كيفية الحصول على تذاكر دوري المؤتمر الأوروبي 2026-27: فرق مرحلة الدوري، المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، المعلومات والمزيد

قد لا تكون بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هي المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية، لكن التتويج الأوروبي يظل دائمًا مكسبًا بالغ القيمة ويمنح الأندية، وجماهيرها، دفعة كبيرة. كما أن أي مباراة أوروبية تُقام تحت الأضواء تكون دائمًا مشحونة بالإثارة، ويمكنك حجز تذاكر المباريات اليوم.

ورغم أنها قد تكون النسخة السادسة فقط من دوري المؤتمر الأوروبي، فإن المسابقة تواصل النمو من حيث المكانة. وقد وفرت منصة للفرق الصاعدة من أجل نيل حضور أوروبي، وللأندية الأصغر لتحقيق انتصارات دولية مرموقة.

ومع وجود أندية مثل برايتون، أتالانتا، موناكو وأياكس في سباق المنافسة على مجد دوري المؤتمر خلال موسم 2026/27، فنحن على موعد مع المزيد من المباريات المثيرة خلال الأشهر المقبلة.

دع GOAL يساعدك في الاطلاع على كل المعلومات المهمة الخاصة بتذاكر دوري المؤتمر الأوروبي، بما في ذلك كيفية شرائها، وأسعارها، والمزيد.

أبرز مباريات دوري المؤتمر الأوروبي المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) أتالانتا ضد بافوس نيو بالانس أرينا (بيرجامو) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) فرايبورج ضد يابلونيتس أوروبا بارك شتاديون (فرايبورج) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) كوبنهاجن ضد سبورتنج براجا باركن ستاديوم (كوبنهاجن) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) تفينتي ضد ثون دي جرولش فيسته (إنسخيده) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) بران ضد لينكولن ريد إمبس بران ستاديون (بيرجن) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (6.45 مساءً) سرفينا زفيزدا ضد كوبنهاجن ملعب رايكو ميتيتش (بلجراد) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) أياكس ضد أتالانتا يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) بوراتس بانيا لوكا ضد KuPS ملعب مدينة بانيا لوكا (بانيا لوكا) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) سبورتنج براجا ضد جينت استاديو مونيسيبال دي براجا (براجا) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (9 مساءً) موناكو ضد فرايبورج ستاد لويس الثاني (موناكو) التذاكر

كيفية شراء تذاكر دوري المؤتمر الأوروبي

تُباع التذاكر الرسمية لدوري المؤتمر الأوروبي، سواء لمرحلة الدوري أو الأدوار الإقصائية، حصريًا عبر البوابات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بكل نادٍ مستضيف أو صاحب الأرض، بينما تُباع تذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي مركزيًا عبر بوابة UEFA Tickets.

يمكن لجماهير الفريق المضيف شراء التذاكر الرسمية مباشرة عبر الموقع الرسمي للنادي. ويحدد كل نادٍ قواعد الشراء الخاصة به، وعادة ما يتطلب ذلك عضوية، أو يمنح الأولوية لحاملي التذاكر الموسمية قبل فتح نافذة بيع عامة للجمهور.

يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الفرق المضيفة تخصيص ما لا يقل عن 5٪ من سعة ملاعبها للجماهير الزائرة. ويتم توزيع هذه التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الضيف حصريًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي الزائر.

ستُباع تذاكر نهائي 2027 في بشكتاش بارك في إسطنبول مباشرة من جانب UEFA عبر نظام قرعة عامة محايد على الموقع الرسمي للاتحاد، والذي من المتوقع أن يُفتح في منتصف مارس 2027. كما ستحصل الفرق التي تتأهل إلى النهائي على حصة مباشرة من التذاكر لبيعها إلى جماهيرها المسجلة.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر مباراة في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر دوري المؤتمر الأوروبي؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية لدوري المؤتمر الأوروبي بشكل كبير بحسب ما إذا كنت تشتري تذاكر لمباريات مرحلة الدوري أو الأدوار الإقصائية، أو للنهائي المرتقب.

أما بالنسبة لمباريات المسابقة العادية، فتخضع أسعار التذاكر لسيطرة الأندية المستضيفة كل على حدة، ما يعني أن الأسعار تعكس معايير الدوري المحلي وهياكل المقاعد في الملاعب المحلية. وتتراوح عمومًا بين 30 و95 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا.

ومع ذلك، يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إرشادات صارمة على الجماهير الزائرة. وفي موسم 2026/27 الحالي، جرى تحديد الحد الأقصى لأسعار التذاكر في القطاعات المخصصة لجماهير الفريق الضيف عند 20 يورو.

أما في النهائيات الكبرى الأخيرة، مثل نهائي 2026 في لايبزيج، فقد قُسمت التذاكر الرسمية المباعة عبر بوابة تذاكر UEFA إلى أربع فئات رئيسية للمقاعد، إلى جانب خيارات متخصصة:

Fans First : تقع مباشرة خلف المرمى. وهذه المقاعد مخصصة حصريًا للمشجعين المسجلين للفريقين المتأهلين إلى النهائي (25 إلى 40 يورو).

الفئة 3 : تقع في الزوايا وفي المدرجات العلوية من الملعب خلف خطوط المرمى (45 إلى 65 يورو).

الفئة 2 : تقع في زوايا الملعب وفي الصفوف الأعلى من المدرجات الرئيسية وعلى الجانبين. (140 يورو).

الفئة 1 : تقع هذه المقاعد في المدرجات الرئيسية الممتدة على طول الملعب، في المستويين السفلي والمتوسط، وتوفر رؤية مميزة من الخط الجانبي (190 يورو).

تابع المواقع الرسمية للأندية مع اقتراب الموعد، للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

من يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي 2026/27؟

تشارك 36 فريقًا في مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2026/27. وهذا هو الموسم الثالث الذي يُستخدم فيه النظام الجديد، والذي يشهد خوض كل فريق ما مجموعه 6 مباريات ضد 6 أندية مختلفة ضمن هيكل دوري.

تتأهل الفرق الثمانية الأولى في الدوري تلقائيًا إلى دور الـ16 من الأدوار الإقصائية. أما الفرق التي تنهي المرحلة بين المركزين التاسع والرابع والعشرين، فتخوض مرحلة ملحق من مباراتين، وتنضم الفرق الثمانية الفائزة إلى المتأهلين تلقائيًا في دور الـ16. ثم تستمر المسابقة بعد ذلك بنظام إقصائي تقليدي حتى النهائي.

في ما يلي، يمكنك العثور على قائمة بجميع الأندية المشاركة حاليًا في مرحلة الدوري من دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026/27:

قائمة أندية دوري المؤتمر الأوروبي 2026-27