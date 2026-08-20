كيفية الحصول على تذاكر دورة الألعاب الآسيوية 2026: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تعود دورة الألعاب الآسيوية العشرون إلى اليابان للمرة الأولى منذ 32 عاماً، إذ تستضيف محافظة آيتشي ومدينة ناغويا أكبر حدث متعدد الرياضات في القارة خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، رغم أن المنافسات تبدأ فعلياً قبل ذلك بتسعة أيام، في 10 سبتمبر، مع التصفيات التمهيدية لكرة القدم. وتُعد الألعاب الآسيوية ثاني أكبر حدث رياضي في العالم بعد الألعاب الأولمبية الصيفية فقط، إذ تجمع نحو 45 لجنة أولمبية وطنية و15,000 رياضي كل أربع سنوات تحت مظلة المجلس الأولمبي الآسيوي، وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تستضيف فيها اليابان الحدث، بعد طوكيو في 1958 وهيروشيما في 1994.

GOAL لديه كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك إلى اليابان، بما في ذلك الجدول الكامل لجميع الرياضات، وأماكن بيع التذاكر، ونطاق الأسعار الحالي، وكيفية حجز أرخص المقاعد قبل نفادها.

متى تقام دورة الألعاب الآسيوية 2026؟

التاريخ والوقت الرياضة الموقع التذاكر 10 سبتمبر - 4 أكتوبر كرة القدم استاد تويوتا، إيكوبا، استاد ناغاي وملاعب أخرى، اليابان التذاكر 18 سبتمبر - 25 سبتمبر كرة السلة صالة آيتشي الدولية، ناغويا التذاكر 19 سبتمبر حفل الافتتاح استاد بالوما ميزوهو، ناغويا التذاكر 19 سبتمبر - 21 سبتمبر الدراجات (الطريق) حلبة مدينة شينشيرو، شينشيرو التذاكر 19 سبتمبر الخماسي الحديث أنجو سبورتس بارك، أنجو التذاكر 20 سبتمبر - 21 سبتمبر الترياثلون موقع ترياثلون مدينة غاماغوري، غاماغوري التذاكر 20 سبتمبر - 23 سبتمبر السوفت تنس مركز تنس هيغاشياما بارك، ناغويا التذاكر 20 سبتمبر - 23 سبتمبر الكاراتيه (كاتا وكوميتيه) صالة تويوهاشي، تويوهاشي التذاكر 20 سبتمبر - 23 سبتمبر ووشو (تاولو) قاعة فنون القتال بمحافظة آيتشي، ناغويا التذاكر 20 سبتمبر - 24 سبتمبر الجمباز الفني الصالة العامة لمدينة ناغويا (رينبو هول)، ناغويا التذاكر 20 سبتمبر - 25 سبتمبر السباحة مركز طوكيو للألعاب المائية، طوكيو التذاكر 20 سبتمبر - 27 سبتمبر ألعاب القوى (المضمار والميدان، الماراثون، المشي) استاد ألعاب القوى في ميزوهو بارك بمدينة ناغويا، ناغويا التذاكر 20 سبتمبر - 27 سبتمبر المبارزة آيتشي سكاي إكسبو، توكونامه التذاكر 20 سبتمبر - 29 سبتمبر الريشة الطائرة الصالة البلدية لمدينة إيتشينوميا، إيتشينوميا التذاكر 20 سبتمبر - 29 سبتمبر الرماية ميدان الرماية العام بمحافظة آيتشي، تويوتا التذاكر 20 سبتمبر - 3 أكتوبر كرة الماء نيبون غايشي هول (رينبو بول)، ناغويا التذاكر 20 سبتمبر الفنون القتالية المختلطة مركز ناغويا سيتي إيناي الرياضي، ناغويا التذاكر 20 سبتمبر - 3 أكتوبر الكريكيت (T20) كوروجي أثليتيك بارك، ناغويا التذاكر 21 سبتمبر - 3 أكتوبر الكرة الطائرة أوكازاكي وبارك أرينا كوماكي، آيتشي التذاكر 22 سبتمبر - 23 سبتمبر التجديف مضمار ناغاراغاوا الدولي للريغاتا، غيفو التذاكر 22 سبتمبر - 24 سبتمبر كرة الطاولة SKY HALL Toyota، تويوتا التذاكر 22 سبتمبر - 24 سبتمبر كانوي/كاياك (سبرنت) مضمار قوارب بحيرة ميوشي، ميوشي