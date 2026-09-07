كيفية الحصول على تذاكر دوري الأمم الأوروبية الخاصة بألمانيا: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تبدأ ألمانيا حقبة جديدة في دوري الأمم الأوروبية 2026/27، إذ يتولى يورجن كلوب مسؤولية المنتخب الألماني للمرة الأولى، بعد تعيينه مديرًا فنيًا عقب الخروج المخيب من دور الـ32 في كأس العالم 2026. وأوقعت القرعة ألمانيا في المستوى A، المجموعة A2، حيث تخوض ست مباريات أمام هولندا واليونان وصربيا بين سبتمبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير في أنحاء أوروبا عدة فرص لمتابعة خطوات كلوب الأولى في عالم التدريب الدولي.

دع GOAL يصحبك في جولة على كل ما تحتاج معرفته عن شراء تذاكر ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تقام مباريات ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر الخميس، 24 سبتمبر 2026 - 20:45 هولندا ضد ألمانيا يوهان كرويف أرينا، أمستردام التذاكر الأحد، 27 سبتمبر 2026 - 20:45 ألمانيا ضد اليونان WWK Arena، أوغسبورغ التذاكر الخميس، 1 أكتوبر 2026 - 20:45 ألمانيا ضد صربيا أليانز أرينا، ميونخ التذاكر الأحد، 4 أكتوبر 2026 - 20:45 اليونان ضد ألمانيا ملعب تومبا، سالونيك التذاكر الجمعة، 13 نوفمبر 2026 - 20:45 صربيا ضد ألمانيا الملعب سيُحدد لاحقًا، صربيا التذاكر الاثنين، 16 نوفمبر 2026 - 20:45 ألمانيا ضد هولندا الملعب سيُحدد لاحقًا، ألمانيا التذاكر

تتوزع مباريات ألمانيا على أرضها خلال هذه الحملة على ثلاثة ملاعب مختلفة، مع تأكيد استضافة أوغسبورغ وميونخ بالفعل، بينما لم يُعلن بعد عن الملعب الثالث الذي سيحتضن مواجهة هولندا الختامية في نوفمبر.

أين يمكن شراء تذاكر ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُطرح تذاكر مباريات ألمانيا على أرضها أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من المقاعد للبيع العام.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، أو إذا كنت تبحث عن تذاكر المباريات الخارجية في أمستردام أو سالونيك أو صربيا. وتعرض المنصة مجموعة واسعة من خيارات المقاعد على مدار الحملة كاملة، مع دعم كل عملية شراء بضمان FanProtect من StubHub، ما يمنح المشترين الثقة في أن المقاعد صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء التذاكر لهذه الحملة:

البيع العام الرسمي ، يفتح بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك أقرب إلى موعد كل مباراة

تذاكر المباريات الخارجية ، تختلف الحصص المخصصة لمباريات أمستردام وسالونيك وصربيا بحسب الاتحاد المستضيف، وقد تكون محدودة

السوق الثانوية ، يُعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ومع ما أثاره تعيين كلوب بالفعل من اهتمام كبير بهذا المنتخب الألماني، يُنصح بشدة بالحجز المبكر على جميع المستويات.

كم تبلغ أسعار تذاكر ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف الأسعار الرسمية لمباريات ألمانيا على أرضها بحسب موقع المقعد والملعب، إذ توفر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الاسمي، طالما استمر التوفر.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 40 إلى 50 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية في ملاعب مثل WWK Arena في أوغسبورغ

مقاعد الفئة المتوسطة: تتراوح عمومًا بين 80 و150 يورو، وتوفر رؤية أفضل على طول جانبي الملعب في ملاعب مثل أليانز أرينا

المقاعد المميزة: تبدأ من أكثر من 250 يورو في المباريات الأعلى من حيث الزخم، بما في ذلك مواجهتا هولندا في بداية الحملة ونهايتها

تذاكر المباريات الخارجية (أمستردام وسالونيك): تختلف الأسعار بحسب الاتحاد المستضيف، وعادةً ما يفرض يوهان كرويف أرينا أسعارًا أعلى نظرًا لحجمه ومكانته

وكما هو الحال في أي حملة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار مع اقتراب موعد كل مباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

كل ما تحتاج معرفته عن ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تمثل نسخة 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية النسخة الخامسة من البطولة، وتعود ألمانيا إلى المستوى A، وهو أعلى مستويات المسابقة، في المجموعة A2 إلى جانب هولندا واليونان وصربيا. وهذه هي الحملة الثانية تواليًا التي تقع فيها ألمانيا وهولندا معًا في القرعة، ما يضيف مزيدًا من الإثارة إلى المواجهتين.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن الرهانات المطروحة:

بداية جديدة تحت قيادة كلوب ، تمثل هذه الحملة بداية فترته، بعدما وقّع عقدًا يمتد حتى كأس العالم 2030، عقب رحيل ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم أمام باراجواي

الصعود والهبوط مطروحان بين المستويات، بحسب مركز كل منتخب في مجموعته

مسار نحو التأهل المستقبلي للبطولات وارد أيضًا، إذ يمكن أن يمنح الأداء القوي في دوري الأمم الأوروبية طريقًا إلى تصفيات بطولة أوروبا للمنتخبات التي تخفق في التأهل عبر مسارات أخرى

ست مباريات في نافذة مضغوطة ، تُلعب جميع مباريات المجموعة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير فترة قصيرة لكنها حافلة بالإثارة لمتابعة ألمانيا في الملعب

ومع سعي ألمانيا للتعافي من ثالث خروج مخيب تواليًا من بطولة كبرى، تكتسب هذه الحملة أهمية إضافية بوصفها مؤشرًا مبكرًا على اتجاه المنتخب تحت قيادة مديره الفني الجديد.