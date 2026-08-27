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كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026-27: معلومات القرعة، الفرق المتأهلة، أسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال أوروبا
آرسنال
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد

إليك كيفية متابعة مباريات كرة القدم الأوروبية المثيرة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا

يعود السباق على الجائزة الأسمى في كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. ومع مشاركة نخبة أندية أوروبا في مرحلة الدوري الموسعة التي تضم 36 فريقًا، يعد كل يوم من أيام المباريات بإثارة من الطراز العالمي في الطريق إلى نهائي دوري الأبطال على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

وعقب قرعة مرحلة الدوري الرسمية يوم الخميس 27 أغسطس 2026، التي أُقيمت في منتدى غريمالدي في موناكو، تعرّفت الفرق الـ36 المشاركة جميعها على منافسيها الثمانية في المرحلة الأساسية من البطولة.

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، المنافسات وهو تحت أنظار الجميع، وينضم إليه في التصنيف الأول عمالقة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة.

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مباريات وتقويم دوري أبطال أوروبا 2026/27

بعد القرعة، تم تحديد ثمانية منافسين لكل نادٍ، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، موزعة على أربعة تصنيفات. وينظم الاتحاد الأوروبي مرحلة الدوري لتقام من سبتمبر 2026 حتى أواخر يناير 2027.

جدول جولات مرحلة الدوري

  • الجولة 1: 8–10 سبتمبر 2026
  • الجولة 2: 13–14 أكتوبر 2026
  • الجولة 3: 20–21 أكتوبر 2026
  • الجولة 4: 3–4 نوفمبر 2026
  • الجولة 5: 24–25 نوفمبر 2026
  • الجولة 6: 8–9 ديسمبر 2026
  • الجولة 7: 19–20 يناير 2027
  • الجولة 8: 27 يناير 2027 (تقام جميع مباريات اليوم الأخير الـ18 في التوقيت نفسه)

كيف يتم توزيع مباريات دوري أبطال أوروبا؟

يلعب كل نادٍ ضد منافسين من التصنيف الأول، ومنافسين من التصنيف الثاني، ومنافسين من التصنيف الثالث، ومنافسين من التصنيف الرابع، بواقع فريق واحد على أرضه وفريق واحد خارج أرضه من كل تصنيف.

 وفي حين تُحسم جميع مواجهات المنافسين الثمانية خلال القرعة، فإن الترتيب الزمني الدقيق للمباريات، ومواعيدها المحددة، وأوقات انطلاقها (18:45 بتوقيت وسط أوروبا و21:00 بتوقيت وسط أوروبا) يتم اعتمادها ونشرها من قبل الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من القرعة، لتجنب تعارضات جدولة الملاعب والمدن ومراعاة اختيارات البث.

متى تقام الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

  • الملحق الإقصائي (من المركز 9 إلى 24): 16–17 فبراير و23–24 فبراير 2027
  • دور الـ16: 9–10 مارس و16–17 مارس 2027
  • ربع النهائي: 6–7 أبريل و13–14 أبريل 2027
  • نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027
  • النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (ملعب واندا ميتروبوليتانو، مدريد)

ما الفرق التي تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التصنيفالأندية المتأهلة
التصنيف 1باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد
التصنيف 2بوروسيا دورتموند، روما، سبورتينغ لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن
التصنيف 3فينورد، ليل، بودو/غليمت، نابولي، لايبزيغ، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، غلطة سراي
التصنيف 4سلافيا براغ، ŠK سلوفان براتيسلافا، شتوتغارت، أيك أثينا، لاسك، كومو 1907، لانس، Viking FK، صباح

متى يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 5 يونيو 2027نهائي دوري أبطال أوروبا (18:00 بتوقيت وسط أوروبا)ملعب واندا ميتروبوليتانو، مدريدالتذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية طوال الموسم، خاصة خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