التذاكر 22 سبتمبر الفروسية (إيفنتنغ) حديقة طوكيو للفروسية، طوكيو التذاكر 22 سبتمبر - 28 سبتمبر رفع الأثقال مركز ناغويا للتجارة والصناعة، ناغويا التذاكر 22 سبتمبر - 2 أكتوبر سيباك تاكراو صالة ميزوهو بارك بمدينة ناغويا، ناغويا التذاكر 23 سبتمبر كرة السلة 3×3 موقع ساحة محطة كينجو فوتو، ناغويا التذاكر 23 سبتمبر - 24 سبتمبر الدراجات الجبلية أوباتا ريوكوتشي بارك، ناغويا التذاكر 23 سبتمبر - 2 أكتوبر الرياضات الإلكترونية آيتشي سكاي إكسبو، توكونامه التذاكر 24 سبتمبر ووشو (ساندا) قاعة فنون القتال بمحافظة آيتشي، ناغويا التذاكر 24 سبتمبر - 25 سبتمبر التزلج على اللوح آيتشي سكاي إكسبو، توكونامه التذاكر 25 سبتمبر - 29 سبتمبر ركوب الأمواج باسيفيك لونغ بيتش، تاهارا التذاكر 26 سبتمبر - 27 سبتمبر السباحة الفنية مركز ToBiO Hamamatsu للسباحة، شيزوكا التذاكر 26 سبتمبر - 28 سبتمبر كوراش قاعة فنون القتال بمحافظة آيتشي، ناغويا التذاكر 26 سبتمبر - 29 سبتمبر الغطس مركز طوكيو للألعاب المائية، طوكيو التذاكر 26 سبتمبر - 1 أكتوبر الإسكواش ناغويا كينجو-فوتو أرينا، ناغويا التذاكر 26 سبتمبر - 3 أكتوبر الإبحار ميناء كايوه لليخوت، آيتشي التذاكر 27 سبتمبر سباقات BMX والاستعراض الحر مضمار سباقات BMX في ناغويا فيلودروم، ناغويا التذاكر 27 سبتمبر - 29 سبتمبر كرة اليد صالة مدينة كاسوغاي، كاسوغاي التذاكر 28 سبتمبر جمباز الترامبولين الصالة العامة لمدينة ناغويا (رينبو هول)، ناغويا التذاكر 28 سبتمبر - 1 أكتوبر الدراجات (المضمار) إيزو فيلودروم، شيزوكا التذاكر 28 سبتمبر - 2 أكتوبر كانوي/كاياك (السلالوم) مضمار ياهاغيغاوا لسلالوم القوارب، آيتشي التذاكر 29 سبتمبر التايكوندو (بومسي) صالة تويوهاشي، تويوهاشي التذاكر 29-30 سبتمبر الرماية بالسهام (القوس المركب) أوكازاكي تشوو سوجو بارك، أوكازاكي التذاكر 29 سبتمبر - 1 أكتوبر المصارعة (الرومانية اليونانية) مركز ناغويا سيتي إيناي الرياضي، ناغويا التذاكر 29 سبتمبر - 2 أكتوبر المصارعة (الحرة) مركز ناغويا سيتي إيناي الرياضي، ناغويا التذاكر 29 سبتمبر - 2 أكتوبر التسلق الرياضي قاعة ناغويا الدولية للمعارض، ناغويا التذاكر 29 سبتمبر - 3 أكتوبر الجودو صالة آيتشي الدولية، ناغويا التذاكر 1 أكتوبر - 3 أكتوبر الكرة الطائرة الشاطئية هيكينان ريوكوتشي بيتش كورت، هيكينان التذاكر 1 أكتوبر - 3 أكتوبر الجوجيتسو قاعة فنون القتال بمحافظة آيتشي، ناغويا التذاكر 2 أكتوبر الرجبي السباعي (البداية) ملعب الرجبي في ميزوهو بارك بمدينة ناغويا، ناغويا التذاكر 2 أكتوبر التايكوندو الافتراضي الصالة العامة لمدينة تويوهاشي، تويوهاشي التذاكر 2 أكتوبر - 3 أكتوبر الجمباز الإيقاعي الصالة العامة لمدينة ناغويا (رينبو هول)، ناغويا التذاكر 3 أكتوبر بريكنغ آيتشي سكاي إكسبو، توكونامه التذاكر 3 أكتوبر - 4 أكتوبر الرماية بالسهام (القوس المحدب) أوكازاكي تشوو سوجو بارك، أوكازاكي التذاكر 3 أكتوبر - 4 أكتوبر التايكوندو (كيوروجي) صالة تويوهاشي، تويوهاشي التذاكر 3 أكتوبر - 4 أكتوبر السوفتبول ملعب أنجو للسوفتبول، أنجو التذاكر 4 أكتوبر الغولف كاسوغاي كانتري كلوب إيست كورس، كاسوغاي التذاكر 4 أكتوبر حفل الختام استاد بالوما ميزوهو، ناغويا التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر دورة الألعاب الآسيوية 2026؟

