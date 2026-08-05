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كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026/27: الفرق المتأهلة، التصفيات الصيفية، أسعار التذاكر والمزيد

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التذاكر
دوري أبطال أوروبا
آرسنال
باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ
أتلتيكو مدريد

إليك كيفية متابعة الإثارة الكروية الأوروبية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا

يعود السعي نحو الجائزة الأهم في كرة القدم الأوروبية مع موسم دوري أبطال أوروبا 2026/27

ومع مشاركة نخبة أندية أوروبا في مرحلة الدوري الموسعة التي تضم 36 فريقًا، يعد كل يوم من أيام المباريات بإثارة من الطراز العالمي على الطريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في إستاديو ميتروبوليتانو في مدريد يوم 5 يونيو 2027.

ويدخل باريس سان جيرمان، حامل اللقب في النسختين الماضيتين، هذه الحملة وعينه على الحفاظ على الكأس، بينما تتطلع قوى كبرى من الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا ليجا، والدوري الإيطالي، والبوندسليجا إلى الظفر بالمجد القاري.

يقدم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الحصول على تذاكر دوري أبطال أوروبا 2026/27.

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الفرق المتأهلة: مرحلة الدوري 2026/27

بموجب نظام الدوري الواحد وفق النظام السويسري، تتنافس 36 فريقًا في مرحلة الدوري. وفيما يلي الأندية البارزة المتأهلة مباشرة من أبرز الدوريات الأوروبية:

  • الدوري الإنجليزي الممتاز: آرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، ليفربول
  • لا ليجا: برشلونة، ريال مدريد، فياريال، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس
  • الدوري الإيطالي: إنتر ميلان، نابولي، روما، كومو
  • البوندسليجا: بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، شتوتجارت
  • الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان (حامل اللقب)، لانس، ليل
  • متأهلون مباشرون آخرون: بي إس في آيندهوفن، فينورد، بورتو، سبورتينج CP، كلوب بروج، سلافيا براغ، جالطة سراي، شاختار دونيتسك

سيتم تحديد المقاعد الإضافية عبر الأدوار التمهيدية الصيفية والأدوار الفاصلة.

متى يقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2027؟

التاريخالمباراةالملعبالتذاكر
السبت 5 يونيو 2027نهائي دوري أبطال أوروبا (6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)إستاديو ميتروبوليتانو، مدريدالتذاكر

كيف تشتري تذاكر دوري أبطال أوروبا؟

الطلب على مباريات دوري أبطال أوروبا مرتفع للغاية طوال الموسم، خاصة خلال الأدوار الإقصائية والنهائي في مدريد.

  • بوابات تذاكر الأندية: بالنسبة لمباريات مرحلة الدوري العادية ومباريات الذهاب على أرض الفريق في الأدوار الإقصائية، اشترِ مباشرة عبر مبيعات الأعضاء الرسمية في الأندية ونوافذ القرعة.
  • القرعة العامة الرسمية من UEFA: سيُفتح باب التقدم للحصول على التذاكر المحايدة لنهائي إستاديو ميتروبوليتانو عبر البوابة الرسمية لـ UEFA في مارس 2027.
  • منصة إعادة البيع التابعة لـ UEFA: وهي المنصة الرسمية الوحيدة لشراء التذاكر المعادة من مشجعين آخرين بالقيمة الاسمية بعد نفاد التخصيصات الأساسية.
  • الضيافة الرسمية: تتوفر باقات مميزة تشمل مقاعد مضمونة، والطعام، والدخول إلى الصالات عبر بوابة الضيافة الرسمية التابعة لـ UEFA.
  • الأسواق الثانوية: بالنسبة لأيام المباريات ذات الطلب المرتفع أو الحجوزات المتأخرة، توفر منصات ثانوية مثل StubHub خيارات موثقة في السوق الثانوية.

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من هم آخر الفائزين بدوري أبطال أوروبا؟

العامالفائزالوصيفالنتيجةالملعب
2026باريس سان جيرمانآرسنال1–1 (4–3 بركلات الترجيح)بوشكاش أرينا (بودابست)
2025باريس سان جيرمانإنتر ميلان5-0أليانز أرينا (ميونخ)
2024ريال مدريدبوروسيا دورتموند2-0ويمبلي (لندن)
2023مانشستر سيتيإنتر ميلان1-0استاد أتاتورك الأولمبي (إسطنبول)
2022ريال مدريدليفربول1-0ستاد دو فرانس (سان دوني)
2021تشيلسيمانشستر سيتي1-0إستاديو دو دراجاو (بورتو)
2020بايرن ميونخباريس سان جيرمان1-0إستاديو دا لوز (لشبونة)
2019ليفربولتوتنهام هوتسبير2-0ملعب ميتروبوليتانو (مدريد)
2018ريال مدريدليفربول3-1ملعب إن إس سي أولمبيسكي (كييف)
2017ريال مدريديوفنتوس4-1ملعب الألفية (كارديف)
2016ريال مدريدأتلتيكو مدريد 5-3 (بركلات الترجيح)سان سيرو (ميلان)

أسئلة الأكثر شيوعًا

عند إعلان المباريات، يمكنك شراء تذاكر دوري أبطال أوروبا من خلال المواقع الرسمية للأندية.

في بعض الحالات، يمكنك شراء باقة تذاكر متعددة لمباريات دوري أبطال أوروبا حسب النادي، مما يتيح لك متابعة الفريق في جميع مبارياتهم على أرضهم خلال مرحلة المجموعات.

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