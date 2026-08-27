كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026-27: معلومات القرعة، الفرق المتأهلة، أسعار التذاكر والمزيد

يعود السباق على الجائزة الأسمى في كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27. ومع مشاركة نخبة أندية أوروبا في مرحلة الدوري الموسعة التي تضم 36 فريقًا، يعد كل يوم من أيام المباريات بإثارة من الطراز العالمي في الطريق إلى نهائي دوري الأبطال على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

وعقب قرعة مرحلة الدوري الرسمية يوم الخميس 27 أغسطس 2026، التي أُقيمت في منتدى غريمالدي في موناكو، تعرّفت الفرق الـ36 المشاركة جميعها على منافسيها الثمانية في المرحلة الأساسية من البطولة.

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، المنافسات وهو تحت أنظار الجميع، وينضم إليه في التصنيف الأول عمالقة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة.

مباريات وتقويم دوري أبطال أوروبا 2026/27

بعد القرعة، تم تحديد ثمانية منافسين لكل نادٍ، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، موزعة على أربعة تصنيفات. وينظم الاتحاد الأوروبي مرحلة الدوري لتقام من سبتمبر 2026 حتى أواخر يناير 2027.

جدول جولات مرحلة الدوري

الجولة 1: 8–10 سبتمبر 2026

الجولة 2: 13–14 أكتوبر 2026

الجولة 3: 20–21 أكتوبر 2026

الجولة 4: 3–4 نوفمبر 2026

الجولة 5: 24–25 نوفمبر 2026

الجولة 6: 8–9 ديسمبر 2026

الجولة 7: 19–20 يناير 2027

الجولة 8: 27 يناير 2027 (تقام جميع مباريات اليوم الأخير الـ18 في التوقيت نفسه)

كيف يتم توزيع مباريات دوري أبطال أوروبا؟

يلعب كل نادٍ ضد منافسين من التصنيف الأول، ومنافسين من التصنيف الثاني، ومنافسين من التصنيف الثالث، ومنافسين من التصنيف الرابع، بواقع فريق واحد على أرضه وفريق واحد خارج أرضه من كل تصنيف.

وفي حين تُحسم جميع مواجهات المنافسين الثمانية خلال القرعة، فإن الترتيب الزمني الدقيق للمباريات، ومواعيدها المحددة، وأوقات انطلاقها (18:45 بتوقيت وسط أوروبا و21:00 بتوقيت وسط أوروبا) يتم اعتمادها ونشرها من قبل الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من القرعة، لتجنب تعارضات جدولة الملاعب والمدن ومراعاة اختيارات البث.

متى تقام الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

الملحق الإقصائي (من المركز 9 إلى 24): 16–17 فبراير و23–24 فبراير 2027

دور الـ16: 9–10 مارس و16–17 مارس 2027

ربع النهائي: 6–7 أبريل و13–14 أبريل 2027

نصف النهائي: 27–28 أبريل و4–5 مايو 2027

النهائي: السبت 5 يونيو 2027 (ملعب واندا ميتروبوليتانو، مدريد)

ما الفرق التي تأهلت إلى دوري أبطال أوروبا 2026/27؟

التصنيف الأندية المتأهلة التصنيف 1 باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، ريال مدريد، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد التصنيف 2 بوروسيا دورتموند، روما، سبورتينغ لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن التصنيف 3 فينورد، ليل، بودو/غليمت، نابولي، لايبزيغ، فياريال، فنربخشة، شاختار دونيتسك، غلطة سراي التصنيف 4 سلافيا براغ، ŠK سلوفان براتيسلافا، شتوتغارت، أيك أثينا، لاسك، كومو 1907، لانس، Viking FK، صباح

متى يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 5 يونيو 2027 نهائي دوري أبطال أوروبا (18:00 بتوقيت وسط أوروبا) ملعب واندا ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية طوال الموسم، خاصة خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

بوابات تذاكر الأندية: بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، اشترِ مباشرة عبر المبيعات الرسمية لأعضاء الأندية وفترات القرعة.

بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الأدوار الإقصائية على أرض الفريق، اشترِ مباشرة عبر المبيعات الرسمية لأعضاء الأندية وفترات القرعة. قرعة الاتحاد الأوروبي الرسمية العامة: سيتم فتح باب التقديم على التذاكر المحايدة لنهائي ملعب واندا ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي في مارس 2027.

سيتم فتح باب التقديم على التذاكر المحايدة لنهائي ملعب واندا ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي في مارس 2027. منصة إعادة البيع الخاصة بالاتحاد الأوروبي: المنصة الرسمية الوحيدة بالسعر الاسمي لشراء التذاكر التي يعيد مشجعون آخرون طرحها بعد نفاد التخصيصات الأساسية.

