملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسكملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
2 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: إسبانيا ضد النمساملعب لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: البرتغال ضد كرواتياملعب تورونتو، كنداشراء
2 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: سويسرا ضد الجزائرملعب فانكوفر، كنداشراء
3 يوليو، الساعة 1:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: أستراليا ضد مصرملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضرملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء
3 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: كولومبيا ضد غاناملعب كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء

كيفية شراء تذاكر دور الـ16 في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب). 

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر على أساس "من يأتي أولاً يخدم أولاً" بشكل صارم مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق من صحتها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها: إعادة البيع الرسمية للفيفا، وإعادة البيع في المكسيك، والمعلومات والمزيد

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