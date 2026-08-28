كيفية الحصول على تذاكر خيتافي ضد مالاجا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه خيتافي فريق مالاجا يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب كوليسيوم في خيتافي.

يتفوق خيتافي في المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما فاز في ثلاث من آخر خمس مواجهات في الدوري الإسباني أمام مالاجا، بما في ذلك انتصار بنتيجة 1-0 على أرضه في كوليسيوم في يناير 2018. ويدخل خيتافي هذه المباراة باحثًا عن بناء الزخم، بينما يهدف مالاجا إلى تحسين نتائجه خارج أرضه والتقدم في جدول الترتيب مع بداية الموسم.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة خيتافي ضد مالاجا على ملعب كوليسيوم في خيتافي. تحقق من القوائم المحلية في منطقتك لمعرفة موعد انطلاق المباراة المؤكد.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 كوليسيوم

كيفية شراء تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا على ملعب استاديو كوليسيوم في خيتافي، يمكنك الحصول عليها عبر خيارات التذاكر الرسمية والثانوية التالية:

الموقع الرسمي لخيتافي CF: بما أن خيتافي هو صاحب الأرض، تُطرح تذاكر الجماهير العامة مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية على الموقع الرئيسي لخيتافي CF ‏(entradas.getafecf.com). وعادة ما يبدأ البيع العام قبل موعد المباراة بأسبوع إلى أسبوعين.

شباك تذاكر استاديو كوليسيوم: يمكنك شراء التذاكر شخصيًا من شباك التذاكر في استاديو كوليسيوم في خيتافي قبل المباراة أو في يوم اللقاء نفسه، وذلك حسب التوافر.

حصة جماهير مالاجا CF خارج الأرض الرسمية: إذا كنت تشجع مالاجا CF في قسم الجماهير الضيفة، فتُوزع التذاكر مباشرة عبر قسم التذاكر الرسمي لمالاجا (entradas.malagacf.com) لأعضاء النادي الرسميين وحاملي التذاكر الموسمية.

السوق الثانوية ومواقع التجميع: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر ومواقع المقارنة مثل StubHub تعرض تذاكر معاد بيعها من خيارات مختلفة في أنحاء الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني بحسب ما إذا كنت ستشتريها عبر شباك تذاكر النادي الرسمي بالسعر الأصلي أو من خلال منصات إعادة البيع الثانوية.

التذاكر الرسمية المباشرة (السعر الأصلي):

نطاق الدخول العام: نحو 30 يورو إلى 75 يورو عبر قناة التذاكر الرسمية لخيتافي CF. فوندو (خلف المرميين): 30 يورو إلى 40 يورو . لاتيرال (المدرجات الجانبية): 40 يورو إلى 60 يورو . تريبونا (المدرج الرئيسي): 60 يورو إلى 80 يورو .

منصات إعادة البيع الثانوية:

الأسعار الابتدائية: في أسواق التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 120 يورو إلى 160 يورو للمقاعد العادية بسبب الطلب ورسوم المعالجة. متوسط سعر إعادة البيع: يتراوح عادة بين 150 يورو و220 يورو عبر فئات الجلوس العامة.

باقات كبار الزوار والضيافة:

تبدأ أسعار المقاعد المميزة مع إمكانية الدخول إلى خدمات الضيافة من نحو 180 يورو إلى 300 يورو+ للتذكرة الواحدة.



خيتافي ضد مالاجا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة خيتافي ومالاجا

فاز خيتافي في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه فوزًا بنتيجة 1-0 على راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، كما تغلب على بارتيزان بيوغراد 3-1 في تصفيات دوري المؤتمر يوم 20 أغسطس. أما أسوأ نتائج هذه السلسلة فكانت الخسارة 3-0 أمام ديبورتيفو ألافيس يوم 15 أغسطس. وسجل خيتافي ستة أهداف واستقبل ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس. كما شهدت السلسلة تعادلًا وديًا بنتيجة 1-1 مع توتنهام هوتسبير.

حصد مالاجا نقطة واحدة من أول مباراتين له في الدوري الإسباني، فيما أسفرت آخر خمس مباريات له عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه تعادلًا بنتيجة 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا يوم 24 أغسطس. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني. وشملت نتائج ما قبل الموسم تعادلًا 2-2 مع فولهام وفوزًا 4-2 على العربي، رغم أن الخسارة 2-1 أمام AD Ceuta FC كانت حاضرة أيضًا ضمن هذه السلسلة.

خيتافي ضد مالاجا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 19 مايو 2018، عندما فاز خيتافي 1-0 خارج أرضه على مالاجا. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، وجميعها أُقيمت في الدوري الإسباني، حقق خيتافي ثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لمالاجا، مع انتهـاء مباراتين بانتصار خيتافي في كوليسيوم، بما في ذلك فوز على أرضه بنتيجة 1-0 في يناير 2018. وكانت أفضل نتيجة لمالاجا في هذه البيانات فوزًا على أرضه بنتيجة 3-0 في فبراير 2016، لكن خيتافي فرض هيمنته بخلاف ذلك على المواجهات الأخيرة بين الفريقين.