أبسط طريقة لشراء تذاكر دورة الألعاب الآسيوية 2026 من خارج اليابان هي عبر Ticomboالتي تضم قوائم لمعظم الرياضات المدرجة في البرنامج، بما في ذلك الجلسات التي نفدت تذاكرها أو تشهد طلباً مرتفعاً مثل حفلي الافتتاح والختام، وكرة القدم، وكرة السلة، والجودو، مع ضمان المنصة لكل عملية شراء.

لماذا يستحق Ticombo المتابعة:

مقاعد مؤكدة للجلسات التي بدأت بالفعل تظهر بتوافر محدود أو منعدم عبر القناة الرسمية، وخصوصاً للفعاليات الكبرى.

إجراءات شراء مباشرة باليورو، وهو ما يكون غالباً أسهل للمشجعين من خارج اليابان من التعامل مع نظام تسجيل ياباني.

تغطية تمتد إلى ما يقارب جميع الرياضات الـ43، من المنافسات البارزة مثل السباحة وألعاب القوى إلى الرياضات الأقل انتشاراً مثل الكابادي وسيباك تاكراو.

أما المشجعون الذين يريدون الأسعار الاسمية، فعليهم أيضاً التسجيل للحصول على Supporter ID مجاني على الموقع الرسمي لتذاكر Aichi-Nagoya 2026، لأن هذا هو المكان الذي تُباع فيه أرخص التذاكر مباشرة من اللجنة المنظمة. كما تقدم وكالات باللغة اليابانية، بما في ذلك Ticket Pia وTBS Tickets وCBC Ticket Center، مساراً بديلاً إذا كان الموقع الرسمي باللغة الإنجليزية مزدحماً. وبمجرد نفاد الحصص الرسمية لجلسة شعبية، أو بالنسبة للمشجعين الذين فاتتهم فترات البيع، فإن Ticombo هي الوجهة المناسبة.

كم تبلغ أسعار تذاكر دورة الألعاب الآسيوية 2026؟

تختلف أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب الرياضة، وفئة المقعد، ومدى قرب موعد إقامة الدورة:

أرخص التذاكر الرسمية: تبدأ تذاكر الدخول العام لمعظم الرياضات من نحو 1,500 ين ، مع تسعير مقاعد المنطقة C لمعظم المنافسات بأقل من 3,500 ين عبر الموقع الرسمي للتذاكر.

سوق إعادة البيع: Ticombo تبدأ القوائم الخاصة بالجلسات المرتفعة الطلب حالياً من نحو 270 يورو، أي حوالي 46,000 ين ، لمقاعد مؤكدة في رياضات مثل المصارعة والإسكواش.

الحفلات والنهائيات: تذاكر حفلي الافتتاح والختام في سوق إعادة البيع أعلى بكثير، وغالباً ما تتجاوز 1,000 يورو ، أي أكثر بكثير من 170,000 ين ، لأفضل المقاعد المتبقية.

البيع المسبق والبيع العام

أُجريت مبيعات التذاكر على ثلاث مراحل. الأولى، وهي بيع مسبق مقتصر على سكان المحافظات المستضيفة، آيتشي وغيفو وميه وشيزوكا وطوكيو وأوساكا، امتدت من 26 فبراير إلى 9 مارس 2026. ثم فُتح بيع أولوية ثانٍ للمشترين من جميع أنحاء العالم من 12 مارس إلى 31 مارس 2026، رغم أن تذاكر ألعاب القوى، وكرة الماء، والرياضات الإلكترونية، والإبحار لم تكن مدرجة بعد في تلك المرحلة. بعد ذلك، فُتح البيع العام للجميع، من دون قيود إقليمية، في 30 يونيو 2026 عند الساعة 5 مساءً بتوقيت اليابان، وتستمر المبيعات بأسبقية الحجز حتى موعد كل جلسة ما دامت المقاعد متاحة. وتُطبق حدود على عدد التذاكر، بحد أقصى 12 تذكرة لكل حساب في كل عملية شراء لمعظم الجلسات، وينخفض العدد إلى 6 لحفلي الافتتاح والختام.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دورة الألعاب الآسيوية

