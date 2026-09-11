يستعد عشاق كرة القدم المتحمسون في تبليسي بفرح كبير، إذ سيحظون بفرصة مشاهدة جورجيا تخوض مباراتين دوليتين على أرضها خلال أربعة أيام فقط في سبتمبر المقبل.

بعد مباراتها الافتتاحية في دوري الأمم الأوروبية أمام أيرلندا الشمالية في العاصمة الجورجية، تواجه جفاروسنيبي، وهو لقب منتخب جورجيا، أوكرانيا بعد ذلك على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا يوم الاثنين 28 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في البطولة. ويمكنكم حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب أيرلندا الشمالية وأوكرانيا، تضم مجموعة جورجيا أيضًا المجر، في المجموعة الثانية من المستوى الثاني «League B». وسيخوض المنتخب الجورجي مباريات ذهاب وإياب أمام المنتخبات الثلاثة خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

وسيصعد متصدر كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الأول «League A»، فيما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29، المستوى الثالث «League C». بالإضافة إلى ذلك، يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود والهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب.

GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته من أجل حجز تذاكر مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة جورجيا ضد أوكرانيا على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا في تبليسي، يوم الاثنين 28 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 8 مساءً بتوقيت جورجيا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 28 سبتمبر 2026 - 12:00 بوريس بايتشادز

كيفية شراء تذاكر جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية

طُرحت التذاكر الرسمية لمباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية للبيع لأول مرة في نهاية أغسطس.

للمدرجات العامة ومدرجات جماهير جورجيا: يبيع الاتحاد الجورجي لكرة القدم التذاكر الرئيسية الخاصة بالملعب عبر الإنترنت حصريًا من خلال بوابة التذاكر الجورجية الرسمية Biletebi.ge.

لمدرجات جماهير أوكرانيا الزائرة: يتولى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إدارة مخصصات جماهير الفريق الضيف مباشرة، في القطاعين 9 و10.

وفي حال الرغبة في تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

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كم تبلغ أسعار تذاكر جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا في تبليسي بين 20 و100 لاري جورجي، أي ما يعادل تقريبًا بين 6 و33 يورو.

وينقسم هيكل الأسعار الرسمي إلى أربع فئات مختلفة بناءً على موقع المقعد ومدى وضوح الرؤية للملعب:

الفئة 4 - 20 لاري جورجي (6 يورو)

الفئة 3 - 40 لاري جورجي (13 يورو)

الفئة 2 - 70 لاري جورجي (23 يورو)

الفئة 1 - 100 لاري جورجي (33 يورو)

ويُنظم ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا وفق فئات مشاهدة كرة القدم المعتادة:

الفئتان 1 و2 (الجانبان الطوليان، المستويان السفلي والعلوي) : وهي الأقسام المميزة الواقعة على امتداد جانبي الملعب، وتوفر أوضح رؤية لسير اللعب.

الفئتان 3 و4 (خلف المرميين) : تقع هاتان الفئتان الأقل سعرًا خلف المرميين في المستويين السفلي والعلوي.

منطقة جماهير الفريق الضيف : أكد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن القطاعات المخصصة للمشجعين الضيوف تقع في القطاعين 9 و10، مع الدخول عبر البوابة H من شارع Metreveli.

تابعوا المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة للحصول على مزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاجون إلى معرفته عن بوريس بايشادزه دينامو أرينا

يُعد بوريس بايشادزه دينامو أرينا، الذي افتُتح أصلًا باسم ملعب دينامو في عام 1936، أكبر وأشهر ملعب في جورجيا. ويقع في قلب العاصمة تبليسي، وتبلغ سعته 54,549 متفرجًا. ويُعد الملعب الرسمي لنادي دينامو تبليسي، ومنتخب جورجيا لكرة القدم، ومنتخب جورجيا للرغبي.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، حقق دينامو تبليسي نجاحات كبيرة، ومع تزايد أعداد الجماهير أُعيد بناء الملعب بالكامل في عام 1976.

وبعد حصول جورجيا على الاستقلال، أُعيدت تسمية الملعب تكريمًا لبوريس بايشادزه، وهو نجم تهديفي أسطوري من أربعينيات القرن الماضي، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة القدم في جورجيا.

وفي عام 2006، خضع الملعب لعملية تحديث ضخمة. ومن أجل تلبية معايير السلامة ولوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تم تحويله إلى ملعب بالكامل بمقاعد جلوس. وأدى ذلك إلى تقليص السعة بشكل كبير من أرقامها المرتفعة السابقة إلى الشكل الحالي.

لحظات لا تُنسى في بوريس بايشادزه دينامو أرينا:

إسقاط ليفربول (1979) : استضاف دينامو تبليسي العملاق الأوروبي ليفربول في مباراة ضمن كأس أوروبا. واكتسح دينامو ليفربول بنتيجة 3-0. وبينما كانت السعة الرسمية أقل من ذلك، تشير تقارير محلية إلى أن 110,000 مشجع احتشدوا في الملعب عبر الوقوف في الممرات والمشيات. ويُعد ذلك الرقم القياسي الأعلى للحضور في هذا الملعب.

