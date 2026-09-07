كيفية الحصول على تذاكر دوري الأمم الأوروبية الخاصة بإنجلترا: مواعيد المباريات، أسعار التذاكر والمزيد

تعود إنجلترا إلى الساحة الدولية هذا الخريف، مع انطلاق مشوار فريق توماس توخيل في دوري الأمم الأوروبية 2026/27، وقد بدأ الإقبال على مشاهدة المنتخب الإنجليزي مباشرة يتزايد بالفعل بسرعة كبيرة. وأوقعت القرعة إنجلترا في دوري الدرجة الأولى، المجموعة A3، حيث تخوض ست مباريات أمام إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا بين سبتمبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير في مختلف أنحاء أوروبا فرصًا متعددة لمتابعة هذا الفريق عن قرب.

سواء كنت تخطط للحضور إلى ملعب ويمبلي في مباريات إنجلترا على أرضها أو ترغب في حضور إحدى المباريات خارج الديار في القارة الأوروبية، فإن GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء حاليًا.

متى تقام مباريات إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 - 20:45 تشيكيا ضد إنجلترا فورتونا أرينا، براغ التذاكر السبت، 3 أكتوبر 2026 - 18:00 كرواتيا ضد إنجلترا ستاديون روييفيتسا، رييكا (من دون جماهير) التذاكر الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد تشيكيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الخميس، 12 نوفمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد كرواتيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الأحد، 15 نوفمبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد إنجلترا رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

مباراة كرواتيا خارج الديار يوم 3 أكتوبر ستقام من دون جماهير عقب عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذلك لن تُطرح أي تذاكر للجمهور لهذه المباراة.

أين يمكن شراء تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُطرح تذاكر مباريات إنجلترا على أرضها أولًا عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة لـ England Football، مع منح فترات أولوية عادة لأعضاء England Supporters Travel Club وحاملي التذاكر الموسمية المرتبطين بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل طرح ما يتبقى من المخصصات للبيع العام.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء التذاكر لهذه الحملة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد إغلاق فترات أولوية الأعضاء، وعادة يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب

تذاكر المباريات خارج الأرض – مخصصات محدودة لمباراتي براغ ومدريد، وغالبًا ما تُخصص أولًا لأعضاء England Supporters Travel Club

نظرًا لجاذبية هذه المباريات، وبالأخص المباراة الافتتاحية أمام إسبانيا، يُوصى بشدة بالحجز المبكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف الأسعار الرسمية لمباريات إنجلترا على أرضها في ويمبلي بحسب موقع المقعد، إذ توفر بوابة التذاكر التابعة لـ England Football كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المقاعد المميزة بالقيمة الاسمية، وذلك ما دامت المخصصات متاحة.

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 45 يورو، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين

مقاعد الفئة المتوسطة: مقاعد مركزية على امتداد خط منتصف الملعب، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

تذاكر المباريات خارج الأرض (براغ ومدريد): تكون عمومًا أقل تكلفة بالقيمة الاسمية من ليلة جماهيرية كبيرة في ويمبلي، رغم أن حصة إنجلترا من التذاكر محدودة

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار كلما اقترب موعد المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دوري الأمم الأوروبية الخاص بإنجلترا

تمثل نسخة 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية النسخة الخامسة من البطولة منذ إطلاقها، وتجد إنجلترا نفسها مجددًا في دوري الدرجة الأولى، وهو المستوى الأعلى في كرة القدم الدولية الأوروبية. وبعد وقوعها إلى جانب إسبانيا وكرواتيا وتشيكيا في المجموعة A3، تنتظر إنجلترا جدول مباريات صعب سيختبر مدى جاهزيتها أمام منتخبات تمتلك سجلًا حديثًا في البطولات الكبرى.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عن الرهانات المرتبطة بهذه البطولة:

الصعود والهبوط مطروحان بين الدرجات، بحسب كيفية إنهاء المجموعة

مسار نحو التأهل لبطولات مستقبلية يظل ممكنًا أيضًا، إذ إن الظهور القوي في دوري الأمم الأوروبية قد يوفر طريقًا بديلًا إلى تصفيات بطولة أمم أوروبا للمنتخبات التي تخفق في التأهل عبر مسارات أخرى

ست مباريات في فترة مضغوطة – تُلعب جميع مباريات المجموعة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير فترة قصيرة لكنها حافلة لمتابعة إنجلترا

وبالنسبة إلى توماس توخيل، فإن النتائج المبكرة أمام إسبانيا وكرواتيا على وجه الخصوص ستُعد مؤشرًا مهمًا على مدى التقدم قبل البطولات الأكبر التي لا تزال تنتظر الفريق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب ويمبلي

يُعد ملعب ويمبلي الملعب الوطني لإنجلترا، وهو مسرح المباريات الثلاث كلها للمنتخب الإنجليزي على أرضه في هذه الحملة من دوري الأمم الأوروبية.

السعة: نحو 90,000 متفرج، ما يجعله أكبر ملعب لكرة القدم في المملكة المتحدة وأحد أكبر الملاعب في أوروبا

التاريخ: أُعيد بناؤه في موقع ويمبلي الأصلي، وأُعيد افتتاحه في عام 2007، ويمكن تمييزه فورًا بقوسه الذي يبلغ ارتفاعه 134 مترًا

المناسبات الكبرى: استضاف عدة نهائيات في دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سنويًا، ووصول إنجلترا إلى نهائي يورو 2020

كيفية الوصول إليه: تقع محطة ويمبلي بارك على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من الملعب، وترتبط جيدًا بخدمات مترو أنفاق لندن وخطوط السكك الحديدية الوطنية

ولا يزال الملعب المقر الدائم لمنتخب إنجلترا الوطني للرجال، وقليل من الملاعب في القارة يمكنه مجاراة أجوائه في مباراة دولية كبرى. ومع وجود ثلاث مباريات لإنجلترا على هذا الملعب في هذه الحملة، فلن يكون هناك نقص في الفرص لخوض هذه التجربة بنفسك.