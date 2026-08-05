كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026/27: الفرق المتأهلة، التصفيات الصيفية، أسعار التذاكر والمزيد

يعود السعي نحو الجائزة الأهم في كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27.

ومع مشاركة نخبة أندية أوروبا في مرحلة الدوري الموسعة التي تضم 36 فريقًا، يعد كل يوم من أيام المباريات بإثارة من الطراز العالمي على الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في إستاديو ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، هذه الحملة وعينه على الحفاظ على الكأس، بينما تتطلع قوى كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا ليجا، والدوري الإيطالي، والبوندسليجا إلى الظفر بالمجد القاري.

يقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026/27.

الفرق المتأهلة: مرحلة الدوري 2026/27

بموجب نظام الدوري الواحد وفق النظام السويسري، تتنافس 36 فريقًا في مرحلة الدوري. وفيما يلي الأندية البارزة المتأهلة مباشرة من أبرز الدوريات الأوروبية:

الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، ليفربول

آرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، ليفربول لا ليجا : برشلونة، ريال مدريد، فياريال، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس

: برشلونة، ريال مدريد، فياريال، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس الدوري الإيطالي : إنتر ميلان، نابولي، روما، كومو

: إنتر ميلان، نابولي، روما، كومو البوندسليجا : بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، شتوتجارت

: بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، شتوتجارت الدوري الفرنسي : باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، لانس، ليل

: باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، لانس، ليل متأهلون مباشرون آخرون: بي إس في آيندهوفن، فينورد، بورتو، سبورتينج CP، كلوب بروج، سلافيا براغ، جالطة سراي، شاختار دونيتسك

سيتم تحديد المقاعد الإضافية عبر الأدوار التمهيدية الصيفية والأدوار الفاصلة.

متى يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخ المباراة الملعب التذاكر السبت 5 يونيو 2027 نهائي دوري أبطال أوروبا (6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) إستاديو ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية طوال الموسم، خاصة خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

بوابات تذاكر الأندية: بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الذهاب على أرض الفريق في الأدوار الإقصائية، اشترِ مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية ونوافذ القرعة.

بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الذهاب على أرض الفريق في الأدوار الإقصائية، اشترِ مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية ونوافذ القرعة. القرعة العامة الرسمية من UEFA: سيُفتح باب التقدم للحصول على التذاكر المحايدة لنهائي إستاديو ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية لـ UEFA في مارس 2027.

سيُفتح باب التقدم للحصول على التذاكر المحايدة لنهائي إستاديو ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية لـ UEFA في مارس 2027. منصة إعادة البيع التابعة لـ UEFA: وهي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر المعادة من مشجعين آخرين بالقيمة الاسمية بعد نفاد التخصيصات الأساسية.

وهي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر المعادة من مشجعين آخرين بالقيمة الاسمية بعد نفاد التخصيصات الأساسية. الضيافة الرسمية: تتوفر باقات مميزة تشمل مقاعد مضمونة، والطعام، والدخول إلى الصالات عبر بوابة الضيافة الرسمية التابعة لـ UEFA.

تتوفر باقات مميزة تشمل مقاعد مضمونة، والطعام، والدخول إلى الصالات عبر بوابة الضيافة الرسمية التابعة لـ UEFA. الأسواق الثانوية: بالنسبة لأيام المباريات ذات الطلب المرتفع أو الحجوزات المتأخرة، توفر منصات ثانوية مثل StubHub خيارات موثقة في السوق الثانوية.

من هم آخر الفائزين بدوري أبطال أوروبا؟