بحر المشاعل (1981) : بعد فوز دينامو تبليسي بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1980-81 المرموق في ألمانيا، عاد الفريق إلى أرضه للاحتفال. واحتشد أكثر من 80,000 مشجع في الملعب وهم يحملون مشاعل مضاءة لاستقبال أبطالهم في احتفال أيقوني متوهج.

المواجهة الإسبانية الخالصة (2015) : خطف الملعب أنظار كرة القدم العالمية عندما استضاف كأس السوبر الأوروبي 2015. وشهدت المباراة المثيرة فوز برشلونة على إشبيلية بنتيجة 5-4 أمام مدرجات مكتظة.

تحفة معمارية بين الأب والابن: يُعد الملعب من النوادر المعمارية، إذ بُني في الأصل على يد أب، هو Archil Kurdiani، في عام 1936، ثم أُعيد تصور تصميمه بالكامل بعد 40 عامًا على يد الأب نفسه بالتعاون مع ابنه المهندس المعماري Gia Kurdiani.

كيفية الوصول إلى هناك

نظرًا إلى أن بوريس بايشادزه دينامو أرينا يقع في منطقة تجارية مركزية ومزدحمة إلى الشمال مباشرة من وسط مدينة تبليسي، فإن استخدام وسائل النقل العام يُنصح به بشدة بدلًا من القيادة.

بالمترو: مترو تبليسي رخيص، إذ تبلغ التكلفة 1 لاري جورجي، كما أنه سريع ويجنبك ازدحام يوم المباراة.

Station Square (Vagzalis Moedani): هذه هي المحطة الرئيسية التي يلتقي فيها الخط الأول (الخط الأحمر) وخط Saburtalo (الخط الأخضر). اخرج من المحطة، وسر في شارع Tevedore Megvedeli، ثم انعطف يسارًا إلى شارع Tsabadze، وسترى الملعب.

بالحافلة: تتوقف العديد من حافلات المدينة مباشرة خارج الملعب أو على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام منه.

الحافلات 306 و308 و311 و315 و320 و351 و362 و431 و476 تتوقف مباشرة بجوار الملعب أو بالقرب من محطة مترو Tsereteli. وإذا كنتم قادمين من المناطق المركزية، فإن الحافلتين 31 و37 تنطلقان مباشرة من Rustaveli Avenue إلى Station Square.

بالقطار: إذا كنتم قادمين من خارج تبليسي، مثل باتومي أو كوتايسي أو غوري، فيمكنكم استقلال قطار إقليمي. انزلوا في محطة تبليسي المركزية للسكك الحديدية عند Station Square. يقع الملعب على بعد بضعة شوارع فقط إلى الشمال من الأرصفة، ما يجعله على مسافة 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

بالسيارة: لا يُنصح عمومًا بالقيادة بسبب الازدحام الشديد ومحدودية أماكن الوقوف في أيام الفعاليات. لا توجد ساحة مواقف عامة مخصصة في الملعب، لكن يمكنكم ركن السيارة في موقف محطة تبليسي المركزية ثم السير ما تبقى من المسافة إلى الملعب.

مباراة جورجيا ضد أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاجون إلى معرفته

جورجيا ضد أوكرانيا: المستوى في الفترة الأخيرة

تصنيف فيفا: جورجيا (#72) ضد كوسوفو (#33)

تسعى جورجيا إلى الحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم على أرضها في عام 2026، بعد تعادلين وديين مع إسرائيل ورومانيا، وفوز على البحرين في تبليسي منذ مارس من هذا العام. وجاءت آخر خسارة لها على أرضها أمام إسبانيا بنتيجة 0-4 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي.

أما أوكرانيا فقد استعادت توازنها بشكل جيد بعد خسارتها المخيبة أمام السويد في ملحق كأس العالم، وحققت انتصارين وديين على ألبانيا وبولندا في مارس.

جورجيا ضد أوكرانيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لم يسبق لجورجيا أن هزمت أوكرانيا، إذ يُظهر السجل الإجمالي للمواجهات المباشرة بين الطرفين 7 انتصارات لأوكرانيا و4 تعادلات و0 انتصار لجورجيا خلال 11 مواجهة سابقة. وسجلت أوكرانيا ما مجموعه 17 هدفًا في تلك المباريات، مقابل 6 أهداف لجورجيا.

وخلال نسخة 2024-25 من دوري الأمم الأوروبية، اقتسم المنتخبان النقاط بالتعادل 1-1 عندما التقيا في جورجيا، ثم حسمت أوكرانيا المواجهة الثانية بعد شهر بفوز 1-0 في بولندا.

المجموعة الثانية المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 جورجيا جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المجر المجر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيرلندا الشمالية أيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوكرانيا أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



