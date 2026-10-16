يقدّم المؤلف الموسيقي الألماني هانز زيمر، الذي وضع موسيقى تصويرية لبعض أشهر أفلام السينما، عرضه الحي الشهير في قاعات حول العالم هذا الخريف. ويعيد عرض «هانز زيمر لايف: المستوى التالي» صياغة أشهر مقطوعاته من أفلام «Dune» و«Gladiator» و«Inception» و«The Dark Knight» و«The Lion King» في تجربة موسيقية متكاملة، بمشاركة مجموعة كبيرة من العازفين والمغنين وإنتاج مسرحي جديد لافت.

سواء كنت تبحث عن مقعد في قاعة «ذا أو2» بلندن، أو «آر إيه سي أرينا» في بيرث، أو «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، فإن جول يقدّم لك كل ما تحتاج إليه للتخطيط لرحلتك، بما في ذلك الجدول الكامل، وأماكن بيع التذاكر، وكيفية العثور على أرخص التذاكر المتاحة حاليًا.

متى تُقام عروض هانز زيمر الحية؟

التاريخ والوقت العرض الموقع التذاكر الثلاثاء 6 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي أوفو هايدرو، جلاسكو، المملكة المتحدة التذاكر الأربعاء 7 أكتوبر، 5:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي كو-أوب لايف، مانشستر، المملكة المتحدة التذاكر الخميس 8 أكتوبر، 4:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي فيرست دايركت أرينا، ليدز، المملكة المتحدة التذاكر السبت 10 أكتوبر، 4:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي يوتيليتا أرينا، برمنجهام، المملكة المتحدة التذاكر الإثنين 12 أكتوبر، 4:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي ذا أو2 أرينا، لندن، المملكة المتحدة التذاكر الإثنين 12 أكتوبر، 7:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي آر إيه سي أرينا، بيرث، أستراليا التذاكر الخميس 15 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي بي إس دي بنك دوم، دوسلدورف، ألمانيا التذاكر الجمعة 16 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي إس إيه بي أرينا، مانهايم، ألمانيا التذاكر الأحد 18 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي فيستهاله، فرانكفورت، ألمانيا التذاكر الإثنين 19 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي شلايرهاله، شتوتجارت، ألمانيا التذاكر الثلاثاء 20 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي أولمبيا هاله، ميونخ، ألمانيا التذاكر السبت 24 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي إم في إم دوم، بودابست، المجر التذاكر الأحد 25 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي أو2 أرينا، براغ، جمهورية التشيك التذاكر الأربعاء 28 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي كوارتر باك إيموبيليان أرينا، لايبزيغ، ألمانيا التذاكر الخميس 29 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي أوبر أرينا، برلين، ألمانيا التذاكر الجمعة 30 أكتوبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي باركليز أرينا، هامبورج، ألمانيا التذاكر الأحد 1 نوفمبر، 6:00 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي أهوي روتردام، روتردام، هولندا التذاكر الجمعة 6 نوفمبر، 6:00 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي محيط استاد 974، الدوحة، قطر التذاكر الأحد 8 نوفمبر، 7:00 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي لانكسيس أرينا، كولونيا، ألمانيا التذاكر الخميس 12 نوفمبر، 7:00 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي فيستفالن هالن، دورتموند، ألمانيا التذاكر الجمعة 13 نوفمبر، 6:30 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي الاتحاد أرينا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة التذاكر الجمعة 13 نوفمبر، 8:00 مساءً هانز زيمر لايف: المستوى التالي آي إن جي أرينا، بروكسل، بلجيكا التذاكر

جميع مواعيد عام 2026 مذكورة أعلاه، بدءًا من جلاسكو في 6 أكتوبر ووصولًا إلى أبوظبي وبروكسل في 13 نوفمبر. الأوقات محلية لكل قاعة وقد تتغير، لذا يُستحسن التأكد من الجدول مجددًا قبيل العرض.

