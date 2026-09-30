كيفية الحصول على تذاكر جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

يعيد سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الفورمولا 1 إلى نيفادا من خلال سباقات ليلية سريعة على طول الشريط الشهير. ويتواجه أبطال رياضات المحركات، ومن بينهم ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون ولاندو نوريس، بسرعات قصوى تحت أضواء النيون.

GOAL تقدم لك المواعيد الأساسية للسباق، وتفاصيل الأسعار، وروابط الحجز. تابع القراءة لحجز تذاكر جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1 اليوم.

متى تقام جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 19 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: التجارب الحرة 1 و2 حلبة لاس فيغاس ستريب، لاس فيغاس، الولايات المتحدة التذاكر 20 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: التجارب الحرة 3 والتصفيات حلبة لاس فيغاس ستريب، لاس فيغاس، الولايات المتحدة التذاكر 21 نوفمبر 2026 جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1: يوم السباق حلبة لاس فيغاس ستريب، لاس فيغاس، الولايات المتحدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1؟

تتوفر التذاكر الرسمية لجائزة لاس فيغاس الكبرى عبر الموقع الرسمي لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1 ومن خلال Ticketmaster. ويمنح الشراء المباشر عبر القنوات الأساسية الجماهير أولوية الاختيار بين مناطق الدخول العام وخيارات المقاعد في المدرجات.

إذا نفدت المخصصات الرسمية من التذاكر، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام ليوم واحد على بوابة التذاكر الرسمية من 50 دولارًا أمريكيًا لتجارب الخميس، و99 دولارًا أمريكيًا لتصفيات الجمعة، و393 دولارًا أمريكيًا ليوم السباق يوم السبت. أما لتغطية عطلة نهاية الأسبوع كاملة، فتبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لثلاثة أيام في منطقة Flamingo من 492 دولارًا أمريكيًا، بينما تبدأ أسعار المقاعد المحجوزة في المدرجات من 925 دولارًا أمريكيًا عبر القنوات الرسمية.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة. وتبدأ أسعار السوق الثانوية على StubHub من نحو 150 دولارًا أمريكيًا لتذاكر اليوم الواحد أو 350 دولارًا أمريكيًا للخيارات متعددة الأيام، بحسب حجم الطلب واختيار المقاعد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1

تعد جائزة لاس فيغاس الكبرى واحدة من أكثر الفعاليات ترقبًا في رياضات المحركات الدولية. ويقام السباق على الحلبة الشارعية في لاس فيغاس، نيفادا، حيث يمتد المسار لمسافة 3,8 أميال ويضم 17 منعطفًا ومستقيمًا طويلًا على طول شارع لاس فيغاس الشهير.

تصميم الحلبة وأبرز ملامح السباق

يتسابق السائقون بمحاذاة منتجعات شهيرة، من بينها Bellagio وCaesars Palace وthe Venetian. وتتجاوز السرعات القصوى 212 ميلًا في الساعة على امتداد الشريط، ما يجعل مناورات التجاوز عند المنعطف 14 واحدة من أبرز لقطات السباق.

خيارات التذاكر ومناطق المشاهدة

الدخول العام: الطريقة الأكثر ملاءمة للميزانية للاستمتاع بالفورمولا 1 في لاس فيغاس. وتوفر تذاكر الدخول العام، بدءًا من منطقة Flamingo، إمكانية الوصول إلى مناطق الوقوف، والشاشات الكبيرة، ومناطق الجماهير التفاعلية، والعروض الترفيهية الحية.

المدرجات: توفر المدرجات المحجوزة، بما في ذلك منطقتا Heineken وT-Mobile، مقاعد مخصصة مع إطلالات مباشرة على نقاط التجاوز الرئيسية ومناطق التسارع.

نصائح السفر والفعالية

يقع مطار لاس فيغاس هاري ريد الدولي على بعد دقائق من الحلبة. ويُنصح المتفرجون باستخدام قطار المونوريل أو خيارات النقل التشاركي للوصول إلى مداخل الحلبة. ويضمن الحجز المبكر حصولك على أرخص التذاكر المتاحة لهذا العرض الليلي المثير.