  • بوابات تذاكر الأندية: بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، اشترِ مباشرة عبر المبيعات الرسمية لأعضاء الأندية وفترات القرعة.
  • قرعة الاتحاد الأوروبي الرسمية العامة: سيتم فتح باب التقديم على التذاكر المحايدة لنهائي ملعب واندا ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي في مارس 2027.
  • منصة إعادة البيع الخاصة بالاتحاد الأوروبي: المنصة الرسمية الوحيدة بالسعر الاسمي لشراء التذاكر التي يعيد مشجعون آخرون طرحها بعد نفاد التخصيصات الأساسية.
  • الأسواق الثانوية: بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو المواعيد المتأخرة، توفر منصات ثانوية مثل LiveFootballTickets خيارات من السوق الثانوية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

التذاكر الأساسية التي تُشترى مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية أو القرعة العامة للاتحاد الأوروبي توفر أسعارًا ثابتة بالقيمة الاسمية

مرحلة البطولة / الفئةتوزيع المقاعدنطاق القيمة الاسمية الرسمية
مرحلة الدوريدخول عام35 € – 150 € (30 £ – 130 £)
الأدوار الإقصائية (دور الـ16 – نصف النهائي)دخول عام50 € – 350 € (45 £ – 300 £)
النهائي: Fans Firstمخصصة للمشجعين المخصصين لطرفي النهائي70 € – 82 € (~60 £ / 80–100 $)
النهائي: الفئة 3المدرجات العلوية خلف المرمى / الزوايا180 € – 210 € (~150 £ / 210 $)
النهائي: الفئة 2المدرجات الرئيسية العلوية/الوسطى والزوايا560 € – 650 € (~480 £ / 700–760 $)
النهائي: الفئة 1أفضل المقاعد الجانبية والمدرجات الرئيسية السفلية820 € – 950 € (~700 £ / 1,100 $)

أسعار تذاكر السوق الثانوية وإعادة البيع

تتغير الأسعار على منصات بيع التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

  • مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات العادية عادة بين 55 دولارًا و300 دولار فأكثر، رغم أن المواجهات الكبرى، مثل ريال مدريد ضد برشلونة أو ليفربول ضد باريس سان جيرمان، قد تتجاوز 600–1,000 دولار فأكثر.
  • ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار المواجهات الإقصائية ذات الطلب المرتفع عادة من نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا إلى 375 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر (200 إلى 500 دولار فأكثر)، ويبلغ متوسطها 500 إلى 800 جنيه إسترليني فأكثر.
  • النهائي: تبدأ أسعار إعادة بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 دولارًا إلى 2,500 دولار فأكثر لمقاعد الفئتين 3 و4، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى 13,000 دولار فأكثر للمقاعد المركزية المميزة.

من فاز بدوري أبطال أوروبا سابقًا؟

السنةالفائزالوصيفالنتيجةالملعب
2026باريس سان جيرمانآرسنال1–1 (4–3 بركلات الترجيح)بوشكاش أرينا (بودابست)
2025باريس سان جيرمانإنتر ميلان5-0أليانز أرينا (ميونخ)
2024ريال مدريدبوروسيا دورتموند2-0ملعب ويمبلي (لندن)
2023مانشستر سيتيإنتر ميلان1-0ملعب أتاتورك الأولمبي (إسطنبول)
2022ريال مدريدليفربول1-0ستاد دو فرانس (سان دوني)
2021تشيلسيمانشستر سيتي1-0إستاديو دو دراغاو (بورتو)
2020بايرن ميونخباريس سان جيرمان1-0إستاديو دا لوز (لشبونة)
2019ليفربولتوتنهام هوتسبير2-0ملعب ميتروبوليتانو (مدريد)
2018ريال مدريدليفربول3-1ملعب إن إس سي أوليمبيسكي (كييف)
2017ريال مدريديوفنتوس4-1ملعب ميلينيوم (كارديف)
2016ريال مدريدAtletico Madrid 5-3 (بركلات الترجيح)سان سيرو (ميلانو)

ينطلق الحدث الرئيسي مع قرعة مرحلة الدوري الرسمية يوم الخميس 27 أغسطس 2026، والتي تُقام مباشرة في منتدى غريمالدي في موناكو (18:00 بتوقيت وسط أوروبا / 17:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي).

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، المنافسات وهو تحت أنظار الجميع، وينضم إليه في التصنيف الأول إلى جانب ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة.

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