أين يمكنك شراء تذاكر هانز زيمر؟

الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية للحصول على تذاكر هانز زيمر هي عبر ستاب هب. وتغطي ضمانة «فان بروتكت» من ستاب هب كل عملية شراء، ما يعني التحقق من صحة التذاكر واسترداد المشترين أموالهم إذا أُلغي العرض ولم يُحدَّد له موعد جديد.

لماذا يُعد ستاب هب الخيار الأفضل لهذه الجولة؟

توافر شامل: تُعرض تذاكر لجميع المواعيد المذكورة أعلاه، من المقاعد العادية إلى الباقات المميزة وباقات كبار الشخصيات.

خيارات مقاعد أوسع بعد نفاد التذاكر الرسمية: نفدت بالفعل أجزاء كبيرة من تذاكر عروض هانز زيمر لايف لعامي 2025 و2026، لذا قد تكون التذاكر لدى جهات البيع الرسمية، مثل تيكيت ماستر وإيفنتيم وفرونتير تورينج، محدودة أو غير متاحة في بعض المدن قبل موعد العرض بفترة طويلة. ستاب هب يضم عروضًا من جماهير ووسطاء يعيدون بيع تذاكر لم يعد بإمكانهم استخدامها، ما يوفر خيارات مقاعد أوسع بكثير من أي جهة بيع رسمية منفردة.

نصيحة سريعة: على من يبحث عن تذاكر لمدينة بعينها أن يسجل أولًا في البيع المسبق الرسمي للقاعة، إذ يكون ذلك عادة أفضل سبيل للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي. أما الآخرون، أو من فاتتهم فترتا البيع المسبق والبيع العام لأي موعد، فستاب هب هو نقطة البداية.

كم تبلغ أسعار تذاكر هانز زيمر؟

تختلف أسعار التذاكر بحسب المدينة والقاعة ومدى اقتراب موعد العرض عند الشراء:

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 23 دولارًا للمقاعد ذات الرؤية المحدودة أو في المدرجات العلوية ببعض الأسواق

متوسط سعر إعادة البيع: نحو 310 دولارات على امتداد الجولة

المقاعد المميزة القريبة من المسرح:من 250 إلى 450 دولارًا أو أكثر، خصوصًا للعروض التي نفدت تذاكرها بالسعر الأصلي

نصيحة لتوفير المال: اشترِ مبكرًا وكن مرنًا في اختيار المقاعد. تميل الأسعار على ستاب هب إلى الارتفاع كلما اقترب العرض من نفاد تذاكره، لذا فإن الحجز فور إضافة الموعد إلى الجدول، مع تقبّل المقاعد في المستويات العلوية أو ذات الرؤية الجانبية، هو أسهل طريقة لخفض التكلفة مع ضمان حضور العرض.

البيع المسبق والبيع العام بحسب المنطقة:

أوروبا: بدأ البيع العام لتذاكر هذه المرحلة من الجولة في 26 سبتمبر 2025، الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وطُرحت التذاكر في جميع القاعات في الوقت نفسه تحقيقًا لتكافؤ الفرص.

أستراليا: استمر البيع المسبق لأعضاء فرونتير 24 ساعة بدءًا من الثلاثاء 2 يونيو 2026، قبل بدء البيع العام الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي في اليوم التالي، الأربعاء 3 يونيو.

آسيا، بما في ذلك يوكوهاما وتايبيه: خضعت لفترات منفصلة للبيع المسبق والسحب على التذاكر عبر الشركاء الرسميين في الأشهر التي سبقت العروض.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن هانز زيمر لايف: المستوى التالي

بنى هانز زيمر شهرته بتأليف موسيقى أوركسترالية وإلكترونية لبعض أكبر أفلام الأعوام الثلاثين الماضية، من «Gladiator» و«The Dark Knight» إلى «Inception» و«Interstellar» و«Pirates of the Caribbean» و«Dune»، الذي نال عنه جائزة الأوسكار الثانية في مسيرته. ويعود تاريخ جولاته إلى عام 2016، حين نقل «هانز زيمر لايف أون تور» موسيقى أفلامه للمرة الأولى إلى قاعات في أنحاء أوروبا، بما في ذلك عرض في براغ صدر لاحقًا في ألبوم وتسجيل مصور لعرض حي. ومنذ ذلك الحين، قدّم العرض في مهرجان كوتشيلا وقاعة «ذا أو2» بلندن مرات عدة، وكذلك في أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا.