المنصة الرسمية الوحيدة بالسعر الاسمي لشراء التذاكر التي يعيد مشجعون آخرون طرحها بعد نفاد التخصيصات الأساسية. الأسواق الثانوية: بالنسبة للمباريات ذات الطلب المرتفع أو المواعيد المتأخرة، توفر منصات ثانوية مثل LiveFootballTickets خيارات من السوق الثانوية.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

التذاكر الأساسية التي تُشترى مباشرة عبر مبيعات أعضاء الأندية الرسمية أو القرعة العامة للاتحاد الأوروبي توفر أسعارًا ثابتة بالقيمة الاسمية

مرحلة البطولة / الفئة توزيع المقاعد نطاق القيمة الاسمية الرسمية مرحلة الدوري دخول عام 35 € – 150 € (30 £ – 130 £) الأدوار الإقصائية (دور الـ16 – نصف النهائي) دخول عام 50 € – 350 € (45 £ – 300 £) النهائي: Fans First مخصصة للمشجعين المخصصين لطرفي النهائي 70 € – 82 € (~60 £ / 80–100 $) النهائي: الفئة 3 المدرجات العلوية خلف المرمى / الزوايا 180 € – 210 € (~150 £ / 210 $) النهائي: الفئة 2 المدرجات الرئيسية العلوية/الوسطى والزوايا 560 € – 650 € (~480 £ / 700–760 $) النهائي: الفئة 1 أفضل المقاعد الجانبية والمدرجات الرئيسية السفلية 820 € – 950 € (~700 £ / 1,100 $)

أسعار تذاكر السوق الثانوية وإعادة البيع

تتغير الأسعار على منصات بيع التذاكر التابعة لجهات خارجية بحسب شعبية المنافس، وأهمية المباراة، وسعة الملعب:

مرحلة الدوري: تبدأ أسعار المباريات العادية عادة بين 55 دولارًا و300 دولار فأكثر، رغم أن المواجهات الكبرى، مثل ريال مدريد ضد برشلونة أو ليفربول ضد باريس سان جيرمان، قد تتجاوز 600–1,000 دولار فأكثر.

ربع النهائي ونصف النهائي: تبدأ أسعار المواجهات الإقصائية ذات الطلب المرتفع عادة من نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا إلى 375 جنيهًا إسترلينيًا فأكثر (200 إلى 500 دولار فأكثر)، ويبلغ متوسطها 500 إلى 800 جنيه إسترليني فأكثر.

النهائي: تبدأ أسعار إعادة بيع تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا من نحو 1,350 دولارًا إلى 2,500 دولار فأكثر لمقاعد الفئتين 3 و4، وقد ترتفع إلى 5,000 إلى 13,000 دولار فأكثر للمقاعد المركزية المميزة.

من فاز بدوري أبطال أوروبا سابقًا؟

السنة الفائز الوصيف النتيجة الملعب 2026 باريس سان جيرمان آرسنال 1–1 (4–3 بركلات الترجيح) بوشكاش أرينا (بودابست) 2025 باريس سان جيرمان إنتر ميلان 5-0 أليانز أرينا (ميونخ) 2024 ريال مدريد بوروسيا دورتموند 2-0 ملعب ويمبلي (لندن) 2023 مانشستر سيتي إنتر ميلان 1-0 ملعب أتاتورك الأولمبي (إسطنبول) 2022 ريال مدريد ليفربول 1-0 ستاد دو فرانس (سان دوني) 2021 تشيلسي مانشستر سيتي 1-0 إستاديو دو دراغاو (بورتو) 2020 بايرن ميونخ باريس سان جيرمان 1-0 إستاديو دا لوز (لشبونة) 2019 ليفربول توتنهام هوتسبير 2-0 ملعب ميتروبوليتانو (مدريد) 2018 ريال مدريد ليفربول 3-1 ملعب إن إس سي أوليمبيسكي (كييف) 2017 ريال مدريد يوفنتوس 4-1 ملعب ميلينيوم (كارديف) 2016 ريال مدريد Atletico Madrid 5-3 (بركلات الترجيح) سان سيرو (ميلانو)

ينطلق الحدث الرئيسي مع قرعة مرحلة الدوري الرسمية يوم الخميس 27 أغسطس 2026، والتي تُقام مباشرة في منتدى غريمالدي في موناكو (18:00 بتوقيت وسط أوروبا / 17:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي).

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، المنافسات وهو تحت أنظار الجميع، وينضم إليه في التصنيف الأول إلى جانب ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وليفربول وبرشلونة.