أُقيمت دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى في نيودلهي عام 1951، وهي حدث قاري متعدد الرياضات يُنظم كل أربع سنوات من قبل المجلس الأولمبي الآسيوي، وتحتل المرتبة الثانية كأكبر حدث من نوعه في العالم بعد الألعاب الأولمبية الصيفية. وتعد Aichi-Nagoya 2026 النسخة العشرين، والمرة الثالثة التي تستضيف فيها اليابان الحدث بعد استضافة طوكيو للدورة في 1958 وهيروشيما في 1994، بفارق يزيد على ثلاثة عقود.

تقدم هذه النسخة برنامجاً قياسياً يضم 43 رياضة و70 اختصاصاً، موزعة على 53 موقعاً في محافظة آيتشي وخارجها، مع استخدام عدة منافسات لمنشآت بُنيت لأولمبياد طوكيو 2020، بما في ذلك مركز طوكيو للألعاب المائية للسباحة والغطس، وإيزو فيلودروم للدراجات على المضمار. وتشهد ناغويا الظهور الأول لست رياضات في الألعاب الآسيوية: ركوب الأمواج، وبريكنغ، والفنون القتالية المختلطة، والبادل، وتيكبول، والتايكوندو الافتراضي، إلى جانب عودة الكريكيت بصيغة T20 للمرة الأولى منذ هانغتشو 2023، مع كون البطولة أيضاً حدثاً آسيوياً تأهيلياً لعودة الكريكيت إلى البرنامج الأولمبي في LA 2028.

وبشكل غير معتاد بالنسبة لدورة بهذا الحجم، اختار المنظمون عدم بناء قرية رياضيين تقليدية. وبدلاً من ذلك، سيقيم المشاركون في فنادق محلية، ومساكن مؤقتة على طراز الحاويات في ميناء ناغويا، وعلى متن سفينة سياحية راسية عند كينجو بيير يمكنها استيعاب عدة آلاف من الرياضيين والمسؤولين. كما ستُقام منطقة جماهيرية عامة مجانية في هيسايا أودوري بارك وسط ناغويا طوال فترة الدورة، إلى جانب مسيرة للشعلة تمر عبر جميع بلديات آيتشي بدءاً من 22 أغسطس.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد بالوما ميزوهو

يُعد استاد بالوما ميزوهو، وهو جزء من مجمع ناغويا سيتي ميزوهو بارك الرياضي، الملعب الأبرز في Aichi-Nagoya 2026، إذ يستضيف حفلي الافتتاح والختام إلى جانب برنامج ألعاب القوى خلال أواخر سبتمبر. وتبلغ سعته نحو 35,000 متفرج، ويقع ضمن منطقة رياضية أوسع تضم أيضاً ملعب الرجبي وصالة الألعاب الرياضية في ميزوهو بارك، ما يعني أن عدة رياضات تقع على مسافة مشي سهلة من بعضها البعض في أكثر أيام الجدول ازدحاماً.

ويمكن الوصول إلى الملعب عبر مترو بلدية ناغويا، إذ تخدم محطتا Mizuho Undojo-Higashi وMizuho Undojo-Nishi الحديقة مباشرة، ما يجعله أحد أسهل الملاعب وصولاً من دون سيارة. وتمتد خيارات الجلوس من مقاعد الدخول العام ذات الأسعار المناسبة في المدرج العلوي إلى الفئات المميزة، ما يمنح المشجعين من مختلف الميزانيات فرصة لمتابعة الحفلات أو نهائيات ألعاب القوى مباشرة.

ومع استضافة اليابان أكبر حدث رياضي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود، واستعداد نجوم من مختلف أنحاء القارة للمرور عبر ناغويا بين سبتمبر وأكتوبر، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب سريعاً على الجلسات الأبرز مع اقتراب موعد الدورة. ويوصي GOAL بالتحقق من توفر التذاكر على Ticombo الآن لتجنب تفويت إحدى الجلسات.