«المستوى التالي» هو أحدث فصول هذه المسيرة. يعزف زيمر على آلات المفاتيح والجيتار ضمن فرقة كبيرة ترافقه في الجولة، تضم فرقة موسيقية حية وأوركسترا وجوقة، ويعيد صياغة مقطوعات مألوفة من الأفلام في أعمال موسيقية مطوّلة بدلًا من إعادة أداء الموسيقى التصويرية نغمةً بنغمة. ويعتمد الإنتاج على تصميم الصوت الإلكتروني أكثر مما فعلت الجولات السابقة، إلى جانب مسرح وتجهيزات إضاءة جديدة صُممت خصيصًا لهذه الجولة. ومن المتوقع أن يضم البرنامج أعمالًا من مختلف مراحل مسيرة زيمر، بينها «Mission: Impossible» و«F1» و«Black Hawk Down» و«The Last Samurai»، إلى جانب أعمال محبوبة منذ سنوات مثل «The Lion King» و«Interstellar».

تستمر العروض عادة نحو ثلاث ساعات، بما في ذلك استراحة، ما يجعلها من أطول التجارب الموسيقية التي تجوب القاعات حول العالم حاليًا، ويمنح الجمهور قيمة حقيقية عند مقارنة سعر التذكرة بمدة الإنتاج وضخامته.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن قاعة ذا أو2 أرينا

من بين جميع محطات هذه المرحلة من الجولة، تبرز قاعة «ذا أو2» في لندن، حيث يقدّم هانز زيمر عرضه يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026. تقع القاعة في شبه جزيرة غرينتش جنوب شرقي لندن، وهي من أكثر القاعات المغلقة ازدحامًا وشهرةً في العالم، وتتسع لما يصل إلى 20 ألف شخص في الحفلات الموسيقية. وقد استضافت بعضًا من أكبر عروض زيمر في المملكة المتحدة خلال مسيرته مع الجولات.

يسهل الوصول إلى القاعة بوسائل النقل العام؛ إذ تقع محطة مترو نورث غرينتش على خط جوبيلي مباشرة خارج المدخل الرئيسي، ما يجعلها واحدة من أسهل القاعات الكبرى وصولًا دون سيارة. وفي الداخل، توفر «ذا أو2» مجموعة واسعة من خيارات الجلوس، من المقاعد العادية المتدرجة إلى المقاعد المميزة على أرضية القاعة والمقصورات المخصصة للضيافة، ليجد المشجعون بمختلف ميزانياتهم طريقة لحضور العرض. وينبغي لمن يسافر إلى لندن خصيصًا لهذه الحفلة حجز مكان للإقامة مسبقًا بوقت كافٍ في غرينتش القريبة، أو على الضفة الأخرى من النهر في وسط لندن، إذ تميل أسعار الفنادق في المنطقة إلى الارتفاع الحاد بالتزامن مع الفعاليات الكبرى في «ذا أو2».

ومع ارتفاع الطلب على عروض هانز زيمر لايف في جميع أسواق هذه الجولة، ونفاد تذاكر عدة مواعيد بالفعل بالسعر الأصلي، يمثّل عرض لندن إحدى الفرص الأخيرة المتبقية لمشاهدة «المستوى التالي» في المملكة المتحدة قبل انتقال الجولة إلى أوروبا القارية وقطر والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. ويوصي جول بالتحقق من توافر التذاكر على ستاب هب الآن حتى لا تفوتك الفرصة.